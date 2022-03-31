РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4680 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 271 0

В результате попадания вражеского снаряда в газопровод в Харькове почти 34 тыс. потребителей остались без газоснабжения

газ

В Харькове российские войска разрушили подземный газопровод, в результате чего почти 34 тыс. потребителей остались без газоснабжения.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба АО "Харьковгоргаз", передает Цензор.НЕТ.

"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются активные бои в Изюмском направлении, вражеские беспилотники ведут разведку в Харькове, - Синегубов

газопровод (831) обстрел (26862) Харьков (7443)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 