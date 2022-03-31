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Новости Агрессия России против Украины Война
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В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины

сша,дім,білий

Президент США Джо Байден не намерен принимать решения, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента", – сказала она.

По словам Бедингфилд, "первое - это оценки военных по поводу того, что является самым эффективным и будет самым полезным украинским Вооруженным силам".

Второй фактор, по словам представительницы Белого дома, заключается в том, что Байден "не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими".

Как подчеркнула Бедингфилд, президент США не будет принимать подобные решения.

"Он не будет принимать решения, ведущие к прямому конфликту между военными США и России", - добавила Бедингфилд.

Также читайте: Россия не будет иметь право выступить против предоставления Украине защиты, - Чалый о гарантиях безопасности

В то же время представительница Белого дома подчеркнула, что "объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи беспрецедентны".

Кроме того, Бедингфилд отметила, "мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей по гарантиям безопасности, о которых я могла бы говорить сейчас".

безопасность (1101) США (26368) Украина (44911)


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Топ комментарии
+41
Молодці!!! Не підігруйте нашій зрадливій зешоблі!!!
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31.03.2022 09:53
+23
Так кроме хламидии никто и не говорит. Это их трепкомпания придумала страны готовые в три дня спешить на помощь
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31.03.2022 09:55
+19
Та да, правильно. Ці Україну просто оптом віддадуть. При мінськах москальські війська не оточували Київ і Маріуполь не був в руїнах. Тож так, правильний вибір....
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31.03.2022 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Молодці!!! Не підігруйте нашій зрадливій зешоблі!!!
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31.03.2022 09:53 Ответить
Та да, правильно. Ці Україну просто оптом віддадуть. При мінськах москальські війська не оточували Київ і Маріуполь не був в руїнах. Тож так, правильний вибір....
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31.03.2022 10:07 Ответить
зесрань,уже даже не смешно ...твой зекретин все это уже сотворил в реале и даже намного больше,а не в твоих больных мозгах,как Порох
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31.03.2022 10:41 Ответить
Справа не в тому, щО те чи інші було при пороху і при зєлі.
Справа в тому, щО було при яких Президентах США.
Коли почався Крим і Донбас? При "демократах" обамі і його віце-президенті байдені.
Коли почалась підготовка до великої війни і сама війна? Як тільки "обрали" "демократа" байдена. А називаючи речі своїми іменами - соціаліста.
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31.03.2022 11:29 Ответить
Які територіїс хто здав ща мінською угодою? Дурко, ти хоч раз поперегортай аркуш тої угоди. Типовий зе-дурень.
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31.03.2022 10:34 Ответить
Добре? 3роки знищення обороноздатності держави це добре? як вас лікувати? мабуть на передову потрібно у якесь село з побитими дорогами великого крадівництва замість ракетної програми.
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31.03.2022 10:34 Ответить
Та ти троль вчора створений, одразу не помітив.
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31.03.2022 10:42 Ответить
Так целуй теперь за это пятки Порошенко.Твоя зеля палец об палец для Армии ,за три года,не ударила
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31.03.2022 10:43 Ответить
Ти просто зірець дебілізму, якщо голосував за пороха (який тоді вже підписав Мінськ), але зараз за клоуна, який дуже хоче підписати іще більш ганебну капітуляцію.
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31.03.2022 12:30 Ответить
Молодці? Вони не дають нам наступальну зброю, без якої цієї війни не виграти. Вони дають зброю для партизанщини. Вони українською кров'ю послаблююють рашку, і не хочуть давати ніяких гарантій безпеки. А треба було б у січні зайти американським військовим кораблям до українських портів, літакам до українських аеропортів, і я майже впевнений, що тоді ніякого вторгнення не було б.
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31.03.2022 10:06 Ответить
Та це ж все давно зрозуміло людям зі здоровим глуздом
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31.03.2022 10:11 Ответить
А чого вони повинні давати нам наступальну зброю?запам ятайте ніхто за нас не буде воювати
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31.03.2022 10:17 Ответить
Давати нам наступальну зброю і воювати за нас-це якби різні речі.
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31.03.2022 10:20 Ответить
Тою зброєю ще треба вчитись користуватись. Обслуговувати її.
Це цілий комплекс заходів і величезні кошти.
Звісно вам простіше написати коментар, а Зеленському записати відос.
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31.03.2022 10:22 Ответить
Ну, арту могли б дати, перепідготовка розрахунків не займе багато часу.
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31.03.2022 10:25 Ответить
Ви звідки знаєте ?
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31.03.2022 10:35 Ответить
Хз, мабуть тому що я офіцер.
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31.03.2022 10:38 Ответить
Знайомі з американською технікою ?
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31.03.2022 10:50 Ответить
Агов, психіатри, тримайте Павлушку.
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31.03.2022 11:04 Ответить
Якщо це буде гармата то потрібні таблиці стрільби, а розрахунки перечити не довго.
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31.03.2022 10:52 Ответить
https://**********.com.ua/2020/12/06/potuzhnyj-kulak-pihoty-artyleriya-serednogo-kalibru-na-kolisnomu-shasi/ https://**********.com.ua/2020/12/06/potuzhnyj-kulak-pihoty-artyleriya-serednogo-kalibru-na-kolisnomu-shasi/

