Мы не видим реализации решений стамбульских переговоров Украины и РФ, – глава МИД Турции Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России. При этом констатирует, что некоторые вопросы вообще не поднимаются на переговорах.
По его словам, некоторые вопросы, которые поднимались на переговорах ранее, уже не обсуждаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус регионов Крыма и Донбасса? Принимать решения будут лидеры", - отметил Чавушоглу.
Он также добавил, что Турция не видит реализации результатов стамбульских переговоров с Украиной и Россией.
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российские журналисты (которые за Украину)
А українці завжди будут при конях з гаслом «НА КОНЯ!
З.Ы. точно . пляха , как я не догадался -турки ж должны были дать бесплатно хоть по байрактару на одну единицу рашистской брони...
Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
Пусть знают , как мы к этому относимся!
Що це за перемовині двох клоунів-мединсікого та аріхамской??
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[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)
Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)
Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.
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