В ближайшие дни на окраинах Киева развернутся ожесточенные бои, - Минобороны Британии
В ближайшие дни на окраинах Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои.
Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.
"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.
Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются, отметили в ведомстве.
Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе – ключевой цели российских войск – однако украинские силы, по-прежнему, контролируют центр города.
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Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"
Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.
На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.
Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.
За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.
Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.
Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.
Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
Ворон Киев наш не возьмёт.
Как Днипро весной, всю орду сметёт
Наша армия, наш народ
Та в нього вже уся пика в шашаліках
Будемо,різати кацапів. Така наша доля. Ади нащадкам менш дісталося...
Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.
Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.
Чому це важливо для України?
росія десятиліттями окуповувала території інших країн, знищувала народи та міста. Майже кожен сусід рф зазнав інформаційної війни, окупації чи економічних атак. А отже, інші країни мають за що боротись з росіянами. І якщо зараз кожна країна почне боротьбу - росія не зможе зупинити ці процеси. І спільними зусиллями світ зможе зупинити рашистів та врятувати анексовані землі.
Джерело: агентство «Кіодо Цусін» https://t.me/UkraineNow/7997
- чому?
Та щоб хоч якось зачепитись за околиці Києва , туди потрібно стягти половину всіх військ орди , які задіяні в Україні .
Найгірша загроза йде від переконання в наріді, що з колаборантами у владі можна виграти війну у ворога.
Це головна і смертельна загроза!
Ось як з ними ми жили попередні 3р. так само і війна буде йти і ці "переговори".
РЕКОМЕНДУЮ: Готуйтеся до гіршого і найгіршого, так як наші гниди не гірші від вошей орків 😡
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24 хв
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882