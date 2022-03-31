В результате попадания вражеского снаряда в газопровод в Харькове почти 34 тыс. потребителей остались без газоснабжения
В Харькове российские войска разрушили подземный газопровод, в результате чего почти 34 тыс. потребителей остались без газоснабжения.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба АО "Харьковгоргаз", передает Цензор.НЕТ.
"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль