Войска РФ обстреляли ракетами воинскую часть на Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро - ранены, - Резниченко

В Днепропетровской области войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части. Два человека погибли, пятеро ранены. Уничтожено админздание и склад с горючим.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина. 31 марта.13:00. Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", - сообщил он.

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