РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости Война
12 519 18

Войска РФ обстреляли ракетами воинскую часть на Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро - ранены, - Резниченко

обстріл

В Днепропетровской области войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части. Два человека погибли, пятеро ранены. Уничтожено админздание и склад с горючим.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина. 31 марта.13:00. Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожены админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", - сообщил он.

Читайте: Вражеская ракета попала в завод в Новомосковске, - Резниченко

обстрел (26862) жертвы (2056) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3838)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
На мою думку пан Гетьманцев навмисне створив таку звітність, в якій найменша АЗС, склад пального виставлявся з різними координатами, по яких сьогодні можна наносити ракетні удари. Запитала "доблєсная" ДБР його наміри у цього помічника бувшого народного депутата від "партії регіонів" і зрадника Сівковича? Звичайно ні, він же не 5-й президент і не Тетяна Черновол.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:48
+11
Тому що Гетьманцев ввів обов'язкові вимірювачі кількості палива в реальному часі з ГПС-передавачами в кожну цистерну. І всі ці данні ще на початку війни були доступні кому-завгодно. Нафіга це треба було - пояснень немає.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:45
+10
вже згадували товариша гетьманцева
показать весь комментарий
31.03.2022 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідки у русні такі точні координати наших складів з пальним?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:40 Ответить
Чому там взагалі ще є пальне і люди?
показать весь комментарий
31.03.2022 13:43 Ответить
вже згадували товариша гетьманцева
показать весь комментарий
31.03.2022 13:43 Ответить
Тому що Гетьманцев ввів обов'язкові вимірювачі кількості палива в реальному часі з ГПС-передавачами в кожну цистерну. І всі ці данні ще на початку війни були доступні кому-завгодно. Нафіга це треба було - пояснень немає.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:45 Ответить
Ввів то він ввів. А що заважає вже цілий місяць вивести? Що пальне, що датчики? Хрускіт рублів в кишенях?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:23 Ответить
Він стверджує, що вже вся відповідна документація недоступна онлайн. Але яка різниця? Вони явно ще до війни все скопіювали. Чи ви думаєте, що ГПС координати у нафтобаз та заправок змінюються щодня?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:30 Ответить
от верблюда - от сочувствующих граждан, откуда ж еще...
показать весь комментарий
31.03.2022 13:50 Ответить
Бо при владі кацапи з українськими паспортами.Вся ОПа це офіс ФСБ.Нічого дивного в цих обстрілах немає.Ці обстріли обрали 73% імбіцилів на останніх виборах.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:43 Ответить
Тобто, наразі з рашистами воює лише 27 відсотків?

Тупість п...ботів просто вражає!
показать весь комментарий
31.03.2022 16:30 Ответить
Именно так, тупой зебил! 73% косят или чухнули за границу
показать весь комментарий
31.03.2022 23:33 Ответить
На мою думку пан Гетьманцев навмисне створив таку звітність, в якій найменша АЗС, склад пального виставлявся з різними координатами, по яких сьогодні можна наносити ракетні удари. Запитала "доблєсная" ДБР його наміри у цього помічника бувшого народного депутата від "партії регіонів" і зрадника Сівковича? Звичайно ні, він же не 5-й президент і не Тетяна Черновол.
показать весь комментарий
31.03.2022 13:48 Ответить
Ввів то він ввів. А що заважає вже цілий місяць вивести? Що пальне, що датчики? Хрускіт рублів в кишенях?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:24 Ответить
суки драные...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:05 Ответить
Смерть кацапам эти дебилы не понимают что с ними можно сделать за Украину и Чечню если они так за днр которому давали оружие
показать весь комментарий
31.03.2022 15:19 Ответить
Перестаньте Гетьманцева обвинять в зраді. GPS-измерители здесь не причем. Откройте Wikimapia или Яндекс-карты и вы все увидите своими глазами с точными координатами и описанием объектов!! И еще, для технических профанов: GPS-устройства навигации это пассивные устройства, приемные (как бытовые радиоприемники). Алгоритм вычисления координат места происходит в самом устройстве на основе данных позиций спутников, а съем данных с измерителя на емкости - да, дистанционно, для инспектора дфс, но радиус как у Bluethooth (до 100 м на открытой местности), .... далее для вас сложно объяснять.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:30 Ответить
Не заважайте п...ботам розганяти зраду
показать весь комментарий
31.03.2022 16:33 Ответить
А що заважає вже цілий місяць вивезти пальне, розосередити? Хрускіт рублів в кишенях?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:26 Ответить
Не обвинять тварь Гетьманцева? Серьезно?! Да его на ленточки надо порезать за геноцид ФОП-ов, кассовые аппарата, увеличение налогов! GPS-координаты нефтебаз - то только маленький эпизод его гнилой прокацапской деятельности по развалу экономики Украины
показать весь комментарий
31.03.2022 23:35 Ответить
 
 