На оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами, – правозащитник Лисянский

Оккупационные администрации оперативно внедряют в школы и вузы захваченных городов Луганской и Донецкой областей образование РФ. Основной акцент делается на искоренении украинского языка, литературы, истории Украины. Для этого оккупационные власти хотят привлечь местных преподавателей.

Об этом пишет правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации, поступающей из оккупированной территории, там вводятся так называемые уроки "денацификации", которые направлены на разъяснение событий в Украине 2014-2022.

"Но оккупанты сегодня пока не могут оперативно начать учебный процесс, потому что на захваченных территориях учителя массово отказываются от сотрудничества с оккупантами, в этом есть сложность. Многие преподаватели уезжают, а учителя из Луганска или Донецка не хотят ехать в захваченные населенные пункты", - говорит. Лисянский.

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Сейчас российские власти рассматривают возможность, чтобы уроки "денацификации" проводили в режиме онлайн учителя из РФ.

При этом депутат Госдумы Виктор Володацкий заявлял, что нужно как можно быстрее внедрять образовательные российские программы, чтобы изменить представление об Украине у детей на оккупированных территориях.