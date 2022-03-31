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Новости Война
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Мы не видим реализации решений стамбульских переговоров Украины и РФ, – глава МИД Турции Чавушоглу

чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России. При этом констатирует, что некоторые вопросы вообще не поднимаются на переговорах.

По его словам, некоторые вопросы, которые поднимались на переговорах ранее, уже не обсуждаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус регионов Крыма и Донбасса? Принимать решения будут лидеры", - отметил Чавушоглу.

Читайте: Чавушоглу о переговорах Украины и РФ: Зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы рассмотрят главы МИД

Он также добавил, что Турция не видит реализации результатов стамбульских переговоров с Украиной и Россией.

переговоры (4911) Турция (3369) Чавушоглу (124)


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Топ комментарии
+29
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31.03.2022 11:42
+18
А чего вы от Параши ждали? Или от того, ЧТО там "представляло" Украину...
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31.03.2022 11:39
+11
Посмотреть на "переговорщиков", типа арахамия & мединский, и все вопросы отпадают сами собой !
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31.03.2022 11:46
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А чего вы от Параши ждали? Или от того, ЧТО там "представляло" Украину...
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31.03.2022 11:39 Ответить
В следующий раз турки им такой "отель" предложат.
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31.03.2022 11:45 Ответить
Hotel "Ritz" ? послє посещения орків
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31.03.2022 12:16 Ответить
Переговоры будут реализованы когда каждая свинособака которая не сложит оружие будет уничтоженна !!! Все до единого
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31.03.2022 13:06 Ответить
У русни спросили - нужно ли продолжать военную спецоперацию в Украине - 95% из этих ублюдков высказались за продолжение спецоперации - https://www.youtube.com/watch?v=gV9rLzGL07g
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31.03.2022 11:41 Ответить
Там конченный зомбиленд. Это признают
российские журналисты (которые за Украину)
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31.03.2022 11:46 Ответить
Я думаю это признают все российские журналисты, включая тех, что кормят этих зомби.
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31.03.2022 12:18 Ответить
Это жуть! Очень мало мокшей замочило ВСУ!
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31.03.2022 12:03 Ответить
Не хочу говорить глупости, но что-то мне подсказывает Турция будет примазываться к Крыму, как переговорщик, вот 100%, будет влазить как *гарант* или что-то типо того, чтобы там им что-то перепало, плюшки для татар
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31.03.2022 11:42 Ответить
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31.03.2022 11:42 Ответить
"хорошего руцкого в тепловизоре не видно"
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31.03.2022 12:51 Ответить
Они будут после победы Украины над рашей ..сейчас о чем то говорить ,очень рано…
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31.03.2022 11:43 Ответить
та ты шо??? боже какие эти западные политики идиоты
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31.03.2022 11:44 Ответить
і це найкраща новина на сьогодні
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31.03.2022 11:46 Ответить
Посмотреть на "переговорщиков", типа арахамия & мединский, и все вопросы отпадают сами собой !
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31.03.2022 11:46 Ответить
Чавошоглу , почекай. Або султан - ***** помре , або - Ішак помре.
А українці завжди будут при конях з гаслом «НА КОНЯ!
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31.03.2022 11:47 Ответить
висєр ні про що.
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31.03.2022 11:48 Ответить
А що, там були рішення?! На мою думку там просто було ППР(посидели, *********,разошлись)
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31.03.2022 11:50 Ответить
не пистите на турков, дипломаты диванные .. - от Турции самая большая ВП идёт в Укрину и турки в отличие от натовских бздюхов перекрыли сразу Босфор для ********* и куй на ***** они ложили побольше байденовского...
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31.03.2022 11:57 Ответить
Якби від них дійсно йшла така велика допомога, "байрактарами" наприклад, то техніки в кацапів вже б не залишилося.
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31.03.2022 19:05 Ответить
закрытие Босфора в первые дни войны -это стоит тысяч байрактаров, а то шо самая большая помощь по ВП то это неопровержимый факт...
З.Ы. точно . пляха , как я не догадался -турки ж должны были дать бесплатно хоть по байрактару на одну единицу рашистской брони...
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31.03.2022 19:51 Ответить
А хіба були досягнуті будь-які рішення?Рішення є тоді, коли підписаний обома сторонами документ.Чи ми чогось незначно?
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31.03.2022 12:04 Ответить
Слава Богу!
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31.03.2022 12:07 Ответить
Бо, якби на переговорах були дійсно українці, а не Арахамії з Єрмаками - то питання російської мови взагалі б жодного разу не прозвучало.
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31.03.2022 12:17 Ответить
А тим часом Франція відновлює видачу туристичних віз росіянам з 1 квітня. Про це сказано в повідомлені на сайті Генерального консульства Франції в москві https://ru.ambafrance.org/Vydacha-viz-ogranichena-opredelennym-kategoriyam-grazhdan

Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
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31.03.2022 12:17 Ответить
Засыпьте этих пи*оров письмами со своими пожеланиями



Пусть знают , как мы к этому относимся!
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31.03.2022 12:25 Ответить
що, мединський не виконує домовленостей??
Що це за перемовині двох клоунів-мединсікого та аріхамской??
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31.03.2022 12:25 Ответить
Не дуже розумію питання про демілітаризацію та російську мову, турки йдуть на ***
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31.03.2022 12:37 Ответить
І ця істота очолює переговорну групу від імені України. Ще раз по складах: не при-сут-ня, а о-чо-лю-є(!!!).
=======
[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)

Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)

Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.












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3 Comments

5 Shares


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31.03.2022 12:46 Ответить
не те місце для переговорів. Зустрічатися треба у Маріуполі
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31.03.2022 12:49 Ответить
А какое дело туркам. какие вопросы поднимаются? Почему их волнуют ультиматумы кацапии, а не наши условия?
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31.03.2022 12:50 Ответить
Падли османські лише наживаються на війні...
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31.03.2022 12:57 Ответить
Хитрожопые и продажные турки, только и пытаются что себе выгоду во всём извлечь. Санкции не приняли (чем и другие страны подстрекают), торговлю с рашкой только наращивают, тяжёлого и дополнительного вооружения нам не дали...
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31.03.2022 13:06 Ответить
Дали, передали, продали. Слова похожие, а смысл разный
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31.03.2022 13:20 Ответить
Ну-ну, суть то это не меняет, ведь турки подлизывают раше, чего только стоит фрагмент заявления турецкого руководства: «Санкции против России бесполезны. Вы только откладываете проблемы. Россия чувствует угрозу со стороны НАТО», поэтому необходимы «новые правила и принципы», чтобы и Россия, и Запад «чувствовали себя в безопасности».
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31.03.2022 13:57 Ответить
Переговори - димова завіса...
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31.03.2022 13:07 Ответить
 
 