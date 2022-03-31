Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet перестал обслуживать их и ремонтировать, - СМИ

Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на близкий к авиапрому источник, передает Цензор.НЕТ.

Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") сообщила партнерам в РФ о прекращении контрактных обязательств еще в феврале, когда санкции вступили в силу, сказал собеседник агентства.

Полностью прекратили поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, в том числе возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

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По данным источника, минпромторг РФ предложил использовать сложившийся еще до санкций состав запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и дальше иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных организаций, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление профильным предприятиям страны.

SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года.