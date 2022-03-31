РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 304 12

Российские хакеры пытались атаковать НАТО и вооруженные силы Восточной Европы, - Google

хакер

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран. Данные обнародовали группы анализа угроз Google.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google.

В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал "кампаниями по фишингу учетных данных", которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.

"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных аккаунтов Gmail на аккаунты, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.

В 2019 году финская компания по кибербезопасности F-Secure Labs описала Callisto как неустановленного и продвинутого злоумышленника, "заинтересованного в сборе разведывательных данных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности" в Европе.

Читайте: Хакеры Anonymous взломали базу пропагандистского канала РФ

Группа также нацелилась на центр передового опыта НАТО, говорится в отчете Google без каких-либо подробностей.

В своем заявлении НАТО не обращалась непосредственно к отчету Google, но отметила: "Мы ежедневно наблюдаем злонамеренную киберактивность".

"Центры передового опыта НАТО работают вместе с Североатлантическим союзом, но они не являются частью НАТО как таковой. Мы поддерживаем с ними связь по этому вопросу", - говорится в заявлении.

НАТО (9943) хакер (1180) кибербезопасность (673)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Удалите российское ПО: Kasperski антивирус, Qiwi кошелек, 1C, Geekbrains, особенно проверьте Mail ru, Yandex они могут устанавливаться вместе с другими программами. ФСБ и хакеры используют сейчас ВСЕ российские программы для слежки.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:40
+5
хотели порнхаб заблокировать для сотрудников НАТО? по привычке воронеж остался без порнхаба
показать весь комментарий
31.03.2022 13:30
+4
намагались атакувати НАТО але по звичці розбомбили воронєж....?!)
показать весь комментарий
31.03.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
намагались атакувати НАТО але по звичці розбомбили воронєж....?!)
показать весь комментарий
31.03.2022 13:28 Ответить
хотели порнхаб заблокировать для сотрудников НАТО? по привычке воронеж остался без порнхаба
показать весь комментарий
31.03.2022 13:30 Ответить
воронєжу і на армату з калібрами не привикать наярювать, на хер їм ті голі баби?..
показать весь комментарий
31.03.2022 13:42 Ответить
голой жопой
показать весь комментарий
31.03.2022 13:33 Ответить
Удалите российское ПО: Kasperski антивирус, Qiwi кошелек, 1C, Geekbrains, особенно проверьте Mail ru, Yandex они могут устанавливаться вместе с другими программами. ФСБ и хакеры используют сейчас ВСЕ российские программы для слежки.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:40 Ответить
нато и США в ответ ничего не могут сделать параше? нахер сидеть и тупо ждать, за ответку кибератаки карлик стрельнет ядреной бомбой чтоли
показать весь комментарий
31.03.2022 13:41 Ответить
ну той що НАТО??
зробили висновки??
Знов "азабоченість"?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:42 Ответить
Фішинг. Тобто знайти технічну вразливість вони не можуть, залишається молитися, аби знайшовся дурень, що проковтне принаду.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:43 Ответить
*руское дамашнее п*, *Восточно-европейские красавицы* - БЕСПЛАТНО, ОНЛАЙН
показать весь комментарий
31.03.2022 13:52 Ответить
це вже можна розглядати як атаку на країни Нато?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:47 Ответить
В российских кинотеатрах покажут «Бумер» и «Бумер 2» Импортозамещение меда на говно идёт полным ходом
показать весь комментарий
31.03.2022 14:00 Ответить
Виртуальные олигофрены прямой извилиной хотели покорить мир.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:38 Ответить
 
 