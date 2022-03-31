Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке: 11 гражданских ранены, из них 4 ребенка, - глава ОВА Кириленко
Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.
Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате – двое раненых.
Продолжаем подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих – эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!" – рассказал он.
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Теперь их включили в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.
По мнению источников «КоммерсантЪ», причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из россии. Так, с 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - остановили перевозку грузов из России.
На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику.
https://news.zerkalo.io/world/11983.html?c
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность..
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA