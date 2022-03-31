Встреча Путина и Зеленского возможна после детальной проработки текста договоренностей, - Песков

Возможной встрече президентов России и Украины предшествует детальная проработка текста договоренностей.

Как пишут росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и раньше говорили, что встрече на самом высоком уровне должно предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных чиновников. Только потом уже можно говорить о встрече на самом высоком уровне", - сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в апреле этого года.

В этой связи Песков не стал называть возможные временные рамки встречи Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о возобновлении российско-украинских переговоров в пятницу, 1 апреля, Песков сказал: "Если это произойдет, мы вас проинформируем".

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