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31.03.2022 11:09 Ответить
В нас артилерії більше, ніж в любі європейській країні.
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31.03.2022 14:39 Ответить
В нас і танків набагато більше. Але набагато менше як в кацапів. Щоб наступати треба хоча би на деяких напрямках велику перевагу.
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31.03.2022 17:10 Ответить
Та да, краще ж озброювати нас як моджахедів у 80-х, а те що рікою ллється українська кров, те що відбувається геноцид в центрі Європи, а Нато, штати своїми заявами, про невтручання дають зелене світло оркам, ну то таке..
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31.03.2022 10:31 Ответить
На відміну від моджахедів у нас є власна військова промисловість.
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31.03.2022 10:49 Ответить
З не закритим небом, боюсь це не надовго.
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31.03.2022 11:11 Ответить
Літаки падають все краще і краще. Треба ще ракет позбутись.
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31.03.2022 11:29 Ответить
Які ж вони -молодці?Крім Німеччини ніто поки що не дає гарантій? Це навідь не сумно, це-жах
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31.03.2022 10:26 Ответить
А Германия готова подписать это безумие только потому,чтобы мы быстрее под кацапов снова попали и все закончилось пока ...потом свинопсы на нас снова нападут и они подтерутся этой бумажкой)надо все заканчивать с кацапьом окончательно сейчас,а не муйню зелёную с ними подписывать,переписывая конституцию нашу
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31.03.2022 10:52 Ответить
Шо шо? Какие гарантии?
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31.03.2022 11:38 Ответить
"За остані місяці ми 28 разів, запам'ятайте цю цифру, зверталися до української влади з докладами про підготовку росією вторгнення, у відповідь нас називали панікьорами "- БАЙДЕН
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31.03.2022 10:56 Ответить
Договір, в якому росія буде гарантом бепеки, НЕ МАЄ ПРАВА НА ІСНУВАННЯ!
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31.03.2022 11:21 Ответить
Степан Бандера
@stepanbandera96

https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч

максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається

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31.03.2022 09:54 Ответить
Так кроме хламидии никто и не говорит. Это их трепкомпания придумала страны готовые в три дня спешить на помощь
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31.03.2022 09:55 Ответить
засцали...
сорян, но теперь 1я армия в мире - ЗСУ!
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31.03.2022 09:57 Ответить
М-да, такими заявами США вбивають свій статус наддержави.
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31.03.2022 09:58 Ответить
вася , **** вас паРашников боятся ? вы в Украине отсасываете по полной, а если штаты вмешаются , вам ***** прийдет через 2 дня, иди за свой поребрик , поананируй на скабееву.
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31.03.2022 10:11 Ответить
Цілком логічні наслідки ліваків при владі. "Демократична партія", як вони себе називають.
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31.03.2022 11:31 Ответить
А так як вони країни НАТО, то відповідно у війну встрягнуть всі.
Наших лопухів ніхто слухати не буде.
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31.03.2022 10:18 Ответить
Чому кацапи не демілітаризують Китай?!
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31.03.2022 10:00 Ответить
Може я щось не розумію, але які на *** можуть бути перемовини з окупантом ?!? Ви там зовсім їбонулись?!?
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31.03.2022 10:02 Ответить
От такі діла малята. Видурили в України ядерну зброю. А тепер обісцялись і сіли у калюжу. Не можуть осягнути своїм толєрастним мозоком що цим вони лише розпалють гопоту на більшу агресію. Саме на
Параліч волі на страх усі сподівання бункерної гопоти. Нащо тобі пістолет якщо ти боїшся їм користуватись? Ну от що висрало це чудовисько? Мовчали б краще!
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31.03.2022 10:02 Ответить
Спажи їм спасибі, що зараз вони не збираються видурити в України ще й армію в обмін безглузді спільні з фашистами гарантії безпеки.
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31.03.2022 10:09 Ответить
ЯЗ забрали мосоковити.
Ви не знаєте ?
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31.03.2022 10:25 Ответить
ЯЗ забрали американці, просто по договору вивезено все було на Московію. А ще наш тупорилий гарант Кравчук умудрився простати чорноморський флот.
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31.03.2022 10:28 Ответить
"ЯЗ забрали американці, просто по договору вивезено все було на Московію"
Як то кажуть, чи труси, чи хрестик.
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31.03.2022 10:33 Ответить
Тактичні боєголовки Кравчук сам віддав, це при тому що на той момент як мінімум стратегічна авіація прийняла українську присягу. Стратегічні ракети виманювали в нас американці.
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31.03.2022 10:41 Ответить
Ой їбануте...
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31.03.2022 10:40 Ответить
Нічо! Є Люксембург з Ліхтенштейн, або Монаке на крайній випадок. Можуть бути Фарерські острови. Там овець мільйони.
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31.03.2022 10:03 Ответить
Українці вже бачили чого коштують всі гарантії. Ми вже не віримо ніяким запевненням. Сама сто відсоткова гарантія нашої безпеки це наша Українська армія!!!
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31.03.2022 10:04 Ответить
Гарантія безпеки одна - ЗСУ.
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31.03.2022 10:04 Ответить
американские летчики опасаются тут небо закрывать. Тут и так сбивается всё шо летает.
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31.03.2022 10:05 Ответить
исторически все переговоры з кремлевскими утырками это мыльные пузыри. гарантии безопасности это собственная армия и ее народ .
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31.03.2022 10:06 Ответить
о, вже інші відмовились, вслід за британією.

