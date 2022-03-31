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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, нападавшую на подразделения Теробороны

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В Днепропетровской, Луганской, Ровенской областях и городах Киеве и Виннице Служба безопасности Украины ликвидировала новую агентурную сеть и обезвредила банду, нападавшую на подразделения Теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в телеграм-канале.

В Днепропетровской области в ходе спецоперации СБУ нейтрализовала ОПГ, которая совершила нападение на одного из руководителей местной Теробороны. Тот помешал незаконной перевозке оружия через блокпост.

В Луганской области СБУ открыла уголовные производства по группе депутатов Госдумы РФ, которые проводили в пропагандистские акции в Луганске, мотивируя членов вооруженных формирований так называемой "ЛНР" на активные боевые действия против Украины.

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В Ровенской области СБУ разоблачила агента российских спецслужб, собиравшего разведывательную информацию, в том числе места дислокации подразделений ВСУ.

В Киеве задержан вражеский интернет-агент, который призывал к ведению агрессивной войны, угрожал украинским военным и оправдывал преступления рашистов.

В Виннице СБУ разоблачила местную жительницу, которая в соцсетях оправдывала российскую агрессию против Украины, призвала к признанию так называемой "независимости Л/ДНР".

СБУ (19851) тероборона (337)


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Добре що відловлюють цих "шуфричів" , як щурів . Ці нелюди мусять бути максимально покарані , вони по вуха в крові .
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31.03.2022 14:55 Ответить
Шуфрича потримали, пофоткались з уловом і відпустили
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31.03.2022 15:07 Ответить
Усіх шпигунів, диверсантів, бандюнагів, мародерів та інших нікчем привселюдно розстрілювати без суда і слідства!
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31.03.2022 14:56 Ответить
По законам военного времени расстреливать , чтобы другим предателям дать сигнал...
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31.03.2022 14:59 Ответить
а чем занималось 2 года до этого падла быканов?
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31.03.2022 15:23 Ответить
Арахумію і подоляка з чалим коли заарештуть ????
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31.03.2022 16:40 Ответить
 
 