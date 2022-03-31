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Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции 2 марта, были оснащены ядерными боеголовками, - СМИ

швеція,літаки

Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведский телеканал TV4.

По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.

2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

Смотрите: Зеленский в парламенте Швеции: "Россия рассчитывает идти дальше в Европу. Они показывают это по телевидению россиянам, демонстрируют направление наступления". ВИДЕО

Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются в Готланд.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.

В вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, так как они – воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

Читайте: Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист

Россия пригрозила последствиями Швеции, а также Финляндии в случае вступления в НАТО.

россия (95339) самолет (3588) Швеция (998)


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Топ комментарии
+54
Озабоченность надеюсь выразили?
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31.03.2022 11:27
+31
Играйтесь и дальше. Уговаривайте. Жаль, на планете Эрдоган один...
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31.03.2022 11:29
+24
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/pcb.1636998139998042/651261759269035 Трошки на тему "руцкіє сваіх нє брасают". Спершу веселеньке відео від холодноярівців. Це "екіпаж машини боєвой" усього лише дрон побачив. Драпали так, що двох своїх, які в кущиках засиділися, просто покинули замерзати. Їх не могли не бачити позаду. Але так боялися, щоб за дроном не прилетіло щось солідніше, що драпанули, не зупиняючись, а пару покинутих можна буде списати на небойові втрати. Мабуть такі ж, як ціла купа орків, яких знайшли під Чугуєвом мертвими без слідів поранень чи будь-яких ушкоджень. Наказали зайняти оборону в снігу а самі драпанули, забувши цілу групу солдат. Ті просто замерзли. І, щоб зрозуміти, що це не окремі випадкові інциденти. На раші навіть "хєроічєскій" фільм зняли колись "9 рота", де вся квінтесенція в кінцевому епізоді: війська відвели з Афгану, але тупо забули про цілу роту, й та "героїчно" гине в останньому бою. Тож, синок, родіна тєбя нєпрімєнно бросіт!
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31.03.2022 11:33
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Правила форума Совет форумчан
Озабоченность надеюсь выразили?
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31.03.2022 11:27 Ответить
очень сильную озабоченность, а как же
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31.03.2022 11:46 Ответить
Играйтесь и дальше. Уговаривайте. Жаль, на планете Эрдоган один...
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31.03.2022 11:29 Ответить
Ердоган закликав до перемир'я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому.
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31.03.2022 11:44 Ответить
Тіпа лякають, щоб в нато не вступали.
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31.03.2022 11:29 Ответить
А так іще прилетять.
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31.03.2022 11:32 Ответить
1000% згіден. Вчинити так само як турки. А потім на весь світ зчинити лемент про атаку ядерною зброєю. Щоб дід в бункері затіпався
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31.03.2022 13:18 Ответить
су-24 це ж не штурмовик. це бомбардувальник. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
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31.03.2022 11:29 Ответить
як раз все навпаки.
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31.03.2022 12:07 Ответить
Су-24 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E за класифікацією НАТО - Fencer) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA надзвуковий фронтовий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA бомбардувальник з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 крилом змінної стрілоподібності . Розробка почалася на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96 1960-х , у https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 році був прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 ВПС СРСР . Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях.
Штурмовик - су-25.
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31.03.2022 12:15 Ответить
су24 бомбардировщик, су25 штурмовик
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31.03.2022 18:29 Ответить
их бы еще научить приземляться под воду...
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31.03.2022 11:31 Ответить
о! Вот у шведов появилась возможность протестировать свой NASAMS, а они бездарно ее прозебали.
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31.03.2022 11:32 Ответить
