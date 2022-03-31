Пропагандистские СМИ России начали разгонять новую ложь – пытаются выставить Украину агрессором

В России "проанализировали украинские учебники" и придумали новую ложь - якобы Украина искажает историческую правду

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о том, что в Украине якобы велась целенаправленная работа по искривлению исторической правды, а также идеологическая подготовка к военной операции против РФ. Такой вывод, мол, сделали "по результатам анализа около 300 украинских учебников и методических пособий", проведенного российскими педагогами и историками.

"Государство-агрессор выдает себя за жертву, а жертву пытаются выдать агрессором. Так и делается политика в путинской россии", - отмечают в сообщении.

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