РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4601 посетитель онлайн
Новости Война
19 532 205

Арахамия о гарантиях безопасности: Украина хочет иметь возможность в случае угрозы мобилизовать миллион резервистов

зсу

Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета", которая позволяет быстро мобилизовать до миллиона резервистов в случае военной угрозы.

Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам Арахамии, Украина консультировалась с израильскими экспертами, которые высказали мнение, что в нашей стране "больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мединскому в России понадобится личная охрана из-за реакции россиян на результаты переговоров, - Арахамия

Он подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя, для чего нужно соответствующее оборонное вооружение.

"И кроме этого, возможность мобилизовать резервистов очень быстро, как это сделано в Швейцарии и Израиле. У нас сейчас есть для этого все предпосылки. У нас есть большое количество территориальной обороны, силы национального сопротивления.

И мы так видим: что будет армия и будет, условно, еще миллион человек, которые каждый год один или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них есть оружие. Здесь дискуссионный вопрос – имеют ли они право хранить это оружие дома, или в специальной оружейной комнате неподалеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых последние годы настаивала Россия, - Мединский

И в случае агрессии у нас еще плюс миллион уже обученных солдат. Но государство не тратит средства на их содержание каждый месяц", – пояснил Арахамия.

переговоры (4911) Арахамия (988)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
Арахамія і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДІТЬ СЛІДОМза російським кораблем! Вже десятки тисяч загинуло дюдей... Ми воювали щоб бути в НАТО а не для того щоб ти капітуляцію обговорював!
показать весь комментарий
31.03.2022 09:56
+42
Уберите это абхазского идиота, ради бога! Пока беды не наделал. Тошнит от этой морды
показать весь комментарий
31.03.2022 09:58
+39
Агрохвімія - здохни!
показать весь комментарий
31.03.2022 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
уберите эту арахламидидию абхазскую...
показать весь комментарий
31.03.2022 11:49 Ответить
арахамія викупив тут усі потужності?
показать весь комментарий
31.03.2022 12:30 Ответить
Ага і без гарантії безпеки від рашки ми цього зробити не можемо? Вже більше місяця війни, а не було виготовлено жодного пострілу до стугны, жодної ракети, не було закуплено жодної більш-меньш притомномнї зброї за кордоном. А от як будуть гарантії безпеки, то всьо буде...Що із зрадниками робили на січі?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:19 Ответить
Та вже ж сказали і Штати і решта що не будуть вони вписуватися за Україну . Не бу-дуть!
Як ще треба сказати щоб Ара-я і гоп ком-я то почули почули!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 