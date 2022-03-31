Мы не видим реализации решений стамбульских переговоров Украины и РФ, – глава МИД Турции Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России. При этом констатирует, что некоторые вопросы вообще не поднимаются на переговорах.

По его словам, некоторые вопросы, которые поднимались на переговорах ранее, уже не обсуждаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус регионов Крыма и Донбасса? Принимать решения будут лидеры", - отметил Чавушоглу.

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Он также добавил, что Турция не видит реализации результатов стамбульских переговоров с Украиной и Россией.