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/pcb.1636998139998042/651261759269035 Трошки на тему "руцкіє сваіх нє брасают". Спершу веселеньке відео від холодноярівців. Це "екіпаж машини боєвой" усього лише дрон побачив. Драпали так, що двох своїх, які в кущиках засиділися, просто покинули замерзати. Їх не могли не бачити позаду. Але так боялися, щоб за дроном не прилетіло щось солідніше, що драпанули, не зупиняючись, а пару покинутих можна буде списати на небойові втрати. Мабуть такі ж, як ціла купа орків, яких знайшли під Чугуєвом мертвими без слідів поранень чи будь-яких ушкоджень. Наказали зайняти оборону в снігу а самі драпанули, забувши цілу групу солдат. Ті просто замерзли. І, щоб зрозуміти, що це не окремі випадкові інциденти. На раші навіть "хєроічєскій" фільм зняли колись "9 рота", де вся квінтесенція в кінцевому епізоді: війська відвели з Афгану, але тупо забули про цілу роту, й та "героїчно" гине в останньому бою. Тож, синок, родіна тєбя нєпрімєнно бросіт!
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31.03.2022 11:33 Ответить
Вчора розмовляв з колегою з північної Полтавщини. Мабуть всі бачили відео про Гадяцьке сафарі https://www.youtube.com/watch?v=n7ymrq0I-gg&t=2s . Так от мисливці з рушницями продовжують вишукувати орків по лісах. Але останнім часом живі не попадаються. Позачора 29.03.22 знайшли 4 закоцюблені трупи орків - напередодні там були суттєві морози вночі.
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31.03.2022 12:03 Ответить
Брехня за ядерну зброю.
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31.03.2022 11:33 Ответить
Ядреный боеприпас фиксируецца с растояния не менее 1 км.
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31.03.2022 12:34 Ответить
Чим?
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31.03.2022 15:55 Ответить
Я типе патом расскажу еси захочешь, за бальшие деньхи.
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31.03.2022 23:43 Ответить
Не розкажеш бо на Гріппенах нічого подібного нема.
А так то впринципі за виступ коміка можна було б і заплатити.
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01.04.2022 01:31 Ответить
А типе шведы даложили. Картоное дурилко вчы матчасц.
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01.04.2022 22:54 Ответить
Вигадану твобою матчасть будуть вчити твої психіатри.
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01.04.2022 23:03 Ответить
Скоріш за все це безглузде виправданню тому чого встялися їх збивать.
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31.03.2022 13:57 Ответить
Там виправдання наспарвді не дуже потрібне, якщо він в повітряному просторі Швеції перебував одну хвилину. По-перше, цього не достатньо щоб збити кілька літаків, по-друге, збиті літаки можуть впасти вже за межами їхнього повітряного простору, і потім буде дуже тяжко довести що їх збили у своєму повітряному просторі.
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01.04.2022 01:29 Ответить
Помнится, Байден недавно вещал: "Хоть один шаг на территорию стран НАТО...". А орки в это время летают над Польшей и Швецией.
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31.03.2022 11:34 Ответить
Швеція не НАТО. Чи я помиляюсь?
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31.03.2022 12:04 Ответить
Ви праві. Не в НАТО. Навіть 16 грудня ц.р. встигли оголосити відмову подавати заявку на вступ.
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31.03.2022 14:47 Ответить
... перепрошую, лютого звісно.
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31.03.2022 14:48 Ответить
Можем одолжить шведам несколько менеджеров с Укрпочты.
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31.03.2022 11:34 Ответить
А откуда известно, что там именно атомные бомбы?
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31.03.2022 11:34 Ответить
У страху очі великі.
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31.03.2022 11:40 Ответить
так написано было на ероплане: везу ядерную бомбу, чесссслово
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31.03.2022 12:18 Ответить
Датчики есть такие, каторые я прытумал.
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31.03.2022 12:36 Ответить
підняли два винищувачі JAS 39 ​​Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками. Джерело:
На перехват вылетают не для того, чтобы пропитый бензин списать, а для того, чтобы "на людей посмотреть и себя показать".
Есть подозрение, что шведские водители истребителей немного разбираются в прибамбасах висящих под крыльями у бомберов.
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31.03.2022 13:04 Ответить
Зовнішній вигляд прибамбасів ніяк не свідчить про їх вміст. Крім того офіційно військові Швеції не заявляли про ядерну зброю, тільки репортери. Так що це скоріш за все висмоктано з пальця.
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31.03.2022 15:58 Ответить
це скоріш за все висмоктано з пальця

