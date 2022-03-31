СБУ ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, нападавшую на подразделения Теробороны

В Днепропетровской, Луганской, Ровенской областях и городах Киеве и Виннице Служба безопасности Украины ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, нападавшую на подразделения Теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в телеграм-канале.

В Днепропетровской области в ходе спецоперации СБУ нейтрализовала ОПГ, которая совершила нападение на одного из руководителей местной Теробороны. Тот помешал незаконной перевозке оружия через блокпост.

В Луганской области СБУ открыла уголовные производства по группе депутатов Госдумы РФ, которые проводили в пропагандистские акции в Луганске, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.

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В Ровенской области СБУ разоблачила агента российских спецслужб, собиравшего разведывательную информацию, в том числе места дислокации подразделений ВСУ.

В Киеве задержан вражеский интернет-агент, который призывал к ведению агрессивной войны, угрожал украинским военным и оправдывал преступления рашистов.

В Виннице СБУ разоблачила местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины, призвала к признанию так называемой "независимости Л/ДНР".