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Пропагандистские СМИ России начали разгонять новую ложь – пытаются выставить Украину агрессором

фейк

В России "проанализировали украинские учебники" и придумали новую ложь - якобы Украина искажает историческую правду

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о том, что в Украине якобы велась целенаправленная работа по искривлению исторической правды, а также идеологическая подготовка к военной операции против РФ. Такой вывод, мол, сделали "по результатам анализа около 300 украинских учебников и методических пособий", проведенного российскими педагогами и историками.

"Государство-агрессор выдает себя за жертву, а жертву пытаются выдать агрессором. Так и делается политика в путинской россии", - отмечают в сообщении.

Также смотрите: "Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает Украине разрушением. ВИДЕО

пропаганда (3667) россия (95352) СМИ (3833) ложь (378)


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Топ комментарии
+29
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31.03.2022 14:58
+22
Хай собі пишуть, придумують, викривляють, а нам - НАС РАТЬ!
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31.03.2022 14:57
+19
Як там у Ліни Костенко...

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
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31.03.2022 15:05
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Хай собі пишуть, придумують, викривляють, а нам - НАС РАТЬ!
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31.03.2022 14:57 Ответить
не обращать на подобное внимания. Просто нужно убивать росоккупантов, и чем больше, тем лучше
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31.03.2022 23:00 Ответить
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31.03.2022 14:58 Ответить
Мій фотожопчик 2014 року все ж пішов у народ.
"Дякую. Дуже дякую." (с)

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31.03.2022 16:57 Ответить
хто читає пропагандистські змі росії?
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31.03.2022 14:59 Ответить
Ті,які підсіли на рашистську наркопропаганду
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31.03.2022 15:23 Ответить
Значить треба ще ****.ти.
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31.03.2022 15:00 Ответить
Не нужно обращать на сумашедших внимания и что то им доказывать. А лучше строить свою сильную страну и ублажать свой народ. А сумашедшие соседи сожрут сами друг друга от зависти, нам только нужно от их отгородиться высоким забором.
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31.03.2022 15:00 Ответить
ФТ,так з парканом щось нічого не вийшло...Будували на кордоні захисну стіну-"Європейський Вал", здається називався,-через дві години вже ***** було під Києвом,не кажу вже про Суми.Де "Кулявлоб",де ті мілліарди,що вбухали в захист кордону?Питання риторичне...
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31.03.2022 16:48 Ответить
??? Не было там никаких миллиардов - не путайте с крадивныцтвом. Там потратили 2.5 млрд гривен за 7 лет строительства (основная часть средств потрачена не при Яценюке). Стена была как защита от шпионов, а не от военного вторжения. Чтобы вы понимали, на инфраструктуру в 2022 году было заложено 140 млрд грн. Так что Яценюк меркнет на фоне нынешних "строителей".
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31.03.2022 19:00 Ответить
нам только нужно от их отгородиться высоким забором.
***********
Щоб зупинити кацапів, їх треба тільки жосско *******. Бо забор не допоможе...

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31.03.2022 17:06 Ответить
Не згодна. Україна програла росії інформаційну війну. Ви навіть не уявляєте, скільки іноземців свято увірували у путлерівську ідіотську брехливу пропаганду!! У нісенітниці, які суперечать усім законам фізики, хімії, логіки та здорового глузду!!
На ці фейки повинно реагувати наше Міністерство інформаційної політики!! Рашистську брехню потрібно БУЛО спростовувати ще багато років тому!! Тому що сьогодні гіркою платою за позавчорашню бездіяльність є величезних кількість людських життів і поламаних доль....
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31.03.2022 18:40 Ответить
а что эти звери вообще 30 лет и делали ? только сейчас очнулись и заметили ?
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31.03.2022 15:00 Ответить
мир єто вайна а вайна єто мир... Джордж Оруэлл
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31.03.2022 15:01 Ответить
Тупое выступление сенатора Мизулиной Е.Б.: Запрет - это свобода, Права - это несвобода. [22.04.2019]https://www.youtube.com/watch?v=E3hLnxagOSo
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31.03.2022 15:06 Ответить
Шампанское - газировка , а советское игристое - ШАМПАНСКОЕ ‼️‼️‼️‼️
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31.03.2022 15:47 Ответить
Главное репарации вовремя платите, а ваши извращения нам не интересны
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31.03.2022 15:01 Ответить
неинтересны
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31.03.2022 16:58 Ответить
Пусть что угодно говорят, все равно они все умрут скоро.
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31.03.2022 15:03 Ответить
Не умрут ,а СДОХНУТ ‼️
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31.03.2022 15:49 Ответить
и вообще 24 февраля у всего мира была одновременная галлюцинация. это не путин сообщил о том, что россия начала военную операции в Украине, а Зеленский объявил, начинает ракетный обстрел россии
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31.03.2022 15:04 Ответить
Ага ))) І Воронєж ми зруйнували впень. І Мухосизрань. І взагалі усю росіюшку скабзували, тому за МКАДом власне така руїна... Он оно чё, Михалыч!