Ну, наверное не совсем из пальца, возможно из Википедии - посмотрели что такое возможно, ну и написали что так оно и было

Зовнішній вигляд прибамбасів ніяк не свідчить про їх вміст.




Внешний вид бомб, как минимум, говорит о ее мощности. Поэтому специалисты, мне так кажется, взглянув на боеприпас смогут рассказать о нем и не читая маркировки на корпусе.

Возможно там увидели вот такую хрень

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31.03.2022 16:49 Ответить
Зовнішний вигляд "бобми" не говорить навіть про те чи це взагалі бойова бомба, чи ні. Ніхто на навчаннях не літає з ядерними боєголовками. Але те що вони носять на вигляд не відрізняється від боєвих ***********. Тому навіть якщо шведські льотчики побачили підвішений під Су-24 ********* яким може бути оснащеним ядерною боєголовкою, з цього аж ніяк не слідує що він нею був оснащений.
Ну і знову ж таки - офіційних заяв про це від військових нема, тільки від журналістів. А журналісти взагалі могли тупо перекрутити якусь заяву що, наприклад, "пролетіли бомбардувальникі здатні нести ядерну зброю", на простий і зрозумілий клікбейт.
Короче інформація, грубо кажучи, не підтверджена.
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31.03.2022 17:17 Ответить
У журналистов, так часто бывает, есть "анонимные источники". И военные летчики, тоже могут быть такими источниками без ведома своего министерства.
Да, бомбы могут быть и учебными. И РН-28, тоже наверное бывает имитирующая размер и массу боевой, для тренировок в точности бомбометания. Но учения, вообще-то, проводятся на своих полигонах.
Залет на чужую территорию, даже если весь боекомплект - муляжи, это намеренная провокация и запугивание.
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31.03.2022 18:16 Ответить
Провокація і залякування - так, каци таке **********. Але чи була там ядерна зброя насправді не відомо.
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01.04.2022 01:23 Ответить
Игперд, я такую систему исчё изобрел в 1987 году, испытана при совке в конце 80х, оределяет наличие ядренава боеприпаса минимум за 1 км. Бывший шеф ие спижжыл и карява запатентавал, апосся чиго скарапастижна здох, наукошеф ие тожа спижжыл уже у таво шефа и запатентовал в парижу, сичас в бегах и скрываицца, далеко.
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31.03.2022 23:50 Ответить
Судячи з рівня володіння мовою, в 1987 році ти ще не народився.
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01.04.2022 01:27 Ответить
Сасун сасай мамкину цицку и вчы таблыцю множення.
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01.04.2022 22:53 Ответить
Ого, ти знаєш такі розумні слова як "табльіця множення"?! Ну все, Нобелівська премія тобі гарантована!
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01.04.2022 23:07 Ответить
Мине то да , а ты сасаить будешь с причмоком.
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02.04.2022 00:51 Ответить
Черговий дешевий інфовкид для залякування біомаси
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31.03.2022 21:18 Ответить
Яку ЯЗ можна причепити до СУ-24?
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31.03.2022 11:34 Ответить
"Су-24 (изделие Т-6, по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодификации НАТО : Fencer - «Фехтовальщик») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский тактический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA фронтовой бомбардировщик с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 крылом изменяемой стреловидности , предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24
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31.03.2022 11:55 Ответить
ЯЗ можна навіть з 152 мм Гіацинту стріляти якщо кацапи не пропили свої боєголовки, у СРСР такі були.
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31.03.2022 12:23 Ответить
Специальное бомбовое вооружение включает две неуправляемые свободнопадающие авиационные бомбы РН-28 с ядерным зарядом. Боевая нагрузка при этом (с учётом боеприпасов к пушке) составляет 918 кг.
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31.03.2022 12:29 Ответить
И чего не сбили? Ето была провернка на *слабо* которую Шведы проиграли. Давайте еще расскажите как Украину будут защищать *страны-гаранты* вместо украинской армии которую Zе расформирует и разоружит лишьбынебылавайны.
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31.03.2022 11:37 Ответить
Хапнули бы сибе 2 ядреные бомпы, было бы чем мардву шугать.
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31.03.2022 12:38 Ответить
Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. Джерело:

