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Новости Война
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В ближайшие дни на окраинах Киева развернутся ожесточенные бои, - Минобороны Британии

тероборона

В ближайшие дни на окраинах Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои.

Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

Смотрите: "Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает Украине разрушением. ВИДЕО

Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются, отметили в ведомстве.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе – ключевой цели российских войск – однако украинские силы, по-прежнему, контролируют центр города.

В ближайшие дни на окраинах Киева развернутся ожесточенные бои, - Минобороны Британии 01

Великобритания (4918) Киев (25469) Чернигов (883)


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+72
"Розвідка Британії прогнозує запеклі бої околицях Києва у найближчі дні".

Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"

Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.

На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.

Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.

За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.

Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.

Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.

Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
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31.03.2022 10:52
+49
Отак от...
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
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31.03.2022 10:38
+41
Ему пол мира доносило 2 месяца, а он все про шашлычки...
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31.03.2022 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Вполне возможно.
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31.03.2022 10:37 Ответить
"Розвідка Британії прогнозує запеклі бої околицях Києва у найближчі дні".

Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"

Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.

На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.

Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.

За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.

Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.

Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.

Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
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31.03.2022 10:52 Ответить
Ці вибухи - це ППО, навчиться вже розрізняти. Мене вони зовсім не хвилюють.
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31.03.2022 11:07 Ответить
Из пушек и градов по самолетам и ракетам стреляют по твоему?
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31.03.2022 11:54 Ответить
Из х... стреляют, если тьІ еще не догадуєшься из чего стреляют. При том самолетьІ и ракетьІ сбивают чаще, нежели в начале войньІ.
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31.03.2022 14:17 Ответить
Ну і для чого ця пламенна писанина, пані олено? Хлопці насипають як тільки можуть і без ваших побажань. А англійчани кажуть правду, тому що володіють більшою розвідувальною операцією ніж ви пані. До речі, треба було слухати англійчан ще до початку війни, може б і ворога стріли більш підготовленими. Та й бахкають ЗСУ завдяки поставкам в тому числі і англійським. Хоча ЗСУ у нас ГЕРОЇ.
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31.03.2022 14:15 Ответить
В Бучу зайшли вагнерівці в усьому новенькому.
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31.03.2022 10:38 Ответить
пруфы есть?
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31.03.2022 10:41 Ответить
в Буче сейчас жесткие бои, ну не с голодранцами же.
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31.03.2022 10:45 Ответить
Мудили у темно-зеленій формі з новісіньким озброєнням.
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31.03.2022 10:50 Ответить
...і бєларусскім прононсом
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31.03.2022 10:54 Ответить
з новісінькими калашами? чи з мєжгалактічєскімі бластєрами
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31.03.2022 11:55 Ответить
https://twitter.com/bamr69/status/1509358195524964361
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31.03.2022 11:01 Ответить
Ця людина зараз на лінії зіткнення в зоні ООС.
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31.03.2022 11:15 Ответить
тоді до чого тут Буча, якщо він в зоні ООС?
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31.03.2022 12:22 Ответить
Ви й досі не вірите британській розвідці?!
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31.03.2022 12:32 Ответить
нет такой информации нигде. абы перднуть
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31.03.2022 10:47 Ответить
о вагнеровцах или о боях сейчас в Буче?
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31.03.2022 10:58 Ответить
о вагнеровца
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31.03.2022 11:03 Ответить
скорее, всего...кацапы отошли, запас пушечного мяса начал заканчиваться, сейчас, ванек, подгребут по паРаше, и опять полезут, на убой. Тупой скот.
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31.03.2022 10:38 Ответить
Конирнаступ будет масштабный. Очевидно что прислали оружие которое позволяет перехватить инициативу
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31.03.2022 10:53 Ответить
Новой Почтой?
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31.03.2022 11:10 Ответить
Ху.ечтой
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31.03.2022 13:43 Ответить
Отак от...
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
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31.03.2022 10:38 Ответить
Кровь рашистских псов пусть рекой течет,
Ворон Киев наш не возьмёт.
Как Днипро весной, всю орду сметёт

