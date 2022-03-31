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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ни о каком отводе сил РФ речь не идет, только о перегруппировке, - Столтенберг

русня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не отводит войска, как было заявлено недавно, а лишь перемещает их, пытаясь перегруппировать и усилить наступление в районе Донбасса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно врала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", - сообщил генсек Альянса.

Столтенберг также отметил, что одновременно с этим Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. "Так что можно ожидать дополнительные наступательные действия, которые принесут еще больше страданий", - сказал генсек НАТО.

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В связи с этим он снова призвал Россию "положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска и добросовестно вести переговоры".

россия (95352) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+24
Тетя Роза:
У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
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31.03.2022 15:19
+15
Зараз їх ЗСУ гарно "перегруповує". З багатьох напрямків є новини про "перегрупування" ...
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31.03.2022 15:22
+11
столтенберг забыл произнести дежурное заклинание - "не допустить эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины"
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31.03.2022 15:28
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Тетя Роза:
У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
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31.03.2022 15:19 Ответить
цвет нации, арахамия щя вам тут всё расскажет как есть )
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31.03.2022 15:21 Ответить
В черговий раз повірили патологічному брехуну...
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31.03.2022 15:21 Ответить
Ната сама ещё тот брехун. Мало того, что парафинили Украину с 2008 года, так и пресловутая пятая статья прописана таким образом, как и будапештский меморандум.
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_110496.htm
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31.03.2022 15:37 Ответить
Аж интересно, что ты общего нашел? В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. В войну вступает весь блок без лишних вопросов. Более того, у них уже есть совместные аэродромы и базы США на этот случай. Даже сейчас в странах Балтии и Польше присутствует американский контингент, а в Германии есть совместные аэродромы стран НАТО. Так что ни в какое сравнение с меморандумом НАТО не идет.
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31.03.2022 19:17 Ответить
Статья 5



Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.



О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
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31.03.2022 19:29 Ответить
А вот, самая главная выдержка оттуда

окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы

Какое она сочтет необходимым. Т е. можно просто отморозится или каски послать, а можно и повоевать. Нет никаких конкретных гарантий
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31.03.2022 19:33 Ответить
Вы не тем местом читаете.
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31.03.2022 19:45 Ответить
Я привел, что там написано, при том, что написано достаточно однозначно и понятливо. Ваши слова

"В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. " - это правда

"В войну вступает весь блок без лишних вопросов. " - это полуправда, так как, например, высылка одеял я даже не знаю, может приравниваться к военным действиям или нет.
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31.03.2022 19:59 Ответить
Ради интереса спрошу - до 2014 года вы верили в силу Будапешского меморандума? Без подкола спрашиваю и жду по возможности честного ответа.
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31.03.2022 20:01 Ответить
После речей ***** на Мюнхенской конференции 2007 года и нападения на Грузию в 2008 в любые гарантии от рашки верить могли только идиоты. Я нормально ответил на ваш вопрос? Я всегда был сторонником вступления в НАТО.
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31.03.2022 20:12 Ответить
Кроме рашки там ещё 3 подписанта, включая Украину. 2 из них - страны члены НАТО. По итогу этот меморандум оказался туалетной бумагой. Точно такой же туалетной бумагой окажется все это НАТО при нападении кацапов на восточноевропейские страны. Время верить в сантаклаусов, дедовморозов и коллективную безопасность прошло.
П.С.в НАТО перестал верить прошлой осенью, после обнародования информации по взрывам в Чехии.
П.П.С в США перестал верить в конце 2014 года, когда не последовало ничего после захвата Крыма. Думал, до конца 2014 года раскочегарятся, хотя бы санкций действенных на рашку накинут, но бабама решил языком трепать - дешевле.
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31.03.2022 20:24 Ответить
Те 2 подписанта выполнили меморандум в полном объеме. Помогать нам они не обязывались. Они должны были поднять вопрос в ООН - они это сделали. Вот это были все обязательства по меморандуму. Они обязались не нападать, а не защищать! Так что не нужно переваливать с больной головы на здоровую.

