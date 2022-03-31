Россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта, - ОТУ "Схід"

Российские фашистские войска испытывают большие кадровые проблемы. Мобилизация из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Оперативно-тактической группировки "Схід" в соцсети "Фейсбук".

"Российские фашистские войска испытывают большие кадровые проблемы. Мобилизация пушечного мяса из числа собственных граждан провалилась, а сами россияне массово пишут рапорты на освобождение из рядов армии оккупанта. Это и не удивительно, они уже знают, чем для них закончится путинская авантюра. Впрочем, Россия великая, и там всегда найдутся обманутые пропагандой "zомби"", - отметили в ОТУ "Схід".

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