Ни о каком отводе сил РФ речь не идет, только о перегруппировке, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не отводит войска, как было заявлено недавно, а лишь перемещает их, пытаясь перегруппировать и усилить наступление в районе Донбасса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно врала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", - сообщил генсек Альянса.

Столтенберг также отметил, что одновременно с этим Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. "Так что можно ожидать дополнительные наступательные действия, которые принесут еще больше страданий", - сказал генсек НАТО.

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В связи с этим он снова призвал Россию "положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска и добросовестно вести переговоры".