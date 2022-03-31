Новые дома в Украине будут проектироваться по новым нормам безопасности, - Кубраков
Опыт войны с Россией подтвердил, что новые жилые дома в городах должны быть спроектированы с защищенными парковками, как это делается в Израиле.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей фейсбук-странице, рассказывая о своем визите в Харьков, передает Цензор.НЕТ.
В Харьковской области глава ведомства провел ряд встреч, в фокусе которых, по его словам, было восстановление устойчивой логистики для бизнеса и восстановление разрушенного жилья.
"У нас есть задача от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки - поэтому уже работаем в этом направлении. Помню, что больше месяца назад я был в Харькове и обещал харьковчанам и мэру города Игорю Терехову построить новую развязку в городе. Мы ее обязательно сделаем", – отметил Кубраков.
В Харькове, по оценке министра, разрушены почти 1,3 тыс. жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 детских сада, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений испытали и другие города в зоне боевых действий.
"Имеем возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности, об этом были и есть проекты "Большое строительство" и "Энергетическая независимость" - о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины", - рассказал Кубраков.
Министр также подчеркнул, что Мининфраструктуры собирает данные по всем потерям, и Россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны.
Восстановление социальной и транспортной инфраструктуры в Харьковской области Министр обсудил с председателем Харьковской ОВА Олегом Синегубовым.
В области, по словам Кубракова, уже наладили системную логистику для поставки гуманитарной помощи. На очереди – развитие логистических цепочек для бизнеса.
Перестраивать логистические цепочки, как пояснил министр, приходится из-за блокировки врагом морских портов. Но во всех регионах решения находятся, бизнес продолжает работать, а государство разрабатывает все возможные варианты компенсации и снижения налоговой и бюрократической нагрузки на предпринимателей.
Министр также обратил внимание, что Харьков даже под вражескими обстрелами остается более чистым и убранным, чем большинство мирных городов Украины.
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а парковки нефиг строить можно и под 5 этажкой нормальный бункер подвал сделать автономного обеспечения и запасными выходами..
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Перше що треба відбудовувати це АРМІЯ
Баланду будете хльобати, а не будувати. Мрійники.
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