В ближайшие дни на окраинах Киева развернутся ожесточенные бои, - Минобороны Британии

В ближайшие дни на окраинах Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои.

Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

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Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются, отметили в ведомстве.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе – ключевой цели российских войск – однако украинские силы, по-прежнему, контролируют центр города.