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Красный Крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье

фото,чернов,мстислав,маріуполь

Международный комитет Красного Креста (МККК) готовится организовать 1 апреля свободный проход (гуманитарный коридор) из Мариуполя в Запорожье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из соображений логистики и безопасности мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - отметили в пресс-службе комитета Красного Креста.

В МККК добавили, что их команды едут прямо сейчас с подготовленными предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.

Также читайте: Россия согласилась открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, - Верещук

"Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависит жизнь десятков тысяч человек в Мариуполе", - подчеркнули в МККК.

Запорожье (2645) Мариуполь (5704) эвакуация (2064) Красный Крест (440) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+12
Це ж той червоний хрет який обіймався з Лавровим.
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31.03.2022 13:16
+8
А кацапів хтось за руку буде тримати? То ж попруть в місто займати позиції, як тільки стріляти перестануть. І це ще не найгірше, що може бути.
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31.03.2022 13:10
+6
суки кацапские...(доклад окончен!!!)
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31.03.2022 13:17
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А кацапів хтось за руку буде тримати? То ж попруть в місто займати позиції, як тільки стріляти перестануть. І це ще не найгірше, що може бути.
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31.03.2022 13:10 Ответить
Я думаю наші розуміють, що таке може відбудитися і готові
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31.03.2022 13:14 Ответить
Це ж той червоний хрет який обіймався з Лавровим.
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31.03.2022 13:16 Ответить
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31.03.2022 13:21 Ответить
червоному хресту треба вести себе людяніше
тоді і ризики репутаційні не будуть такі великі

ця війна ******* обличчя та нутрощі всіх і вся

і ООН
І ЄС
і НАТО
і МАГАТЕ

і якщо люстерко криве - хай валять до косметолога, а не розказують про проблеми виробництва дзеркал
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31.03.2022 13:31 Ответить
капец Марику(((
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31.03.2022 13:16 Ответить
суки кацапские...(доклад окончен!!!)
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31.03.2022 13:17 Ответить
Предатель готов убивать не только своих земляков но и собственную мать - https://www.youtube.com/watch?v=zA37d8xAhak
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31.03.2022 13:21 Ответить
Не нужно верить пособнику врага!
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31.03.2022 13:22 Ответить
КК посібник ворога.
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31.03.2022 13:23 Ответить
Интересно а этого Communist n Cross, карты росийские, или нормальные? просто в их карте ЗАПАРОЖЬЕ может быть и в Ростовской области....
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31.03.2022 13:25 Ответить
 
 