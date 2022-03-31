Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции 2 марта, были оснащены ядерными боеголовками, - СМИ

Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведский телеканал TV4.

По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.

2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

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Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются в Готланд.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.

В вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, так как они – воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

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Россия пригрозила последствиями Швеции, а также Финляндии в случае вступления в НАТО.