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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами, – правозащитник Лисянский

польша,школа

Оккупационные администрации оперативно внедряют в школы и вузы захваченных городов Луганской и Донецкой областей образование РФ. Основной акцент делается на искоренении украинского языка, литературы, истории Украины. Для этого оккупационные власти хотят привлечь местных преподавателей.

Об этом пишет правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации, поступающей из оккупированной территории, там вводятся так называемые уроки "денацификации", которые направлены на разъяснение событий в Украине 2014-2022.

"Но оккупанты сегодня пока не могут оперативно начать учебный процесс, потому что на захваченных территориях учителя массово отказываются от сотрудничества с оккупантами, в этом есть сложность. Многие преподаватели уезжают, а учителя из Луганска или Донецка не хотят ехать в захваченные населенные пункты", - говорит. Лисянский.

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Сейчас российские власти рассматривают возможность, чтобы уроки "денацификации" проводили в режиме онлайн учителя из РФ.

При этом депутат Госдумы Виктор Володацкий заявлял, что нужно как можно быстрее внедрять образовательные российские программы, чтобы изменить представление об Украине у детей на оккупированных территориях.

образование (2264) школа (3011) учитель (495) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+24
Сподіваюся, тепер кожний, хто ляпне про "угнєтєніє русского язика", відправиться за грати, вкупі з відповідними політиками...
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31.03.2022 12:03
+13
Zе-придурок, а ты все еще веришь что с кацапоидами можно договориться и они добровольно уйдут с Украины? Тогда обясни почему на окупированных территориях они открывают школы и начинают промывать нашим детям мозги? Враг явно не собирается уходить а наоборот строит плацдармы для дальнейшего наступления и выращивает для ето новое мясо. Курочка по зернышку тук-тук-тук, любимая поговорка *****. Тоесть, захватил кусок территории, попросил перемирие, закрепился, возобновил силы и пошел дальше.
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31.03.2022 12:14
+9
В обозримом будущем уроки денацификации станут частью образования в рф. 90% немцев в 1939 тоже верили в своего фюрера, окончательное решение украинского еврейского вопроса и денацификацию второсортных наций. А после войны их уже несколько десятилетйи чморят всем миром за фашизм. Все это ожидает русских.
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31.03.2022 12:16
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Сподіваюся, тепер кожний, хто ляпне про "угнєтєніє русского язика", відправиться за грати, вкупі з відповідними політиками...
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31.03.2022 12:03 Ответить
у Німеччину саме такі евакуювалися. коли питаеш, чому не на рашку = мовчать.
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31.03.2022 13:18 Ответить
"Денацифікація" = деукраїнізація, змоскальщення і т.д.
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31.03.2022 12:14 Ответить
Це і мається на увазі: змоскальщення або знищення, або вичавлення з окупованих територій та завоз до них кацапскіх чурок піздоглазих.
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31.03.2022 12:44 Ответить
"денацифікація" = деукраїнізація = етноцид = геноцид
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31.03.2022 18:56 Ответить
Zе-придурок, а ты все еще веришь что с кацапоидами можно договориться и они добровольно уйдут с Украины? Тогда обясни почему на окупированных территориях они открывают школы и начинают промывать нашим детям мозги? Враг явно не собирается уходить а наоборот строит плацдармы для дальнейшего наступления и выращивает для ето новое мясо. Курочка по зернышку тук-тук-тук, любимая поговорка *****. Тоесть, захватил кусок территории, попросил перемирие, закрепился, возобновил силы и пошел дальше.
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31.03.2022 12:14 Ответить
В обозримом будущем уроки денацификации станут частью образования в рф. 90% немцев в 1939 тоже верили в своего фюрера, окончательное решение украинского еврейского вопроса и денацификацию второсортных наций. А после войны их уже несколько десятилетйи чморят всем миром за фашизм. Все это ожидает русских.
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31.03.2022 12:16 Ответить
прикинь приходят чуваки с автоматами выкидывают все учебники про украину и все должны радоваться мордорским правилам
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31.03.2022 12:39 Ответить
Москаль добровільно не піде, інакше не став би такого робити. Захоплені території сходу і півдня вони вже вважають своїми (на відміну від Київської, Сумської, Чернігівської областей), тому навезли своїх поліцаїв, вчителів і т.д. та намагаються якнайшвидше викорінити все українське.

Ця падла розуміє лише силу, тому їх потрібно знищувати на кожному кроці, на окупованих територіях розгорнути партизанський рух.

І ше одне: всі ці перемовини лиш ширма, щоб не збільшували санкції.
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31.03.2022 12:49 Ответить
Тому - мови про те , що буде мир без Донетчини , Луганщини і Криму - не може бути !!!
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31.03.2022 13:01 Ответить
 
 