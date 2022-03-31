Пропагандистские СМИ России начали разгонять новую ложь – пытаются выставить Украину агрессором
В России "проанализировали украинские учебники" и придумали новую ложь - якобы Украина искажает историческую правду
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Речь идет о том, что в Украине якобы велась целенаправленная работа по искривлению исторической правды, а также идеологическая подготовка к военной операции против РФ. Такой вывод, мол, сделали "по результатам анализа около 300 украинских учебников и методических пособий", проведенного российскими педагогами и историками.
"Государство-агрессор выдает себя за жертву, а жертву пытаются выдать агрессором. Так и делается политика в путинской россии", - отмечают в сообщении.
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+22 Larissa Kora #504090
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Щоб зупинити кацапів, їх треба тільки жосско *******. Бо забор не допоможе...
На ці фейки повинно реагувати наше Міністерство інформаційної політики!! Рашистську брехню потрібно БУЛО спростовувати ще багато років тому!! Тому що сьогодні гіркою платою за позавчорашню бездіяльність є величезних кількість людських життів і поламаних доль....
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
Але я теж колись написав маленького віршика на цю тему. Правда, з матюками...
Кацап гнуснее лживой *****, -
Таков уж подлый московит, -
Он вам на голову нагадит,
И вас же в этом обвинит.
"Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это - ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. <...> Таким же образом я пробовал решить проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3 Данцига , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 коридора , и т.д., предлагая мирное обсуждение проблем. <...>
В разговоре с польскими государственными деятелями я обсуждал идеи, с которыми вы знакомы по моей последней речи в Рейхстаге. <...> Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. <...> Эти предложения были отвергнуты. Мало того, что ответом сначала была мобилизация, но потом и усиление террора и давления на наших соотечественников... <...>
Польша не была готова уладить проблему Коридора разумным способом... <...> Я сделал еще одно заключительное усилие, чтобы принять предложение о посредничестве со стороны Британского Правительства. <...> Два дня кряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным правительство Польши послать полномочного представителя или не сочтет.<...>
Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер терпеливо бы сносили такое обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. <...>
Эти предложения о посредничестве потерпели неудачу..."
- Речь рейхсканцлера А. Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 г.
- Ну как, помогли тебе мои предостережения?
- В смысле?! Разве это были не методички?
Немає нічого нового під сонцем, все це вже було... (Еклезіаст)