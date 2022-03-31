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В Лисичанской больнице от ранений в результате вчерашних обстрелов россиян, скончалась девочка. Ей был 1 год и 7 месяцев

смерть,дитини

30 марта во вражеский артиллерийский обстрел попала целая семья с 2 детьми в Лисичанске. Самые тяжелые ранения получила девочка 2020 года рождения, она не выжила.

Ужасную новость сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая крошка из Лисичанска умерла… После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало… Ангелу был 1 год и 7 месяцев… Легких облаков…", - говорится в сообщении.

Известно, что родители девочки в удовлетворительном состоянии, но "врачи продолжают бороться за старшего братика, убитой орками маленькой лисичанки… Горите в аду, российские выблюдки!".

Читайте: Оккупанты ранили в Лисичанске целую семью, двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, вероятно, им грозит ампутация нижних конечностей, - Гайдай

Северодонецк (333) обстрел (26862) смерть (9211) Гайдай ЛОГА (716)


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31.03.2022 10:44 Ответить
Х уйло -Здохни
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31.03.2022 10:55 Ответить
Зеленский, зови Аграхимию и Чалого на переговоры, вот по этому поводу - точно нужно начать жалеть солдата РФ. Ублюдок жидовский. Прошу не расценивать как антисемитизм. Лично для меня - тот жид, кто беспринципно торгуется бесценным.
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31.03.2022 10:58 Ответить
Мрази маскальские.
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31.03.2022 11:00 Ответить
Нічого дивного, 21 вік, Homo sapiens!
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31.03.2022 11:10 Ответить
Извини нас, Малышка! Не забудем! Не простим! Ненависть до конца жизни к русським мразям!
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31.03.2022 11:16 Ответить
чому в жодному пункті перемир'я не вказано арешт та передачу до Нюрнбергського трибуналу путіна та його свори?
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31.03.2022 12:16 Ответить
це буде можливо включити коли росії будуть гайки.
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31.03.2022 12:20 Ответить
 
 