В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины
Президент США Джо Байден не намерен принимать решения, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента", – сказала она.
По словам Бедингфилд, "первое - это оценки военных по поводу того, что является самым эффективным и будет самым полезным украинским Вооруженным силам".
Второй фактор, по словам представительницы Белого дома, заключается в том, что Байден "не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими".
Как подчеркнула Бедингфилд, президент США не будет принимать подобные решения.
"Он не будет принимать решения, ведущие к прямому конфликту между военными США и России", - добавила Бедингфилд.
В то же время представительница Белого дома подчеркнула, что "объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи беспрецедентны".
Кроме того, Бедингфилд отметила, "мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей по гарантиям безопасности, о которых я могла бы говорить сейчас".
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Справа в тому, щО було при яких Президентах США.
Коли почався Крим і Донбас? При "демократах" обамі і його віце-президенті байдені.
Коли почалась підготовка до великої війни і сама війна? Як тільки "обрали" "демократа" байдена. А називаючи речі своїми іменами - соціаліста.
Це цілий комплекс заходів і величезні кошти.
Звісно вам простіше написати коментар, а Зеленському записати відос.
@stepanbandera96
https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч
максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається
сорян, но теперь 1я армия в мире - ЗСУ!
Наших лопухів ніхто слухати не буде.
Параліч волі на страх усі сподівання бункерної гопоти. Нащо тобі пістолет якщо ти боїшся їм користуватись? Ну от що висрало це чудовисько? Мовчали б краще!
Ви не знаєте ?
Як то кажуть, чи труси, чи хрестик.
з цього всього нічого може і не вийти.
і кацапи теж не погоджуються. вони кажуть: "навіщо нам нато2 для України"?
Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
Якби схотіли - вони б війни не допустили ще в 2014, коли при владі були вони ж - ті самі лівацькі гниди - обама з байденом.
Тепер буде тягнуть, лицемірна падаль, тільки зображаючи підтримку - рейтинги серед свого електорату треба якось підіймати, які вже давно в дупі, і бажано до виборів до Конгресу цього року.
Це час на підготовку. Там і мови не йшлось про роззброєнння України і поступки в суверенітеті.
Демілітарізація, як кацапи і хотіли. Зебіли дають їм право вирішувати скільки українців можуть боронити Батьківщину.
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
і після того, як вчора вони підписали з росією проект цієї фігні - західні країни такі: "Що? Ми маємо стати якимись гарантами? Нічого собі!"
Якщо йти по цьому шляху, то все закінчиться тим, що і нейтралітет підпишем, і ніякі країни нам ніяких гарантій не дадуть.
А без гарантий не будет мирного договора.
потужні ЗСУ,
тотальна озброєність населення (збройне законодавство за прикладом Техаса та Вермонту),
членство в НАТО
відновлення ядерного статусу України