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Новости Агрессия России против Украины Война
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Новые дома в Украине будут проектироваться по новым нормам безопасности, - Кубраков

кубраков

Опыт войны с Россией подтвердил, что новые жилые дома в городах должны быть спроектированы с защищенными парковками, как это делается в Израиле.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей фейсбук-странице, рассказывая о своем визите в Харьков, передает Цензор.НЕТ.

В Харьковской области глава ведомства провел ряд встреч, в фокусе которых, по его словам, было восстановление устойчивой логистики для бизнеса и восстановление разрушенного жилья.

"У нас есть задача от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки - поэтому уже работаем в этом направлении. Помню, что больше месяца назад я был в Харькове и обещал харьковчанам и мэру города Игорю Терехову построить новую развязку в городе. Мы ее обязательно сделаем", – отметил Кубраков.

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В Харькове, по оценке министра, разрушены почти 1,3 тыс. жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 детских сада, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений испытали и другие города в зоне боевых действий.

"Имеем возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности, об этом были и есть проекты "Большое строительство" и "Энергетическая независимость" - о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины", - рассказал Кубраков.

Министр также подчеркнул, что Мининфраструктуры собирает данные по всем потерям, и Россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны.

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Восстановление социальной и транспортной инфраструктуры в Харьковской области Министр обсудил с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым.

В области, по словам Кубракова, уже наладили системную логистику для поставки гуманитарной помощи. На очереди – развитие логистических цепочек для бизнеса.

Перестраивать логистические цепочки, как пояснил министр, приходится из-за блокировки врагом морских портов. Но во всех регионах решения находятся, бизнес продолжает работать, а государство разрабатывает все возможные варианты компенсации и снижения налоговой и бюрократической нагрузки на предпринимателей.

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Министр также обратил внимание, что Харьков даже под вражескими обстрелами остается более чистым и убранным, чем большинство мирных городов Украины.

строительство (1995) Харьков (7443) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+12
Не в домах заключается главная безопасность израильтян. Самое главное, что израильтяне ето националисты которые в свою страну и тем более в свою власть и свою Конституцию не пускают чужаков и вражеских агентов. А так же Израиль не сотрудничает и не ведет переговоры с террористами и тесно сотрудничает с НАТО и США. Поетому если Украина не вступит в НАТО и не поменяет свою капитулятивную риторику то никакие подвалы под домами и подземные паркинги не помогут. Кацапоиды везде вас достанут бункеробойными бомбами и химическим оружием и расстреляют.
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31.03.2022 14:15
+10
Не вірно. Над кожною областю потрібно система ППО із запасом, як мінімум. В кожному будинку повинен бути підвал або бомбосховище, з розрахунку на кожні 300 метрів одне бомбосховище з мінімум 2 виходами, побудоване по ******** нормам, розраховане на необхідну кількість мешканців. Тоді можна думати про будівництво.
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31.03.2022 14:21
+9
Оборонні підприємства мають розміщуватися під землею з таким їбанутим сусідою...
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31.03.2022 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Мрійник.
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31.03.2022 14:08 Ответить
ЗАКОНОМ НАДО УСТАНОВИТЬ 90% ВСЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 5 ЭТАЖЕЙ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ СПЕЦ-ПРОЕКТ КАК В НОРВЕГИИ.. каждый высотный дом оборудован пожарными маршами системой пожаро и дымо тушения площадкой для вертолета... давайте анализ и вы увидите что под раздачу на 80% снарядов ракет- как раз попадали высотки 9-16-22 этажа...
а парковки нефиг строить можно и под 5 этажкой нормальный бункер подвал сделать автономного обеспечения и запасными выходами..
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31.03.2022 14:14 Ответить
При нинішній кількості автомобілів - парковки це правильно і їх ніхто не заважає обладнати на кшталт бомбосховища. Крім того, в разі чого машини вціліють і люди потім зможуть виїхати самостійно.
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31.03.2022 14:36 Ответить
теж мрійники

Маніфест архітекторів України

Архітектурна Палата НСАУ створила Координаційний штаб, що працює над стратегією відновлення наших міст та громад. Ми - всеукраїнська організація, що охоплює кожен регіон. Щиро запрошуємо всіх, хто має змогу, долучатися.

