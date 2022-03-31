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Новости Агрессия России против Украины Война
21 121 90

Мединскому в России понадобится личная охрана из-за реакции россиян на результаты переговоров, - Арахамия

мединський

По мнению главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, главе российской делегации Владимиру Мединскому придется просить о личной охране из-за реакции россиян на результаты переговоров.

Об этом Арахамия заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера видел медиамониторинг, как отреагировали (на результаты переговоров. – Ред.) в Российской Федерации. Там тоже "все предатели", вернувшиеся.

Там этого Мединского – ему нужна охрана. Очень разъяренные люди говорят, что они сдают позиции.

Они, в отличие от многих наших взбешенных, они почитали о гарантиях и понимают: "мы начали войну, чтобы якобы бороться с НАТО, а фактически привели "копию" этого НАТО, и еще и согласились на жесткие гарантии для Украины", - рассказал глава делегации.

Читайте: Нам очень близка концепция "укрепленного нейтралитета", - Арахамия

Кроме того, Арахамия понимает, почему для украинского общества промежуточные результаты переговоров могут показаться проигрышем. Особенно он понимает, что эмоционально военнослужащим может быть трудно согласиться с мнением о ведении каких-либо переговоров с россиянами по поводу компромиссов с учетом зверства оккупационных войск РФ в Украине.

Но он убежден, что конечным результатом будет удовлетворена большая часть украинцев.

Глава делегации пояснил, что речь пока не идет ни о каких юридически обязательных документах или обязательствах, а только о промежуточных результатах переговоров.

россия (95339) Арахамия (988) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+33
Арахамія вже давно з охороною.
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31.03.2022 09:47
+28
Шутка в стиле 95 квартала?
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31.03.2022 09:46
+27
Ці зелені презервативи вже думають як фашистських кацапів охороняти? Це нижче дна.
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31.03.2022 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Там слили адресс домашний гомосека красовского. Пусть какой нибудь заробитчанен наш проломит ему череп!!!
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31.03.2022 09:46 Ответить
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31.03.2022 09:50 Ответить
Нехіло так харчується)
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31.03.2022 10:12 Ответить
у него зп была в антизомби показывали 600к деревянных на месяц. может себе позволить)
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31.03.2022 13:48 Ответить
Жалко в телеге его нет
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31.03.2022 10:50 Ответить
ага, і най це все рознесуть в новинах по всьому Світові, що українці убивці і їх треба боятися? Най юристи і дипломати вимогають екстрадиції. Ми хочемо до ЄС маємо демонструвати свою цивілізованність, мусимо дотримуватися законів, якщо будемо проломлювати черепи, нас закваліфікують як кацапів і до кацапів відправлять з усіма наслідками.
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31.03.2022 09:54 Ответить
А чо сразу украинец проломил? Может то небайдужий громадянын?
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31.03.2022 10:07 Ответить
а, ясно, якщо він в москві то звісно з дипломатією і юристами то марна справа. але щоб в москві були наші заробітчани?
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31.03.2022 09:55 Ответить
Поверь. Их там хоть жопой жуй
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31.03.2022 10:05 Ответить
холєра, а що ж вони там досі роблять?
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31.03.2022 10:08 Ответить
Думаю, что примерно то же, что и ты в Польше.
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31.03.2022 10:21 Ответить
вибачайте пане, Польша є нашим союзником, а рашка є нашим ворогом. Це не одне й те саме.
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31.03.2022 10:27 Ответить
Шутка в стиле 95 квартала?
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31.03.2022 09:46 Ответить
Арахамія вже давно з охороною.
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31.03.2022 09:47 Ответить
Скоро все зелене кодло буде переміщатися з охороною)
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31.03.2022 10:36 Ответить
А тобі, агрохімія?
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31.03.2022 09:47 Ответить
тобі також зелене ЧМО
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31.03.2022 09:47 Ответить
Абрамовича врятували, тепер рятують мединського
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31.03.2022 09:47 Ответить
Только Наша Победа это стадо на землю опустит..
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31.03.2022 09:48 Ответить
Ці зелені презервативи вже думають як фашистських кацапів охороняти? Це нижче дна.
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31.03.2022 09:48 Ответить
Проте Обрамовічу на все начхати
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31.03.2022 09:49 Ответить
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31.03.2022 09:49 Ответить
на тому світі орку це вже не потрібно
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31.03.2022 10:14 Ответить
визволитель
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31.03.2022 10:17 Ответить
Британские фунты? Однако!
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31.03.2022 10:22 Ответить
Таку мульку нам тулять, такий "фуфєл"(як в пісні ТНМК "Пузаті тулять мені фуфєл")... [смайлик з фейспалмом] На який "какая разніца"-електорат це розраховано??? Ви ведете спільну з рф "спєц-операцію" по розчленуванню і знищенню України, покидькі! Для цього робите інфо-вброси цього лайна і маячні: от які перемовини успіншні, от як класно зливається Україна, ой як нам НАТО не потрібно, і армія теж не дуже потрібна сильна - головне "ха-ара-ааантії" від людожерів з кремля. Схаменіться арахамії, подолякі/єрмаки, схаменіться, поки не пізно, тварюки!..
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31.03.2022 09:50 Ответить
Я теж не вважаю що багато чого нам не говорять але НАТО це реальне фуфло Вони реально навзмозі будуть даже згуртуватися Колись воно було організовано в поствиськові часи Але покоління змінилося й воно реально ні що інше як терроборона свого села Аще є така ймовирність що ми будемо з Рашею в патовій ситуації коли не хто на отримає перемогу
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31.03.2022 10:25 Ответить
Зараз глобальною політикою в світі керує ЗСУ.
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31.03.2022 09:50 Ответить
Арахамія розігрує сценарій: "Мединського - йому треба на охорону. Дуже розлючені люди, кажуть, що вони здають позиції" Вже сам факт що такі одізні фігури як Мединський і Леонид Слуцкий може свідчити про справжні наміри РФ вести переговори, а не вигравати час для перегрупування військ і завдання ще більшої шкоди Україні - захоплення все більше територій...
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31.03.2022 09:51 Ответить
И всем сразу платит абрамович
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31.03.2022 11:02 Ответить
Хорош манипулировать.
Орков расстроил не "результат переговоров". А заявления про отвод войск от Києва.
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31.03.2022 09:51 Ответить
Степан Бандера


@stepanbandera96

·
https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч



максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається

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31.03.2022 09:52 Ответить
большая буря в рюмке водки

переговоры ради переговоров

все равно ничего даже и не думали подписывать
просто пробный камень - как насчет такого соглашения?

не работает оно ни в одну сторону

а мединского хай себе охраняет хоть мединская хоть лавров с песковым - пофиг
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31.03.2022 09:52 Ответить
Верно, одним идиотом меньше будет ( я про аразамию 🤣)
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31.03.2022 11:04 Ответить
Ця абхазька сволота Арахамія тепер намагається нам свою зрадливу позицію передати як пепемогу... Іди нах як і російський корабель разом своїм нелохом оманським. Ми українці, а не абхазці. І ми не здамося. І ніколи не погодимося віддати Крим росіянам на 15 років. Якби ти з зелею не хотів піддатися кацабні..
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31.03.2022 09:52 Ответить
Ну це ж ті самі що консультативну раду хотіли протягнути
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31.03.2022 10:03 Ответить
А до чого тут Мединський взагалі . ? Він що , царь всея ********* , щоб особисто приймати якісь рішення .?? . Він на переговорах лише озвучує позицію ***** . І все .. !
Це виходить - ***** потрібна охорона . . Додаткова !
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31.03.2022 09:52 Ответить
та и йух с ним.
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31.03.2022 09:53 Ответить
Блин, как же хочется надавать кое кому по ..балу.
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31.03.2022 09:53 Ответить
кому? батяне своему? вьіражайся коректнее
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31.03.2022 09:56 Ответить
привели "копию нато"? а копия нато об этом знает?
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31.03.2022 09:54 Ответить
"Але він переконаний, що кінцевим результатом буде задоволена більша частина українців. "-Додік,ви там всі тупі,чи тільки через одного? А з меншою частиною українців що будете робити?
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31.03.2022 09:54 Ответить
Это он так льстит себе, намекая на 73% трёхлетней давности.
Только ненависть к врагу, она объединяет всех и прочищает мозги...
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31.03.2022 11:27 Ответить
абрамович тоже, мабуть, трусы опасается носить.
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31.03.2022 09:56 Ответить
Нашим "переговорщикам" и охрана может не помочь.
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31.03.2022 09:57 Ответить
Сначала пропагандисты вели очень агрессивную пропаганду, мол "захватим всю Украину! убьем украинскую власть!"
Очень жестко настроили ватников на фашизм и империализм.
А теперь мединский обьявил, что, мол "захватывать Украину уже и не собираемся".
И ватники теперь разочарованы. И рейтинг у путина упадет.
Я думаю путину нужно расстрелять соловьева, за то, что он дал российской биомассе очень большие ожидания.
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31.03.2022 09:57 Ответить
давиду тоже не помешало бы. Пусть там мединский у себя в прессе тоже этот вопрос поднимет. Алаверды, так сказать.
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31.03.2022 09:58 Ответить
навіть коментувати в лом, цю недолугу , наркотну арахамію((((
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31.03.2022 09:58 Ответить
Це від тих військових із якими консультувався сочинець арахамія?

