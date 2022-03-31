Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции 2 марта, были оснащены ядерными боеголовками, - СМИ
Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведский телеканал TV4.
По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.
2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.
Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются в Готланд.
Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.
В вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.
"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, так как они – воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.
Россия пригрозила последствиями Швеции, а также Финляндии в случае вступления в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Штурмовик - су-25.
А так то впринципі за виступ коміка можна було б і заплатити.
На перехват вылетают не для того, чтобы пропитый бензин списать, а для того, чтобы "на людей посмотреть и себя показать".
Есть подозрение, что шведские водители истребителей немного разбираются в прибамбасах висящих под крыльями у бомберов.
Ну, наверное не совсем из пальца, возможно из Википедии - посмотрели что такое возможно, ну и написали что так оно и было
Зовнішній вигляд прибамбасів ніяк не свідчить про їх вміст.
Внешний вид бомб, как минимум, говорит о ее мощности. Поэтому специалисты, мне так кажется, взглянув на боеприпас смогут рассказать о нем и не читая маркировки на корпусе.
Возможно там увидели вот такую хрень
Ну і знову ж таки - офіційних заяв про це від військових нема, тільки від журналістів. А журналісти взагалі могли тупо перекрутити якусь заяву що, наприклад, "пролетіли бомбардувальникі здатні нести ядерну зброю", на простий і зрозумілий клікбейт.
Короче інформація, грубо кажучи, не підтверджена.
Да, бомбы могут быть и учебными. И РН-28, тоже наверное бывает имитирующая размер и массу боевой, для тренировок в точности бомбометания. Но учения, вообще-то, проводятся на своих полигонах.
Залет на чужую территорию, даже если весь боекомплект - муляжи, это намеренная провокация и запугивание.
1. При максимальной скорости приблизительно 1800 км\ч, за минуту пройденное расстояние будет 30 км, это если пересечь границу и лететь в глубь от нее. Это на максимальной скорости, на меньших скоростях и расстояние пройденное за минуту тоже будет меньше.
2. Так как "около минуты", это общее прибывание в шведском пространстве, то можно предположить, что зашли на 1-3 километра и летели вдоль границы. При таком заглублении только в хлам разорванный в воздухе самолет может упасть перпендикулярно вниз примерно там же где пролетал. Только это может быть доказательством нарушения границы. Но в зависимости от скорости, высоты, направления полета и степени поражения, упасть самолет может далеко за границей.
3. Даже если все расчеты показывали то, что сбитый рухнет на их территорию, то нахера им такое счастье, чтобы самим себя бомбить ядерными бомбами. Ну если только истребитель, ну или оба, вальнуть.
Попробуйте..)))
Арахамія! Чалий! Як ви там?
Транспондер увімкнений, рейс номер VDA5974.
Можете дивитися на флайтрадарі.
Таке "закрите небо" над країнами НАТО, така конфронтація, така війна...
Ну і тепер давайте подумаємо, що під час цієї війни може привезти вантажний (військовий) літак агресора з мацкви в одну з країн НАТО, яка постійно постачає нам зброю?
Може ці самі клістрони, без яких С-300 не працюють?
Бо мені щось нічого іншого не приходить до голови.
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-76511
Навіть якщо Су-24 ніс "*************", а такі мають можливість нести майже усі совкові ЛА, то це зовсім не означає наявність у ньому ядерної боєголовки.