Якщо ви архітектор, інженер, проєктувальник, виробник чи постачальник будівельних матеріалів і готові до співпраці, просимо заповнити цю форму:



Якщо ви представник органу місцевого самоврядування, містянин, той, кому потрібна архітектурна допомога, просимо заповнити цю форму:



З усіх питань звертайтеся, будь ласка, на мейл голови комісії зі зв'язків з громадськістю АП НСАУ Кирила Чуйка https://mail.google.com/mail/u/0/h/9qzca3xrbgfb/?&cs=wh&v=b&to=kyrylo.******@gmail.com kyrylo.******@gmail.com
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31.03.2022 14:13 Ответить
А чому старі будинку де вдудовані підземні сховижа ЖЕКИ поздавали в оренду всі підвальні приміщеня, з цього потрібно починати,
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31.03.2022 14:13 Ответить
Тільки після повернення Крима та Донбаса, інакше Мордор не зупиниться, жити на пороховій бочці як 8 років якщо вдасться навіть повернуться на 23.02 і залишити ордло і крим а потім орки наростять сили і через пару років знищить все нової войною
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31.03.2022 14:13 Ответить
Оборонні підприємства мають розміщуватися під землею з таким їбанутим сусідою...
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31.03.2022 14:14 Ответить
А ще казарми хоча б військових частин.
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31.03.2022 15:12 Ответить
...РОЗПИЛ?
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31.03.2022 14:15 Ответить
Не в домах заключается главная безопасность израильтян. Самое главное, что израильтяне ето националисты которые в свою страну и тем более в свою власть и свою Конституцию не пускают чужаков и вражеских агентов. А так же Израиль не сотрудничает и не ведет переговоры с террористами и тесно сотрудничает с НАТО и США. Поетому если Украина не вступит в НАТО и не поменяет свою капитулятивную риторику то никакие подвалы под домами и подземные паркинги не помогут. Кацапоиды везде вас достанут бункеробойными бомбами и химическим оружием и расстреляют.
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31.03.2022 14:15 Ответить
Самі більші націоналісти - євреї. І ніхто про це не оре.
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31.03.2022 14:37 Ответить
Дороги вже будувати не комільфо, будемо будувати паркінги. "Велике паркінгове будівництво". І шо оте витримає бомбу ФАБ-500 чи ФАБ-1000? ЧЕрговий розводняк для лохів. І до чого взагалі цей понос, ми що вже перемогли? Вже можна щось будуватиГ? Чи воно відкрило рота, щоб там не завонялось?
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31.03.2022 14:16 Ответить
ну так эти дороги фашисты и использовали для продвижения ..
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31.03.2022 14:18 Ответить
Вочевидь, крім сховищ має бути міцна система ППО та ПРО...
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31.03.2022 18:23 Ответить
может рановато мечтать, сейчас совсем другим нужно заниматься ...
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31.03.2022 14:17 Ответить
"Велике будівництво" та "Енергетична незалежність"
Нудить від цих словосполучень.
Перше що треба відбудовувати це АРМІЯ
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31.03.2022 14:18 Ответить
Не вірно. Над кожною областю потрібно система ППО із запасом, як мінімум. В кожному будинку повинен бути підвал або бомбосховище, з розрахунку на кожні 300 метрів одне бомбосховище з мінімум 2 виходами, побудоване по ******** нормам, розраховане на необхідну кількість мешканців. Тоді можна думати про будівництво.
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31.03.2022 14:21 Ответить
І парочку джавелінов на поготові.
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31.03.2022 14:36 Ответить
Прямо в кожному? Під всіма мільйонами будівель викопати бомбосховища?
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31.03.2022 14:48 Ответить
Сподіваюся що то будуть малоповерхові будинки (до 5 поверхів), з підземними паркінгами. Саме так будує цивілізований світ
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31.03.2022 14:26 Ответить
Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру Джерело:

Баланду будете хльобати, а не будувати. Мрійники.
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31.03.2022 14:34 Ответить
Опа! Нова тема для нового дерибану аідтягнулася.
Нові норми, нові ДБНи, проекти, експертизи, відкати
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31.03.2022 15:24 Ответить
МУДРО,.. точно также как в Израиле.
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31.03.2022 15:35 Ответить
Нема жодних сумнівів, що тупорила команда слуг буде саме виконувати завдання важдя, а не виконувати ефективне управління
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31.03.2022 15:35 Ответить
Курви тилові вже планують "Мега крадівництво-2". Мега, бо очікують, що буде у валюті і не треба буде бігати по обмінникам.
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31.03.2022 18:07 Ответить
буде потрібно перебудова. це можливість побудувати краще. необхідно буде переконатися, що прозорість і антикорупційні системи працюють, інакше гроші на реконструкцію будуть витрачені даремно, і країна буде ослаблена для наступного вторгнення.
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01.04.2022 07:53 Ответить
 
 