Ты реально считал, что будешь закатывать деньги в асфальт, а добрый дядя придет тебя защищать? Мне просто интересно, с чего вдруг? У них не было перед тобой никаких обязательств. Запад свои договора выполняет.
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31.03.2022 20:29 Ответить
Точно так же выполнят свои обязательства и по странам членам НАТО и скажу я что все было в соответствии с договорами. Кстати, Чехия - страна НАТО на нее было нападение, убиты ее граждане. Да, можно сказать, что это не было военное нападение, а террористическое, если бы не одно НО. Напоминаю, что вышеупомянутая 5 статья НАТО была активирована за всю историю только один раз при НЕВОЕННОМ нападении на США на гражданских самолётах. Так вот, что США, что Чехия - страны члены НАТО и почувствуйте разницу. У Чехии половина стран даже кацапских послов не отозвали, а только выразили "солидарность"

По второй части. До асфальта пять лет деньги не закатывались, а натом трусили перед лицом украинского народа, как морковкой перед ослом. Началось с 2008 и по сей день (исключая 4 года овоща). А так, да. Ничего не должны, кроме того, что Украина может официально наплевать на свою подпись по договору о нераспространении во и со спокойной душой выйти из него.
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31.03.2022 21:26 Ответить
НАТОм "трусили" потому, что у тебя сосед ,который просто не позволит иметь внеблоковый статус. Ты либо в НАТО, либо в ОДКБ. Если до кого-то не доходит, что ***** решил поиграть в собирателя земель, то это его проблемы. У тебя 3,5 тыс км только сухопутной границы с Рашкой и Белорашкой. Чтобы их закрыть, нужно на оборону тратить денег больше, чем та же Германия, гораздо больше. Даже если у тебя треть бюджета уйдет на оборону, противостоять паРаше ты не сможешь.
Фантастику по поводу ядерного оружия уже слушать надоело. Параша - вторая по ядерному потенциалу и первая по территории в Европе. У них есть обогащенный уран, есть, технологии, есть мощности, есть хранилища ядерных отходов, есть полигоны. У нас ничего этого нет. Так что выйти из договора ты сможешь, но изготовить ядерное оружие - нет. Кроме того - это очень дорого. И даже если фантастическим образом тебя все оставят в покое, ты будешь жрать овес, склепаешь на коленке 10 боеголовок и *бнешь по территории паРаши, ***** тебе скажет огромное спасибо и просто заберет нашу территорию. Но уже без людей.
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31.03.2022 23:39 Ответить
Зараз їх ЗСУ гарно "перегруповує". З багатьох напрямків є новини про "перегрупування" ...
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31.03.2022 15:22 Ответить
Про макарівський р-н щось чути?
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31.03.2022 15:27 Ответить
Главное, что Йенс не страдает. Время позора НАТО в целом и Йенса в частности.
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31.03.2022 15:28 Ответить
Декому не потрібно було звинувачувати Захід у брехні та фейках, коли звідти наполегливо попереджали наших віруючих в братів-расєян про те, що Мордор готується до широкомасштабного наступу на Україну.
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31.03.2022 15:31 Ответить
Зараз пропагандони знову почнуть кричати, що Захід бреше і нагнітає.
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31.03.2022 15:28 Ответить
столтенберг забыл произнести дежурное заклинание - "не допустить эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины"
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31.03.2022 15:28 Ответить
А це ж саме головне. І три рази плюнути через праве(ліве) плече. Дайте важке озброєння і ППО і спіть спокійно. Ну як можна так боятись шизофренічного бункерного діда? Хіба ми щось не знаєм.
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31.03.2022 15:36 Ответить
Треба парашних перегруповувать на той Світ!!!
Ото буде правильне перегрупування!
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31.03.2022 15:29 Ответить
На жаль, здається що то є так.
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31.03.2022 15:35 Ответить
Навіть, якщо цих орків вибити за межі України, їх знову зженуть докупи, посадять на розконсервований металобрухт і поженуть на убій. Тактика червоної армії до 1943. А от потім вони вже почали воювати частково професійно. А от Вермахт був найпрофесійнішою армією другої світової. Світу пощастило, що фюрер був серйозно контужений і газами отруєний, тому і довів третій райх до повного краху.
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31.03.2022 15:44 Ответить
Якщо кацапський танк заїде Єнсу прямо в будинок, то НАТО викличе стурбованість аж 2 рази
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31.03.2022 15:44 Ответить
Це як коли Штірліц гуляв по Бкрліну з дружиною. Пролунав постріл, дружина впала. Штірліц настрожився.
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31.03.2022 15:47 Ответить
Яке перегруповування, це відхід того що залишилось.
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31.03.2022 15:44 Ответить
Від переміщень та перегрупувань дорога в пекло не зміниться.
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31.03.2022 15:46 Ответить
Нужно лхоту на головы объявить, 5000 грн за штуку и с оккупантами за недедю будет покончено.
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31.03.2022 15:48 Ответить
 
 