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Новости Война
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Ситуация в регионах: Лисичанск уже двое суток находится в центре внимания врага. Продолжаются обстрелы жилых районов Харькова. В Чернигове идут оборонительные бои, - отчеты ОВА

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Российские войска ведут обстрелы по тяжелому вооружению всей территории Луганской области, за вчерашний вечер по меньшей мере семь человек погибли.

Об этом говорится в сводной информации обладминистраций по состоянию на 8:00 о ситуации в регионах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Луганской области в центре внимания врага уже двое суток находится Лисичанск. Вчера вечером в результате обстрелов десятки человек были ранены и по меньшей мере семеро погибли. Пылает нефтеперерабатывающий завод.

В Днепропетровской области вечером 30 марта российские ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. Погибших нет. Сейчас в регионе спокойно.

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Продолжаются обстрелы жилых районов Харькова, вечером враг повредил газопровод, спасатели ликвидировали пожар. Россияне обстреляли район Дергачев, один человек погиб, количество пострадавших устанавливается. В районе Изюма продолжаются активные бои. Население из-за постоянных обстрелов невозможно эвакуировать, гуманитарную помощь пытаются доставлять волонтеры.

В Херсонской области относительно тихо. В отдаленных районах раздавались единичные взрывы, в частности, в районах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.

В Донецкой области войска РФ фосфорными снарядами обстреляли Марьинку, из реактивных систем залпового огня стреляли по Авдеевке, Георгиевке, Новокалиновому и Очеретиному. В Мариуполе ситуация без изменений.

В Чернигове оборонительные бои, вчера днем ​​враг обстреливал окрестности. Продолжаются бои в центральной части Черниговской области по направлениям движения вражеских колонн.

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В Киевской области наиболее горячим остается Бучанский район, где продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, населенных пунктов вдоль Житомирской трассы. Идут бои в Гостомельской, Бучанской общинах. Ночью захватчики обстреляли село Шпитьки. Враг перемещается в оккупированных населенных пунктах. Славутич изолирован. Россияне остаются в трех громадах Броварского района и на севере Вышгородского района.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской областях, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Сумщине и Николаевской областях.

ОГА (2388)


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врет в чем? что не написали про Станислав конкретно? сказали про Херсонскую область "На Херсонщині відносно тихо. У віддалених районах лунали поодинокі вибухи". Просто поймите, бои там могут не идти в сравнение с боями под Изюмом и Черниговом с авиацией,танками и тысячами врага,чтобы расписывать каждую артдуэль, которых сейчас сотни по стране. Помогайте ВСУ каждый, и все победа будет!
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31.03.2022 11:39 Ответить
Это работает так - новости идут с большим опозданием, не все и те какие нужно. И это а) естественно б) в какой то мере правельно.
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31.03.2022 11:47 Ответить
 
 