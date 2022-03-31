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Великобритания ввела санкции против 12 человек, в том числе в отношении главы "Газпром-Медиа" и начальника Национального центра управления обороной РФ

санкції

Великобритания расширила санкции против РФ, под новые санкции подверглись глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Также новые санкции коснулись руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора RT Алексея Николова. Всего новые санкции коснулись 12 человек.

Речь идет о замораживании активов и запрете на посещение Великобритании.

Санкции также затронули МИА "Россия Сегодня".

Кроме того, ограничительные меры затронули автономную некоммерческую организацию (АНО) "ТВ-Новости", отвечающую за трансляции RT.

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Великобритания (4918) россия (95352) санкции (11254)


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Ого, целых 12 непонятных персонажа, вот это санкции, ВВП парашки наверное уже вдвое сложился от страха
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31.03.2022 14:40 Ответить
Брильов? Так він же пропагандон підаросійський з ОРТ з британським паспортом, який втік в Британію.
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31.03.2022 14:41 Ответить
 
 