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Новости Война
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Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке: 11 гражданских ранены, из них 4 ребенка, - глава ОВА Кириленко

фосфорні

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате – двое раненых.

Читайте: Войска РФ использовали в Авдеевке фосфорные боеприпасы, - Кириленко

Продолжаем подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих – эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!" – рассказал он.

армия РФ (19026) фосфор (34) Донецкая область (9493) военные преступления (1423)


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...бо карбамід - не тільки добриво, а й вибухівка

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Теперь их включили в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

По мнению источников «КоммерсантЪ», причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из россии. Так, с 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - остановили перевозку грузов из России.

На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику.
https://news.zerkalo.io/world/11983.html?c
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31.03.2022 10:51 Ответить
Кацапським нелюдам є чим пишатися.
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31.03.2022 10:54 Ответить
Вертикаль власти в РФ зашаталась: Шойгу "попал под огонь" Кадырова.
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность..
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA

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31.03.2022 10:57 Ответить
Так фосфорные или осветительные? Если фосфорные, то нужна видеофиксация. На видео это будет видно определенно, и такие видео можно будет тогда использовать в суде. А пока получается есть только голословные обвинения.
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31.03.2022 11:00 Ответить
вот меня пугают эти фосфорные снаряды и солнцепеки они же буратосы ТОС 1. Страшное это оружие к тому же запрещенное. Жаль яйца на этой планете оказались только у нас и у кацапов. У них осмелиться напасть, у нас сдерживать эту орду. Какие то организации уже выразили обеспокоинность по поводу такого оружия?
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31.03.2022 11:03 Ответить
И конечно, всем во власти плевать на это. Единственное что спасет эту страну именно сейчас - политическая и административная ответственность ЗСУ. Благодаря ним мы еще держимся. ЗЕбилы нас давно продали. Чихайте на позицию и решения Банковой. Забудьте о том что есть презик, ему все равно, он в безопасности и вдобавок - это просто говорящая голова. Армии сейчас нужно резать эту падаль везде, как только можно, применять любые способы, к пленным применять любые пытки. К Вагнеровцам, к призывникам - пофиг. Это обязано выставлять на обозрение, они должны ЭТОГО бояться. А ЗЕ - пусть дальше беспокоиться и боится войны.
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31.03.2022 11:04 Ответить
То ми передаємо ці факти в ООН? Чи в "телеграмі" написали і на цьому тему закрили?
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31.03.2022 11:12 Ответить
от підарюги!
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31.03.2022 11:25 Ответить
 
 