Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке: 11 гражданских ранены, из них 4 ребенка, - глава ОВА Кириленко

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате – двое раненых.

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Продолжаем подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих – эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!" – рассказал он.