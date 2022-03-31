Мединскому в России понадобится личная охрана из-за реакции россиян на результаты переговоров, - Арахамия

По мнению главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, главе российской делегации Владимиру Мединскому придется просить о личной охране из-за реакции россиян на результаты переговоров.

Об этом Арахамия заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера видел медиамониторинг, как отреагировали (на результаты переговоров. – Ред.) в Российской Федерации. Там тоже "все предатели", вернувшиеся.

Там этого Мединского – ему нужна охрана. Очень разъяренные люди говорят, что они сдают позиции.

Они, в отличие от многих наших взбешенных, они почитали о гарантиях и понимают: "мы начали войну, чтобы якобы бороться с НАТО, а фактически привели "копию" этого НАТО, и еще и согласились на жесткие гарантии для Украины", - рассказал глава делегации.

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Кроме того, Арахамия понимает, почему для украинского общества промежуточные результаты переговоров могут показаться проигрышем. Особенно он понимает, что эмоционально военнослужащим может быть трудно согласиться с мнением о ведении каких-либо переговоров с россиянами по поводу компромиссов с учетом зверства оккупационных войск РФ в Украине.

Но он убежден, что конечным результатом будет удовлетворена большая часть украинцев.

Глава делегации пояснил, что речь пока не идет ни о каких юридически обязательных документах или обязательствах, а только о промежуточных результатах переговоров.