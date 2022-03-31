РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Война
11 110 33

Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet перестал обслуживать их и ремонтировать, - СМИ

сухой,sukhoi

Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на близкий к авиапрому источник, передает Цензор.НЕТ.

Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") сообщила партнерам в РФ о прекращении контрактных обязательств еще в феврале, когда санкции вступили в силу, сказал собеседник агентства.

Полностью прекратили поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, в том числе возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": JYSK окончательно покидает российский рынок

По данным источника, минпромторг РФ предложил использовать сложившийся еще до санкций состав запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и дальше иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных организаций, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление профильным предприятиям страны.

SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года.

россия (95352) самолет (3588) санкции (11254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Гражданіна, у вас джет уже сухой.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:18
+7
Импортозамещение в действии
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22
+7
Сухой говноджет і раніше поганенько літав, то ламався, то тупо падав. А тепер взагалі піде на металобрухт. Я вже мовчу про "надєжду расєйской авіації" МС-21 - це чудо техніки далі нинішніх дослідних зразків вже не полетить.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То запчастини можна із скрепного гівна робити!
показать весь комментарий
31.03.2022 15:14 Ответить
Та шо ж такоє ...
показать весь комментарий
31.03.2022 16:12 Ответить
Гражданіна, у вас джет уже сухой.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:18 Ответить
самалета харашо, а олени лучше!!!
показать весь комментарий
31.03.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 16:19 Ответить
Ожидается шикарный аэропад. Так что касапня добро пожаловать на Аэрофлот если будут деньги.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:19 Ответить
Ох чує моє серце що
Єнот захекається.🧐
показать весь комментарий
31.03.2022 15:40 Ответить

показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
Пісець, реально небезпечно буде через півроку, почнеться реальний колапс, якщо китайці не допоможуть
показать весь комментарий
31.03.2022 15:20 Ответить
еще неизвестно, что хуже
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22 Ответить
Китайці не роблять авіадвигуни... Не допоможуть
показать весь комментарий
31.03.2022 15:25 Ответить
Я не через півроку, я вже у *************
показать весь комментарий
31.03.2022 16:01 Ответить
Хтось ще літає на цьому лайні???
показать весь комментарий
31.03.2022 15:21 Ответить
Коцапы Сэр👍😁
показать весь комментарий
31.03.2022 15:55 Ответить
Головне управління розвідки здобуло документ, який свідчить про майбутнє відвідування Туреччини російської делегації з метою взяти участь у Міжнародному авіасалоні «Євразійське авіашоу - 2022».

У документі представник «Ростех» у Туреччині попередив своїх російських колег про невтішну для росії ситуацію в Туреччині та дав рекомендації щодо поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора. 😂

«Не поддаваться на провокации, вести себя достойно, не вступать в полемику и споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства РФ»

росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, бо росіян не раді бачити серед вільних народів.
https://t.me/operativnoZSU/16539
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22 Ответить
Это уже как во время визитов представителей СССР в западе.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:15 Ответить
отакое. По сравненением с этим дерьмом уже и Турция - представитель свободного демократического мира. Браво!
показать весь комментарий
31.03.2022 23:21 Ответить
Импортозамещение в действии
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22 Ответить
Сухой говноджет і раніше поганенько літав, то ламався, то тупо падав. А тепер взагалі піде на металобрухт. Я вже мовчу про "надєжду расєйской авіації" МС-21 - це чудо техніки далі нинішніх дослідних зразків вже не полетить.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:22 Ответить
Будет как с Leroy Merlin скорее всего
показать весь комментарий
31.03.2022 15:26 Ответить
"Величие" так і пре
показать весь комментарий
31.03.2022 15:28 Ответить
те лайно ще літає?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:33 Ответить
Ну что, как полетали?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:35 Ответить
Нехай весла купляють) ***** шастать!
показать весь комментарий
31.03.2022 16:01 Ответить
В засРашке грядет импортозамещение.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:05 Ответить
Летайте самолетами Аэрофлота в них уютно )))
показать весь комментарий
31.03.2022 16:19 Ответить
модели этих самых самолетов напишите, будь ласка
показать весь комментарий
31.03.2022 23:22 Ответить
Летайте самолётами Аэрофлота *****.
Новый слоган.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:04 Ответить
Синяя изолента кончилась...
показать весь комментарий
31.03.2022 16:19 Ответить
Великий Украинский художник Илья Репин на столетия вперед предугадал
в раше развитие научно-технического прогресса.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:28 Ответить
Пора открывать клубы планеристов.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:49 Ответить
а чем планеры поднимать в небо?
показать весь комментарий
31.03.2022 23:24 Ответить
Против ветра - как воздушные змеи - пусть разгоняются против ветра с горы.
Или домкратом (батутом).
показать весь комментарий
01.04.2022 11:03 Ответить
 
 