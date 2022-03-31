РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9580 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 842 50

Встреча Путина и Зеленского возможна после детальной проработки текста договоренностей, - Песков

зеленський,путін

Возможной встрече президентов России и Украины предшествует детальная проработка текста договоренностей.

Как пишут росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и раньше говорили, что встрече на самом высоком уровне должно предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных чиновников. Только потом уже можно говорить о встрече на самом высоком уровне", - сказал Песков.

Также читайте: В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной о статусе Крыма

Так он ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в апреле этого года.

В этой связи Песков не стал называть возможные временные рамки встречи Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о возобновлении российско-украинских переговоров в пятницу, 1 апреля, Песков сказал: "Если это произойдет, мы вас проинформируем".

Также читайте: Британская разведка считает, что Россия очень недооценила ситуацию в Украине, - СМИ

Зеленский (20210) переговоры (4911) Песков (1854) путин (31203)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
весняний місячник старих порахунків оголошується відкритим

Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
показать весь комментарий
31.03.2022 14:23
+19
"

Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.

Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
показать весь комментарий
31.03.2022 14:29
+16
кто то не потерял надежды заглянуть хйлу в очко
показать весь комментарий
31.03.2022 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
весняний місячник старих порахунків оголошується відкритим

Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
показать весь комментарий
31.03.2022 14:23 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 14:35 Ответить
В случае Перемоги путина не будет...А других случаев быть не может!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:24 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 15:23 Ответить
Детальна проработка будет после того когда наши ВСУ на востоке Украины разобьют рашку в пух и прах, и пленных не брать они все должны ответить за свои злодеяния.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:27 Ответить
На північно-східному напрямку мокша теж відсасує. Ну про це згодом...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:36 Ответить
Так значит существует "текст домовленностей"?
показать весь комментарий
31.03.2022 14:28 Ответить
кто то не потерял надежды заглянуть хйлу в очко
показать весь комментарий
31.03.2022 14:28 Ответить
"

Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.

Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
показать весь комментарий
31.03.2022 14:29 Ответить
Ну так само собой. Силу в переговорах дают только победы армии и никак иначе. Все решается на фронте, переговоры идут просто, как итог боевых действий.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:54 Ответить
***** з Зеленским може зустріться тільки при одній умові це підписання капітиуляції України при інших обставинах де кацапи програють та ще особиста присутність ***** приниження. і підписання особисто смертний вирок... ви в це вірите? і що війська Мордора уберуться з Херсона Бердянска Маріуполя ?
показать весь комментарий
31.03.2022 14:30 Ответить
Зеля по ходу вірить. Дуже багато часу і зусиль витрачає на організацію зустрічі з путлєром. Між тим, путлєр дійсно не піде ні на які зустрічі з Зелею, окрім зустрічі для капітуляції України.
Зеля думає, що Дєрьмак, Подляк і Агрохімія дуже умні чуваки, і ведеться на їхні розводняки..
Ну, на фоні акторів 95-го ці персонажі може і є більш хитрожопими. Але реально IQ у цієї шайки в середньому нижчий ніж у мого кота.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:46 Ответить
Не будет встречи, х#йло теперь никогда не вылезет из бункера.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:31 Ответить
Двойник-тройник приедет
показать весь комментарий
31.03.2022 14:55 Ответить
Путляре надо встретиться с Хароном и как можно скорее.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:39 Ответить
зараз у рашистів, окрім блокади Маріуполя абсолютно немає переваги на фронті. Ракетні удари по Україні абсолютно не ефективні з точки зору успіхів у війні. Ще місяць приниження рашистскьої армії і куйло сам виведе війська без ніякого мирного договору. Однак хтось дуже сильно хоче заглянуть в очко путіну за рахунок державних інтересів українського народу.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:41 Ответить
На українській правді є чудова стаття про стамбульский договорняк. Дуже рекомендую почитати аби розуміти в яку сраку тягнуть країну всякі подоляки-абізьянії
показать весь комментарий
31.03.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 14:45 Ответить
Посилання
показать весь комментарий
31.03.2022 14:52 Ответить
Не гоже Президенту України зустрічатись з військовим злочинцем!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:42 Ответить
Пишу вдруге: команда слуг команда усі пункти договору вважають перемогою. Істерику у мережі звалюють на опозицію. А бажання чавити русню до останнього - думкою лбюдей, що не під обстрілами. Суцільна маніпуляція. Ще й концерву Чалого приперли.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:42 Ответить
на місті Зеленського як б сказав Пуйлу: "Ти називав мене клоуном? так я став президентом Великой країни і моя вакансія клоуна звільнилася, то ж ти можеш її зайняти, бо президент с тебе ніякий"
показать весь комментарий
31.03.2022 14:43 Ответить
Встреча Зеленского с пукиным будет возможна только после визита к патологоанатому последнего...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 14:44 Ответить
Никаких домовленостей нет. Домовленности могут быть только после уничтожения и изгнания всех москалей с территории Украины!! После суда главных ордынских преступников в Нюрнберге и выплаты всех репараций
показать весь комментарий
31.03.2022 14:44 Ответить
путкін тупо тягне час для перегруповання.Нафіга зе йому підігрує?Арахамія,Подоляк,Єрмак та О.Чалий тільки розколюють суспільство своїми заявами!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:55 Ответить
Ці зрадники все ще сподіваються підсунути Україні капітуляцію за переможним маршем ЗСУ у тотальному знищенні ворога на нашій землі. Чомусь вони настільки впевнені, що їм дозволять це зробити
показать весь комментарий
31.03.2022 14:59 Ответить
Не надоело этот бред нести? Никуда пуйло не поедет.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:05 Ответить
зеля поедет. подпишет и не вернется
показать весь комментарий
31.03.2022 15:06 Ответить
Его подпись без ратификации Рады- никчекмная бумажка.
показать весь комментарий
01.04.2022 15:23 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FMdC54GWUAAQN3m?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
31.03.2022 15:14 Ответить
два варианта - либо зеле надо перестать принимать шмурдяк от быканова, либо...
показать весь комментарий
31.03.2022 15:24 Ответить
Никаких поездок на встречу с пуйлом. Надо подождать пока приживутся ядовитые железы в зубах нашего президента. Пускай Зэ требует встречу в очень тесном близком кругу где он пообещает сказать что то ценное фуйлу на ушко. И в этом момент укусит. После победы именем Зеленского будут названы улицы газеты параходы и прочие архитектурные формы.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:30 Ответить
А лучше в лобешник куйлу из парабеллума. И сразу трижды герой Украины и пожизненная пенсия. Ты бубочка подумай над этим. И отзови агрохимию из переговоров он ручкается с врагами и несёт куйню…
показать весь комментарий
31.03.2022 15:42 Ответить
Короче говоря,после окончания боевых действий..и победы Украины над рашистам
показать весь комментарий
31.03.2022 15:33 Ответить
Может я чего то не понимаю - во-первых кто решил что Украине не надо в НАТО? Бубочка единолично? Он что уже эдаким Путиным заделался? Что хочет то и воротит? А как же Военная доктрина и Конституция Украины где курс в НАТО прописан очень ясно и чётко?
Во-вторых, что кроме агрохимии и старых рогов никого в переговорных процесс найти нельзя было. Они же с рашистами пускаются обнимаются и любезничают. Резник ты что совсем офигел ты же глава оборонного ведомства и перед тобой не друзья а враги! А что агрохимия о Крыме и лугандоне несёт? Какие на фиг 15 лет переговоров?
В третьих - это что теперь Украина чтобы вступить в ЕС у путлера разрешения брать должна???

может я чего то не по6имаю, но такие переговоры Украине не нужны! Что там за бумагу вы сочиняете не понятно, но глава рашистов на переговорах мединский заявляет что все эти хотелки уже виде договоренности и протоколах о намерениях оформлены на бумаге и подписаны украинской стороной! Вдумайтесь какой пункт не возьми - это именно то что и хотел путлер. Вопрос - Бубочка что ты творишь
показать весь комментарий
31.03.2022 15:38 Ответить
В його мозоку Україна уже капітулювала. Тепер їм залишилось лише все підписати і отримати свій куш. А з усіма українцями хоч потоп
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
После победы именем Зеленского будет названа тюрьма где он будет ....
показать весь комментарий
31.03.2022 15:39 Ответить
В договорянностях обязательно должен быть пункт о выводе оккупационных войск из Беларуси.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:43 Ответить
Задача агента Ермака склонить зеледента к подписанию завуалированных капитулянтских соглашений типа будапештского меморандума.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:48 Ответить

Десь ще один загубився. Хлопці, ви сестри?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:28 Ответить
Знайшовся -
показать весь комментарий
31.03.2022 16:35 Ответить
Ещё, раз ну ,что не понятного что ли ,***** военный преступник, вместе с подельниками , встречаться только в Гаагском требунале . Зеленский будет главным свидетелем
показать весь комментарий
31.03.2022 16:36 Ответить
Ця зустріч ні до чого не приведе, занадто багато вбитих дітей . громадян України, військовослужбовців та пошкоджено майна, тільки повна перемога і поверненя ЛНР,ДНР та Криму
показать весь комментарий
31.03.2022 16:54 Ответить
Після підписання договору такого змісту як озвучено, Зеленському краще відразу з Путлєром їхати до нього в бункер. Піаніно там 100% Пуйло припас.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:54 Ответить
А сторінками договору будуть підтиратись
показать весь комментарий
31.03.2022 22:56 Ответить
 
 