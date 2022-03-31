Войска РФ обстреляли ракетами воинскую часть на Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро - ранены, - Резниченко
В Днепропетровской области войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части. Два человека погибли, пятеро ранены. Уничтожено админздание и склад с горючим.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина. 31 марта.13:00. Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", - сообщил он.
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