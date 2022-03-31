Встреча Путина и Зеленского возможна после детальной проработки текста договоренностей, - Песков
Возможной встрече президентов России и Украины предшествует детальная проработка текста договоренностей.
Как пишут росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Мы и раньше говорили, что встрече на самом высоком уровне должно предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных чиновников. Только потом уже можно говорить о встрече на самом высоком уровне", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в апреле этого года.
В этой связи Песков не стал называть возможные временные рамки встречи Путина и Зеленского.
Отвечая на вопрос о возобновлении российско-украинских переговоров в пятницу, 1 апреля, Песков сказал: "Если это произойдет, мы вас проинформируем".
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Nick Dmytriiev@NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч
Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.
Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
Зеля думає, що Дєрьмак, Подляк і Агрохімія дуже умні чуваки, і ведеться на їхні розводняки..
Ну, на фоні акторів 95-го ці персонажі може і є більш хитрожопими. Але реально IQ у цієї шайки в середньому нижчий ніж у мого кота.
Во-вторых, что кроме агрохимии и старых рогов никого в переговорных процесс найти нельзя было. Они же с рашистами пускаются обнимаются и любезничают. Резник ты что совсем офигел ты же глава оборонного ведомства и перед тобой не друзья а враги! А что агрохимия о Крыме и лугандоне несёт? Какие на фиг 15 лет переговоров?
В третьих - это что теперь Украина чтобы вступить в ЕС у путлера разрешения брать должна???
может я чего то не по6имаю, но такие переговоры Украине не нужны! Что там за бумагу вы сочиняете не понятно, но глава рашистов на переговорах мединский заявляет что все эти хотелки уже виде договоренности и протоколах о намерениях оформлены на бумаге и подписаны украинской стороной! Вдумайтесь какой пункт не возьми - это именно то что и хотел путлер. Вопрос - Бубочка что ты творишь
Десь ще один загубився. Хлопці, ви сестри?