з цього всього нічого може і не вийти.

і кацапи теж не погоджуються. вони кажуть: "навіщо нам нато2 для України"?
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31.03.2022 10:07 Ответить
Іншими словами : "Ми дамо вам все необхідне для війни, але гинути за ваші інтереси не будемо". Ну це цілком очікувано і логічно.
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31.03.2022 10:08 Ответить
Подивився останній випуск російської пропаганди (60 минут).
Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
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31.03.2022 10:08 Ответить
та они уже все поняли , у них теперь другая задача, впаривать в мозги паРашникам хоть что-то победобесное , и оттянуть как можно дальше бунты и кровавую бойню внутри своей страны , там уже начинается вой и скулежь , они начинают что то подозревать .
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31.03.2022 10:15 Ответить
У список "гарантів безпеки" внесли декілька країн.Але зелена гопкомпанія забула спитати чи погоджуються ці країни стати гарантами безпеки?
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31.03.2022 10:11 Ответить
Ай да байден, ай да сцикло безмозглое. Ждёт ещё бомбежек городов и смертей. Хотя, США остановить войну за пару дней могли бы.
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31.03.2022 10:14 Ответить
Для того, щоб так думати, необхідно було НЕ чути заяви ані США, ані Джонсона, ані деяких керівників країн ЄС, що ***** не бажає домовлятись. Але позиція зе та його перемовників - щось там особисто для себе виторгувати. Це бачать ті ж США. І, звісно, в дуже спокійній монері відмовляються бути гарантами того, що навидумувало зелене бидло. Звідки взалась ідея повторного запровадження країн-гарантів версії 2.0 можна лише здогадуватись. Але ніякі гарантії не діють, як показв Будапештський меморандум.
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31.03.2022 10:55 Ответить
Не для того байден з іншими лівацькими гнидами з Західної Європи змовилися здати Україну своєму корєшку путіну, щоб зупиняти війну за три дні.
Якби схотіли - вони б війни не допустили ще в 2014, коли при владі були вони ж - ті самі лівацькі гниди - обама з байденом.
Тепер буде тягнуть, лицемірна падаль, тільки зображаючи підтримку - рейтинги серед свого електорату треба якось підіймати, які вже давно в дупі, і бажано до виборів до Конгресу цього року.
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31.03.2022 11:20 Ответить
Все на 100% так, наши говорят - дайте оружие и мы их за 2..3 недели всех зачистим, а байден и Европейские леваки говорят - ооо, да, это война надолго, ***, конечно надолго если давать в год по чайной ложке. Уже народ в тех странах орёт - дайте Украине оружие и всё быстро закончится, но, мы нарушили их планы по долгой войне, они оттягивают нашу победу.
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31.03.2022 13:42 Ответить
Британия и США вежливо отказались, потому что понимают что значит послать свои войска в другую страну. Зато немцы, израильтяне и хранцузы, у которых даже нет нормальной армии защитить свои страны, и которые нам ржавого патрона за 8 лет не давали а только ездили в Маскву к ***** на консультации с удовольствием подпишут все гарантии лишь бы *закончить войну*.
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31.03.2022 10:14 Ответить
З такими перемовинами скоро нам і патронів не дадуть
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31.03.2022 10:17 Ответить
Вот и все, абрахамию мокгули в какаху
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31.03.2022 10:17 Ответить
А чого це вони так ? Були Мінськ , Мінськ 2 . Так само буде і Будапешт 2 . Все одно , як виявиться , це не буде їх ні до чого забов'язувати . Так чого боятись ?
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31.03.2022 10:18 Ответить
Мінськ був не про то.
Це час на підготовку. Там і мови не йшлось про роззброєнння України і поступки в суверенітеті.
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31.03.2022 10:20 Ответить
Невже? А як же зміни в Конституцію, розірвана граната біля ВР, закон про особливий статус ордло?
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31.03.2022 12:26 Ответить
Тогда будем Мы вашей... за немаленькую плату..
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31.03.2022 10:20 Ответить
Зробили Америку великою? Ганьба! Тепер уже останньому йолопу ясно. Що володіння ядерною зброєю та засобами доставки є маст хев для будь якої держави яка хоче існувати у новому світі який виникає просто зараз. Якщо США бояться зіткнення з слабкою росією. То чому Китаю не захопи ти Тайвань?
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31.03.2022 10:23 Ответить
Вітаю в колі базік і диванних експертів
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31.03.2022 10:29 Ответить
Підсумок : історія з НАТО2 для України накрилась мідним тазом навіть не розпочавшись.
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31.03.2022 10:27 Ответить
Британі і США відкрито тут відкрито правду говорить.Вони не будуть воювати за країну,яка є позаблокова.Ну не будуть і все і ніякі договори нічого не дадуть.Всі інші країни просто не кажуть правди.
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31.03.2022 10:30 Ответить
Та зебіли вже все порЕшалі з кацапами.
Демілітарізація, як кацапи і хотіли. Зебіли дають їм право вирішувати скільки українців можуть боронити Батьківщину.
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31.03.2022 10:31 Ответить
"А можна на час війни або навіть до кінця президентського строку замінити Зе на його спічрайтера, який/яка правильні речі йому на листочок пише, бо з імпровізацією у діючого якось не дуже?
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
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31.03.2022 10:40 Ответить
Понял. После войны, уезжаю из Украины. Потому что гарантий нет, а ботоксное не любит поражений и через пару лет, а то и год, снова начнет, но уже равнять с землей все подряд и кинет не 200тыс, а миллион или 2. Нах мне такое не упало
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31.03.2022 10:48 Ответить
если ***** подпишет ту ху ету, и будет делать референдумы сраные, то это самое верное твоё решение, и 10-15 милионов поступят так же, весь бизнес тоже уйдет, если зеля хочет быть гауляйтером малоросии, с парт-билетом единой расиси, ему хватит и оставшихся рабов
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31.03.2022 10:56 Ответить
Вполне, ожидаемо. Янки и бритты, будут делать все, чтобы, эта война, перешла в стадию "заморозки". Будут, конечно, нам подкидывать, кое какое вооружение, придумывать санкции для кацапов и ждать, пока РФ, сама не разползется. Но в ни какие, активные действия, не полезут. Сейчас, Украину, можно сравнить с Афганистаном, который, в войне с СССР, сильно поддерживала США да Европа. Результат известен. Экономика СССР, не выдержала, выброски, в горы, миллиарды долларов и Союз загнулся. Вообщем, ничего нового, а, просто, хорошо забытое старое.
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31.03.2022 10:48 Ответить
Короче, арахамія придумав якусь фігню, навіть не проконсультувавшись з західними країнами.