Наша армия, наш народ
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31.03.2022 10:38 Ответить
Ворог
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31.03.2022 10:39 Ответить
слово "ворог" більш підходяще! а то хотіла сказати, що "ворон" для тих мерзотників, то дуже почесно. а вірш гарний
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31.03.2022 10:42 Ответить
Дякую. Так и написав,твого само виправило
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31.03.2022 10:45 Ответить
Крук це сакральний птах. Плюс, два круки Одіна - Хугін та Мунін (Мислення й Пам'ять)...
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31.03.2022 18:01 Ответить
будуть...не варто надіятися що цапи самі підуть....тільки в целофанових мішках
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31.03.2022 10:40 Ответить
Наше наступление?
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31.03.2022 10:40 Ответить
Мені теж так здалося, що натяк на це. Мабуть Англія шось наступальне підкинула і робить анонс.
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31.03.2022 10:43 Ответить
странный анонс, ведь лед тронулся вслед за Ирпенем еще сегодня с утра. Или же все хуже и он тронулся не с нашей стороны.
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31.03.2022 11:26 Ответить
ірпінь перед бучею
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31.03.2022 10:44 Ответить
Нехай кацапи отримають криваву бучу.
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31.03.2022 18:04 Ответить
ввєдітє гражданіна Арахамію...він зараз все пояснить...
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31.03.2022 10:41 Ответить
Мы это и так понимаем. Донесите это до "главнокомандующего"
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31.03.2022 10:42 Ответить
Ему пол мира доносило 2 месяца, а он все про шашлычки...
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31.03.2022 10:46 Ответить
Воно й досі мріє заглянути в "чко ху"ла.
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31.03.2022 18:41 Ответить
Джонсон нагнєтаєт.
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31.03.2022 10:47 Ответить
'вєгговнога гггавнокомандувача' ?
Та в нього вже уся пика в шашаліках
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31.03.2022 10:52 Ответить
Штоби нєбило вайни нужна прєкратіть стрєлять
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31.03.2022 10:45 Ответить
Можна ще курнуть або нюхнуть.
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31.03.2022 11:00 Ответить
А как это они так просто зашли в Бучу?
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31.03.2022 10:45 Ответить
Так само як ти, бот, на цензор. Географією палишся.
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31.03.2022 11:36 Ответить
А в Киеві відкривають алкогольні магазини..І як це сувміщається?
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31.03.2022 10:45 Ответить
А Бандеро смузі із чого робить?
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31.03.2022 11:48 Ответить
в Києві немає "алкогольних магазнів" - як це ти не знаєш? прієзжий?
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31.03.2022 11:58 Ответить
Й,в мене таке відчуття.
Будемо,різати кацапів. Така наша доля. Ади нащадкам менш дісталося...
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31.03.2022 10:49 Ответить
Та вже як місяць треба різати. У Цензорі.
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31.03.2022 10:54 Ответить
Как погода у вас. Генраль мороз помогает охлаждать этих ублюдков? Вообще - это одина из последних отак отчаяния. Сил на Киев уже нет. Убивайте их не щадя, при отсуплениях и при наступлениях. Только это вам поможет.
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31.03.2022 10:51 Ответить
Теплесенько,й бруньки понабухали,зранку Сонечко лагідно посмвхпється. Чим бвльше припреться,тим краще,менше лишиться...
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31.03.2022 10:55 Ответить
Вони від вас пішли до нас. Починайте повертати анексовані Абхазію з Півд.Осетією, кращої нагоди не буде.
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31.03.2022 10:56 Ответить
Нажаль, тутэйшыя ўлады нічога не плануюць
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31.03.2022 11:38 Ответить
Японія повертається до формулювання «Курильські острови - споконвічна територія Японії, що перебуває під незаконною окупацією росії».

Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

Чому це важливо для України?
росія десятиліттями окуповувала території інших країн, знищувала народи та міста. Майже кожен сусід рф зазнав інформаційної війни, окупації чи економічних атак. А отже, інші країни мають за що боротись з росіянами. І якщо зараз кожна країна почне боротьбу - росія не зможе зупинити ці процеси. І спільними зусиллями світ зможе зупинити рашистів та врятувати анексовані землі.

Джерело: агентство «Кіодо Цусін» https://t.me/UkraineNow/7997
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31.03.2022 13:44 Ответить
Зєля, оті вагнерівці яких ти з Єрмаком і компанією великодушно відпустив зараз ******** наші міста, вбивають і катують наших людей, збивають нашу авіацію (було багато операторів ППО), всі їхні вбивства і на твоїй совісті.
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31.03.2022 10:52 Ответить
Наруках,й Маріупіль,його заслуга
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31.03.2022 10:57 Ответить
У него орден Мать Тереза за спасение вагнеровцев.
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31.03.2022 11:04 Ответить
На Донбасі , наразі , знаходиться приблизно одна тисяча вагнерівців , серед яких є і ті , яких віддала наша ох@ єнна влада !!
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31.03.2022 12:56 Ответить
Zе атпустил Вагнеровцев чтобы не правацировать путена и небылавайны. что ты панимаешь
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31.03.2022 11:07 Ответить
похоже, у британской разведки выходной, и их заменили "британские учоные".
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31.03.2022 11:03 Ответить
Ключова мета російських військ - Маріуполь?
- чому?
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31.03.2022 11:05 Ответить
У тебе у методичці повинно бути написано.
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31.03.2022 11:11 Ответить
хіба твій ***** ще не здох, курва *****вська?
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31.03.2022 11:25 Ответить
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31.03.2022 15:35 Ответить
А до цього що було? Не запеклі бої?
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31.03.2022 11:07 Ответить
Це були квіточки. Ягідки ще попереду. Тримаймося. Вони хочуть у Москві парад перемоги на 9 травня провести, а не траурну процесію.
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31.03.2022 11:11 Ответить
Вони хочуть у Києві парад перемоги на 9 травня провести...
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31.03.2022 11:15 Ответить
запеклі бої вже були .. Британська розвідка відстає від реального часу війни десь на 5 діб ..Нвприклад у них на картах позначки з ударами по центру України в містах де ударів не було ..Я не буду вказувати які саме міста ,а карту їх розвідки можна глянуть вона є на всіх інфлрм ресурсах
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31.03.2022 11:24 Ответить
Київ обороняють кілька десятків тис військ ЗСУ + така ж кількість тероборони . Як при цьому розкладі , орда собі уявляє взяття Києва , я не уявляю .!? .
Та щоб хоч якось зачепитись за околиці Києва , туди потрібно стягти половину всіх військ орди , які задіяні в Україні .
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31.03.2022 11:37 Ответить
Переклали трохи неправильно. Suburb - це передмістя, а не околиця! А в передмістях (Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Вишгородський і Броварський район) бойові дії точаться вже місяць...
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31.03.2022 11:44 Ответить
Я попереджаю!!!

Найгірша загроза йде від переконання в наріді, що з колаборантами у владі можна виграти війну у ворога.

Це головна і смертельна загроза!

Ось як з ними ми жили попередні 3р. так само і війна буде йти і ці "переговори".
РЕКОМЕНДУЮ: Готуйтеся до гіршого і найгіршого, так як наші гниди не гірші від вошей орків 😡
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31.03.2022 12:52 Ответить
То хай Британці, деякі, міняють памперс на сухий а Українцям не у перший раз бити рашиzzдов !!!
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31.03.2022 16:10 Ответить
@ua_100

·
24 хв

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.

https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882
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31.03.2022 18:46 Ответить
 
 