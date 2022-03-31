Красный Крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье
Международный комитет Красного Креста (МККК) готовится организовать 1 апреля свободный проход (гуманитарный коридор) из Мариуполя в Запорожье.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Из соображений логистики и безопасности мы будем готовы провести операцию безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность", - отметили в пресс-службе комитета Красного Креста.
В МККК добавили, что их команды едут прямо сейчас с подготовленными предметами помощи и медицинскими средствами, чтобы быть готовыми к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя.
"Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависит жизнь десятков тысяч человек в Мариуполе", - подчеркнули в МККК.
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