"Ці недоумки навіть не уявляють що з ними буде за найменшої спроби втілити те, що з переляку намололи язиками в Стамбулі. Вертайтесь в Україну, утирки. Тут вас гаряче зустрінуть і мертві, і живі і ненароджені в цій страшній війні."
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31.03.2022 09:59 Ответить
Аналог нато це значить шо гаранти будуть воювати за нас своїми арміями. А вони таке не підпишуть.
Коли настане час гарантам виконувать гарантії, вони заховають голову в пісок, почнуть консультаціі і може дадуть зброю, або продадуть)))
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31.03.2022 09:59 Ответить
Та це ж замість будапештського меморандума хочуть зробити стамбульський
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31.03.2022 10:05 Ответить
Арахуина, с такими пунктами договорняка с парашей, ищи себе охрану, но она тебе не поможет, **** *************
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31.03.2022 09:59 Ответить
Заткнисьмакака!
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31.03.2022 09:59 Ответить
Арахамії теж доветься просити охорону, або буде мати колумбійський галстук.
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31.03.2022 09:59 Ответить
он ещё и за медынского переживает..!?

Агрохимия на себя реакцию мониторит?
Или уже смирился с неизбежным?
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31.03.2022 10:00 Ответить
Про їх дійсні наміри замість усіляких "гарантій", що буцімто вони нам можуть надати - можно досить читко зрозуміти, подивишись їх воєнно-істеричні "ток-шоу": Миколаїв, а краще Одеса - це мінімум, без урахування Донбаса в межах обох областей. Ось вам і гарантії безпеки, ось вам і перемовини...
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31.03.2022 10:00 Ответить
Хламидия, тебе вообще надо целый батальон за собой водить, после таких текстов... ой баран...
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31.03.2022 10:01 Ответить
Запропонуййому прихисток, ти мавпа тупа!
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31.03.2022 10:02 Ответить
Ара-Хам знає, що каже. Його самого, певно, вже ціла рота охороняє.
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31.03.2022 10:02 Ответить
Абрахамія переводить колію
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31.03.2022 10:03 Ответить
арахноїд, за кацапським карабльом
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31.03.2022 10:04 Ответить
так хламидия разве не с ним шамал? кто оно вообще этот хламидон? почему Украина принимает такое неукраинское чмо?
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31.03.2022 10:06 Ответить
"Мединському в Росії знадобиться особиста охорона" - нас_рать
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31.03.2022 10:07 Ответить
Перемовини повинні вести ЗСУ. Як і керувати країною в умовах військового часу.
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31.03.2022 10:09 Ответить
Я рахую що тратити свій час на белькотіння цього пуцьвірка немає сенсу. Коментарі для бажаючих можуть мати місце у вигляді: арабидло,іди на х...й.
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31.03.2022 10:09 Ответить
Так в чому проблема?? В нас СБУ охороняє майно державних зрадників!!!
Ось тепер має СБУ надати охорону Мединському щоб макака абхазька і надалі мала з ким вирішувати як бути УКРАЇНЦЯМ!
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31.03.2022 10:10 Ответить
два клоуни
арахамія та мединьський
Які перемовники такі й перемови
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31.03.2022 10:11 Ответить
тебе тоже.
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31.03.2022 10:12 Ответить
А нашим "переговорщикам" охрана не нужна? Или не поможет?
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31.03.2022 10:14 Ответить
Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил 31 марта глава российского МИДа Сергей Лавров.
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31.03.2022 10:21 Ответить
ти з себе почяни а не думаєш за якусь рашську сволоту.урод.
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31.03.2022 10:22 Ответить
А то думаю, куда войска из под Киева выводят. Мединского охранять. Коварный план арахамии.
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31.03.2022 10:22 Ответить
Хорошая мысль, трудоустроить ара хамию охранять эту мрвзь, ато он сильно переживает, и в Украине не будет раздражать своим видом.
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31.03.2022 10:31 Ответить
Очень трогательно Ара о своих русских коллегах беспокоится
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31.03.2022 10:32 Ответить
"А можна на час війни або навіть до кінця президентського строку замінити Зе на його спічрайтера, який/яка правильні речі йому на листочок пише, бо з імпровізацією у діючого якось не дуже?
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
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31.03.2022 10:41 Ответить
Хочуть впарити нам "успішні переговори"
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31.03.2022 10:42 Ответить
А если у него мозги ниже планки и он подаёт инфу про переговоры как победу ?

