В Лисичанской больнице от ранений в результате вчерашних обстрелов россиян, скончалась девочка. Ей был 1 год и 7 месяцев

30 марта во вражеский артиллерийский обстрел попала целая семья с 2 детьми в Лисичанске. Самые тяжелые ранения получила девочка 2020 года рождения, она не выжила.

Ужасную новость сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая крошка из Лисичанска умерла… После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало… Ангелу был 1 год и 7 месяцев… Легких облаков…", - говорится в сообщении.

Известно, что родители девочки в удовлетворительном состоянии, но "врачи продолжают бороться за старшего братика, убитой орками маленькой лисичанки… Горите в аду, российские выблюдки!".

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