Россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта, - ОТУ "Схід"
Российские фашистские войска испытывают большие кадровые проблемы. Мобилизация из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Оперативно-тактической группировки "Схід" в соцсети "Фейсбук".
"Российские фашистские войска испытывают большие кадровые проблемы. Мобилизация пушечного мяса из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на освобождение из рядов армии оккупанта. Это и не удивительно, они уже знают, чем для них закончится путинская авантюра. Впрочем, Россия великая, и там всегда найдутся обманутые пропагандой "zомби"", - отметили в ОТУ "Схід".
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Emigrationrf@emigrationrf
https://twitter.com/emigrationrf/status/1509271582803468291 13 ч
Если кому интересно: вестерн Юнион не просто ушел из РФ.
Они заблокировали полностью по всему миру операции с паспортом РФ. Так что если вы даже в других странах - это не поможет.
Паспорт РФ токсичен.
Nick Dmytriiev@NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч
Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
Як повідомляє Reuters, заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення росії в Україну та впровадження західних санкцій проти рф
За повідомленням видання
🔺У Стамбулі росіяни щодня купують 7-8 квартир за готівку, відкривають банківські рахунки, привозять золото, багато транзакцій здійснюється у криптовалюті
🔺У лютому перед наступом, росіяни придбали в Туреччині та ОАЕ будинків вдвічі більше, ніж минулого року
🔺Росіяни шукають можливість захистити капітал та отримати резидентську візу для тимчасового переїзду
❗️Загалом механізм санкцій потужний, але поки що росіяни знаходять способи обходити деякі з них.
Росія вже вдається до маніпуляцій, використовуючи тезу «хороший русский», щоб повернутися до світової економіки. Саме тому при Офісі Президента створено експертну групу з аналізу впливу застосованих проти рф санкцій https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1007
Були зелені чєловєчкі, тепер додались щн "свєтящієся"
В лікарні бульбашів масово звозять ідіотів щ чорнобильської зони, які думали що їх радіація не бере
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!