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31.03.2022 16:23 Ответить
там допомогли чем могли и оба Буша, и Клинтон с Обамой, и Трамп, особенно в подъездах навели порядок
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31.03.2022 23:04 Ответить
Як там у Ліни Костенко...

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
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31.03.2022 15:05 Ответить
Ліна Костенко - недосяжний Еверест поетичної майстерності.
Але я теж колись написав маленького віршика на цю тему. Правда, з матюками...

Кацап гнуснее лживой *****, -
Таков уж подлый московит, -
Он вам на голову нагадит,
И вас же в этом обвинит.
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31.03.2022 17:13 Ответить
яке б виправдання не вигадували б ...як би не вибрехувались і не викручувались а весь світ побачив жалюгідність цих потуг і марність будь якої причини, що б виправдовувала б війну і вбивство дітей...
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31.03.2022 15:08 Ответить
Ага, и Земля плоская...)))
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31.03.2022 15:09 Ответить
"Отак подивишся здаля.. на москаля.
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31.03.2022 15:09 Ответить
история повторяется, второй раз в виде фарса. Нет ничего нового в кацапской пропаганде, все это уже было и повторится вновь.

"Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это - ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. <...> Таким же образом я пробовал решить проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3 Данцига , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 коридора , и т.д., предлагая мирное обсуждение проблем. <...>
В разговоре с польскими государственными деятелями я обсуждал идеи, с которыми вы знакомы по моей последней речи в Рейхстаге. <...> Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. <...> Эти предложения были отвергнуты. Мало того, что ответом сначала была мобилизация, но потом и усиление террора и давления на наших соотечественников... <...>
Польша не была готова уладить проблему Коридора разумным способом... <...> Я сделал еще одно заключительное усилие, чтобы принять предложение о посредничестве со стороны Британского Правительства. <...> Два дня кряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным правительство Польши послать полномочного представителя или не сочтет.<...>
Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер терпеливо бы сносили такое обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. <...>
Эти предложения о посредничестве потерпели неудачу..."
- Речь рейхсканцлера А. Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 г.
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31.03.2022 15:10 Ответить
и закончит ***** как гитлер, в лучшем для него (*****) случае
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31.03.2022 23:07 Ответить
Аргентинский кокс в Кремле закончился. Теперь нюхает хлорку и клей.
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31.03.2022 15:11 Ответить
Пля... Ху*во быть по пояс деревянным. Вот где лишняя хромосома даёт о себе знать.
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31.03.2022 15:12 Ответить
Знаешь, потеря головы - это очень серьезная потеря! ("Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл)
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31.03.2022 15:13 Ответить
Як би дико це не звучало, але кацапам ця дічь зайде, навіть будуть добровольці їхати воювати з агресором на його території.
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31.03.2022 15:13 Ответить
Хутину во сне является Оруэлл:
- Ну как, помогли тебе мои предостережения?
- В смысле?! Разве это были не методички?
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31.03.2022 15:16 Ответить
Агресивна Фінляндія у 1939 році теж хотіла напасти на миролюбний СРСР...
Немає нічого нового під сонцем, все це вже було... (Еклезіаст)
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31.03.2022 15:19 Ответить
Нічого нового. Я особисто почну переживати - коли в раша-"змі" будуть говорити про Україну і українську владу щось хороше.
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31.03.2022 15:21 Ответить
А ще ми дітей їмо. Але мені не подобається. Вчора скуштував кацапча, а воно смердюче. Мабуть треба було замочувати довше
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31.03.2022 15:22 Ответить
Фу, гидота. О смаках не сперечаються, але їсти гімно, навіть вимочуючи..
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31.03.2022 15:28 Ответить
Ми колись на рибалці жаб'ячи ніжки смажені куштували. Під горілку аж залєтало
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31.03.2022 15:31 Ответить
В оцті
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14.08.2022 09:18 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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31.03.2022 15:26 Ответить
Нє, ну когось це дивує? В країні, де остатній підручник з географії скурили всім МЗС разом з мізками і здоровим глуздом, країна з площею 603 548 км² і населенням в 45 млн. запросто може напасти на країну з площею 17 100 000 км² і населенням в 144 млн. Я вже не кажу, що в "жертви" є ядерна зброя і напад на її територію неможливий навіть в теорії.
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31.03.2022 15:26 Ответить
Дуже важлива новина - ну просто сінсация!
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31.03.2022 15:50 Ответить
Ну да, кацапи "анал лізіровалі..". Лізіруйте далі, там ще багато цікавого
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31.03.2022 16:18 Ответить
Очередная новость из дурдома.
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31.03.2022 16:26 Ответить
І взагалі ми вже 30 років воюємо проти ерефії, москву і пітер не взяли, але усе інше геть порунтали та обрабували. І вунітази ********* собі у лятрини, тому расєюшка серить і сцить під кущами.
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31.03.2022 16:29 Ответить
Це мабуть кацапи на окупованих територіях вже кількох викладачів історії розстріляли за «викривлення історії»...
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31.03.2022 17:16 Ответить
В розумінні вбивці, гвалтівника та грабіжника жертва завжди викривляє правду, бо на його переконання саме вона і є винною в тому що відносно неї скоєно злочин.
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31.03.2022 17:25 Ответить
 
 