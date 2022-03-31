Несмотря на взрывы, удалось упаковать и передать на экспертизу 14 тел в Ирпене

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, все же удалось 14 тел погибших в Ирпене упаковать и передать в морг на экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире информационного телемарафона.

"Под руководством председателя Киевской ОВА Александра Павлюка мы отработали механизм поиска и фиксации тел погибших, в первую очередь отрабатываем Ирпень. Вчера эта специальная группа работала, обязательно мы привлекаем следователей, они делают первичный осмотр, оставляем спецназовцев, взрывотехников…, обычно привлекаем ГСЧС. После осмотра упаковываем указанное тело и передаем людей на безопасную территорию, где оно напрямую доставляется в судебно-медицинскую экспертизу", - сказал он.

"К сожалению, враг не прекращает обстреливать, мы фиксируем каждое утро прилеты вражеских мин 120 калибра, разрывы, и вчера работавшая группа, к сожалению, они работали фактически под постоянными взрывами. Но за вчера нам удалось все же 14 тел погибших упаковать и передать в морг", - сообщил глава Нацполиции Киевщины.

Он отметил, что Нацполиция будет пытаться обобщить данные обо всех погибших, в том числе тех, кто самовольно похоронен во дворах.

"Сейчас от граждан стала поступает такая информация по погребению таких тел во дворах. Мы отмечаем, что очень много самовольных захоронений, и мы понимаем, что для нас, полицейских, будет много работы по эксгумации этих тел, установлению лиц. И в дальнейшем будем пытаться эту информацию обобщать, чтобы дать родственникам увидеть, где тела их погибших близких и дать возможность нормально по-христиански похоронить", - сказал Небитов.

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