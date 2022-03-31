Мединскому в России понадобится личная охрана из-за реакции россиян на результаты переговоров, - Арахамия
По мнению главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, главе российской делегации Владимиру Мединскому придется просить о личной охране из-за реакции россиян на результаты переговоров.
Об этом Арахамия заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера видел медиамониторинг, как отреагировали (на результаты переговоров. – Ред.) в Российской Федерации. Там тоже "все предатели", вернувшиеся.
Там этого Мединского – ему нужна охрана. Очень разъяренные люди говорят, что они сдают позиции.
Они, в отличие от многих наших взбешенных, они почитали о гарантиях и понимают: "мы начали войну, чтобы якобы бороться с НАТО, а фактически привели "копию" этого НАТО, и еще и согласились на жесткие гарантии для Украины", - рассказал глава делегации.
Кроме того, Арахамия понимает, почему для украинского общества промежуточные результаты переговоров могут показаться проигрышем. Особенно он понимает, что эмоционально военнослужащим может быть трудно согласиться с мнением о ведении каких-либо переговоров с россиянами по поводу компромиссов с учетом зверства оккупационных войск РФ в Украине.
Но он убежден, что конечным результатом будет удовлетворена большая часть украинцев.
Глава делегации пояснил, что речь пока не идет ни о каких юридически обязательных документах или обязательствах, а только о промежуточных результатах переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Орков расстроил не "результат переговоров". А заявления про отвод войск от Києва.
@stepanbandera96
·
https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч
максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається
переговоры ради переговоров
все равно ничего даже и не думали подписывать
просто пробный камень - как насчет такого соглашения?
не работает оно ни в одну сторону
а мединского хай себе охраняет хоть мединская хоть лавров с песковым - пофиг
Це виходить - ***** потрібна охорона . . Додаткова !
Только ненависть к врагу, она объединяет всех и прочищает мозги...
Очень жестко настроили ватников на фашизм и империализм.
А теперь мединский обьявил, что, мол "захватывать Украину уже и не собираемся".
И ватники теперь разочарованы. И рейтинг у путина упадет.
Я думаю путину нужно расстрелять соловьева, за то, что он дал российской биомассе очень большие ожидания.
"Ці недоумки навіть не уявляють що з ними буде за найменшої спроби втілити те, що з переляку намололи язиками в Стамбулі. Вертайтесь в Україну, утирки. Тут вас гаряче зустрінуть і мертві, і живі і ненароджені в цій страшній війні."
Коли настане час гарантам виконувать гарантії, вони заховають голову в пісок, почнуть консультаціі і може дадуть зброю, або продадуть)))
Агрохимия на себя реакцию мониторит?
Или уже смирился с неизбежным?
Ось тепер має СБУ надати охорону Мединському щоб макака абхазька і надалі мала з ким вирішувати як бути УКРАЇНЦЯМ!
арахамія та мединьський
Які перемовники такі й перемови
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
может он реально так думает ?
Это чмо никогда не вело серьезных переговоров , у него нет ни должного опыта ни образования - КАКОЕ ФСБ поручило ему там участвовать и теперь ещё втирать украинцам это как победу ???
Результаты встречи он считает прогрессом, передает «МИР 24».
https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule
Только почему то когда он врет про нацистов в Украине всем смешно и никто не верит, а когда говорит что всем доволен то надо верить.
Ничего не подписано, но при этом все пропало.
Одне сло абрахуямія
а де цей орангутанг там людей побачив???
Після твоєї представленої "позиції" на переговорах ти ні хто інший як колаборант.
Аргументи:
1. Питання гуманітарного коридору до Маріуполя навіть не піднімалося!
2. Питання відшкодування РФ збитків Україні (репарація) - не піднімалося!