В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Джо Байден не намерен принимать решения, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента", – сказала она.

По словам Бедингфилд, "первое - это оценки военных по поводу того, что является самым эффективным и будет самым полезным украинским Вооруженным силам".

Второй фактор, по словам представительницы Белого дома, заключается в том, что Байден "не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими".

Как подчеркнула Бедингфилд, президент США не будет принимать подобные решения.

"Он не будет принимать решения, ведущие к прямому конфликту между военными США и России", - добавила Бедингфилд.

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В то же время представительница Белого дома подчеркнула, что "объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи беспрецедентны".

Кроме того, Бедингфилд отметила, "мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей по гарантиям безопасности, о которых я могла бы говорить сейчас".