і після того, як вчора вони підписали з росією проект цієї фігні - західні країни такі: "Що? Ми маємо стати якимись гарантами? Нічого собі!"

Якщо йти по цьому шляху, то все закінчиться тим, що і нейтралітет підпишем, і ніякі країни нам ніяких гарантій не дадуть.
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31.03.2022 10:53 Ответить
Тези виборчої кампанії про вступ у ЄС та НАТО наш народ не підтримав. Людям більше сподобалися тези про те, що "Я посажу Порошенка та єдиним способом припинити війну є перестати стріляти". А ще Зе виборці масово кричали, що війну розпочав Порошенко та збагачується на ній. Це ж треба Зе та його піарщикам так людям голови задурити.
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31.03.2022 11:07 Ответить
Не удивляет..уверена ,что так будут теперь реагировать все страны …
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31.03.2022 11:32 Ответить
Не дадут гарантий войны в будущем?
А без гарантий не будет мирного договора.
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31.03.2022 11:47 Ответить
Та все уже знают что армия США ссыт воевать с рашистами.Их максимум это гонять афганских или иракских чучмеков.Чмошники.
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31.03.2022 15:26 Ответить
Справжні гарантії, це:
потужні ЗСУ,
тотальна озброєність населення (збройне законодавство за прикладом Техаса та Вермонту),
членство в НАТО
відновлення ядерного статусу України
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31.03.2022 18:08 Ответить
 
 