может он реально так думает ?

Это чмо никогда не вело серьезных переговоров , у него нет ни должного опыта ни образования - КАКОЕ ФСБ поручило ему там участвовать и теперь ещё втирать украинцам это как победу ???
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31.03.2022 11:08 Ответить
Це він для чого сказав? Агрохімія хоче нам замилити очі, що москалям умови нашої капітуляції не дуже підходять.
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31.03.2022 10:45 Ответить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил итоги переговоров с украинской делегацией.
Результаты встречи он считает прогрессом, передает «МИР 24».

https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule

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31.03.2022 10:48 Ответить
старая кляча лавров не может сказать что все не так так они себе представляли.
Только почему то когда он врет про нацистов в Украине всем смешно и никто не верит, а когда говорит что всем доволен то надо верить.
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31.03.2022 10:59 Ответить
У строителей есть хорошая поговорка - НЕОКОНЧЕННУЮ РАБОТУ ДУРАКУ НЕ ПОКАЗЫВАЙ.
Ничего не подписано, но при этом все пропало.
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31.03.2022 10:53 Ответить
Саме довбо@б і жарти довбо@бські
Одне сло абрахуямія
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31.03.2022 11:00 Ответить
АРАХАМИЯ , ЕСЛИ ХОТЬ КЛОЧОК ЗЕМЛИ УКРАИНЫ СДАШЬ АГРЕССОРУ , СКОРЕЙ ВСЕГО ВАМ ДАЖЕ ОХРАНА НЕ ПОМОЖЕТ. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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31.03.2022 12:07 Ответить
Дуже розлючені люди,

а де цей орангутанг там людей побачив???
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31.03.2022 12:38 Ответить
Обычная разводка - а Арахамия ещё и пытается подыграть россиянам.
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31.03.2022 12:49 Ответить
Д. Дудаев "рассея всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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31.03.2022 13:06 Ответить
Арахамія, ну що ти кривляєшся!?
Після твоєї представленої "позиції" на переговорах ти ні хто інший як колаборант.
Аргументи:
1. Питання гуманітарного коридору до Маріуполя навіть не піднімалося!
2. Питання відшкодування РФ збитків Україні (репарація) - не піднімалося!
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31.03.2022 13:14 Ответить
Арахамію цікавить охорона агресора
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31.03.2022 13:29 Ответить
Капітулянскі для України договорняки Арахамія вже демонструє російських невдоволені заяви російських пропагандонів. Але всім відомо, що та медійна наволоч працює по методичках Пуйла. Все їхнє показне незадоволення це димова завіса для прикриття колаборантів делегованих Зеленським. Рашка йде на дно, а договір це рятувальне коло, яке кидає Зеленський
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31.03.2022 14:32 Ответить
 
 