Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet перестал обслуживать их и ремонтировать, - СМИ
Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, из-за санкций прекратила их техническое обслуживание и ремонт.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на близкий к авиапрому источник, передает Цензор.НЕТ.
Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") сообщила партнерам в РФ о прекращении контрактных обязательств еще в феврале, когда санкции вступили в силу, сказал собеседник агентства.
Полностью прекратили поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, в том числе возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.
По данным источника, минпромторг РФ предложил использовать сложившийся еще до санкций состав запчастей и пул подменных двигателей компании, чтобы и дальше иметь возможность эксплуатировать SSJ100. Ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных организаций, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление профильным предприятиям страны.
SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года.
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Єнот захекається.🧐
У документі представник «Ростех» у Туреччині попередив своїх російських колег про невтішну для росії ситуацію в Туреччині та дав рекомендації щодо поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора. 😂
«Не поддаваться на провокации, вести себя достойно, не вступать в полемику и споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства РФ»
росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, бо росіян не раді бачити серед вільних народів.
https://t.me/operativnoZSU/16539
Новый слоган.
в раше развитие научно-технического прогресса.
Или домкратом (батутом).