1. При максимальной скорости приблизительно 1800 км\ч, за минуту пройденное расстояние будет 30 км, это если пересечь границу и лететь в глубь от нее. Это на максимальной скорости, на меньших скоростях и расстояние пройденное за минуту тоже будет меньше.
2. Так как "около минуты", это общее прибывание в шведском пространстве, то можно предположить, что зашли на 1-3 километра и летели вдоль границы. При таком заглублении только в хлам разорванный в воздухе самолет может упасть перпендикулярно вниз примерно там же где пролетал. Только это может быть доказательством нарушения границы. Но в зависимости от скорости, высоты, направления полета и степени поражения, упасть самолет может далеко за границей.
3. Даже если все расчеты показывали то, что сбитый рухнет на их территорию, то нахера им такое счастье, чтобы самим себя бомбить ядерными бомбами. Ну если только истребитель, ну или оба, вальнуть.
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31.03.2022 12:54 Ответить
Там защита от случайнава падения, взрываицца тока от специальноео падрыва. ПС. Хотя у криважопай мардвы магет быть усё шо можжа.
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31.03.2022 23:54 Ответить
Та не важливо які бомби, хоч і мішок із сіном, головне і прикре , що Захід бздить аж всикається.
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31.03.2022 11:39 Ответить
Не *****, а Столтенберг так налякав, що вся Європа вже бачить ядерний гриб.
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31.03.2022 11:42 Ответить
Відсутність кари породжує насилля. Загравання з окупантом провокує його до ескалації.
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31.03.2022 19:10 Ответить
Столтенберг так налякав, що вся Європа вже бачить ядерний гриб.
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31.03.2022 11:44 Ответить
Отож, панове. Скажете, що це чергове ІПСО від москалів, націлене на те, щоб українці говорили що нато нікчемне? А що робить, якщо воно і правда нікчемне? Тупе, ссикливе і нікчемне?
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31.03.2022 11:47 Ответить
Мы сбиваем - у нас не летают...
Попробуйте..)))
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31.03.2022 11:58 Ответить
ну это шоб свой страх и не способность противостоять оправдать...
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31.03.2022 12:00 Ответить
А це, до речі, чого вартий нейтралітет. Швеція - нейтральна країна.
Арахамія! Чалий! Як ви там?
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31.03.2022 12:00 Ответить
Спостерігайте далі) можна навіть домовитися з расєянами про закрите небо над Швецією))
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31.03.2022 12:00 Ответить
інфантивна європа досі не може зрозуміти головного, що парашия - це країна гопнік. Поки рашист не отримає по зубам, доти він буде вчиняти щозавгодно. Туреччина довела, що один збитий літак, назавжди позбавляє кацапидло бажання шастати по бєспредєлу.
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31.03.2022 12:10 Ответить
коли вже нарешті заспаний Захід зрозуміє, що тероризм та піратство Московії - це виклик для усього світу, а не тільки Україні?
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31.03.2022 12:11 Ответить
никогда.
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31.03.2022 12:20 Ответить
Мета кацапні проста як двері в свинарнику - своїми провокаціями налякати Швецію й тим самим завадити передачу зброї Україні... (щось на кшталт того, кому передавати зброю?, нам і самим вона потрібна, бачите яка небезпека нас чатує...). PS звідки такі дані про ядерну зброю на борту тих штурмовиків? напевне кацапи "по секрету" шепнули...
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31.03.2022 12:14 Ответить
Ну от зараз, 12:20 - 31.03.22 летить з-під мацкви, Домодєдово літак Іл-76 через білорусь, Польщу, над Чехією пішов на захід.
Транспондер увімкнений, рейс номер VDA5974.
Можете дивитися на флайтрадарі.
Таке "закрите небо" над країнами НАТО, така конфронтація, така війна...
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31.03.2022 12:22 Ответить
Іде на посадку біля чеського міста Брно.
Ну і тепер давайте подумаємо, що під час цієї війни може привезти вантажний (військовий) літак агресора з мацкви в одну з країн НАТО, яка постійно постачає нам зброю?
Може ці самі клістрони, без яких С-300 не працюють?
Бо мені щось нічого іншого не приходить до голови.
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31.03.2022 12:37 Ответить
цей російський літак іл 76 постійно літай туди, а говорили раніше що проліт рос літаків в ЄС закритий
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-76511
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31.03.2022 12:51 Ответить
Су-24 - це не штурмовик, по-перше, а по-друге, яким чином журналісти виявили наявність ядерних боєголівок?
Навіть якщо Су-24 ніс "*************", а такі мають можливість нести майже усі совкові ЛА, то це зовсім не означає наявність у ньому ядерної боєголовки.
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31.03.2022 12:55 Ответить
Ядерний шантаж колективного Заходу і США спрямований на "не препятсвовании" "умиротворить и принудить к... " Украину. Что колективний Захід і США і здійснюють, - не закриваючи небо, саботучи і уповільнюючи впровадження вже оголошених санкцій і т.п. - але с точки зору РФ з недостатнім ентузіазмом.
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31.03.2022 13:00 Ответить
Чому їх не збили? Відсутність кари породжує насилля. Загравання з окупантом провокує його до ескалації.
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31.03.2022 19:08 Ответить
 
 