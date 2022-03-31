Ни о каком отводе сил РФ речь не идет, только о перегруппировке, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не отводит войска, как было заявлено недавно, а лишь перемещает их, пытаясь перегруппировать и усилить наступление в районе Донбасса.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно врала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", - сообщил генсек Альянса.
Столтенберг также отметил, что одновременно с этим Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. "Так что можно ожидать дополнительные наступательные действия, которые принесут еще больше страданий", - сказал генсек НАТО.
В связи с этим он снова призвал Россию "положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска и добросовестно вести переговоры".
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У обычных людей только Х и У хромосомы. Благодаря Путину у россиян обнаружилась лишняя хромосома. Хромосома Z!
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_110496.htm
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.
О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы
Какое она сочтет необходимым. Т е. можно просто отморозится или каски послать, а можно и повоевать. Нет никаких конкретных гарантий
"В 5 статье сказано, что нападение на любого члена НАТО приравнивается к нападению на всех членов НАТО. " - это правда
"В войну вступает весь блок без лишних вопросов. " - это полуправда, так как, например, высылка одеял я даже не знаю, может приравниваться к военным действиям или нет.
П.С.в НАТО перестал верить прошлой осенью, после обнародования информации по взрывам в Чехии.
П.П.С в США перестал верить в конце 2014 года, когда не последовало ничего после захвата Крыма. Думал, до конца 2014 года раскочегарятся, хотя бы санкций действенных на рашку накинут, но бабама решил языком трепать - дешевле.
Ты реально считал, что будешь закатывать деньги в асфальт, а добрый дядя придет тебя защищать? Мне просто интересно, с чего вдруг? У них не было перед тобой никаких обязательств. Запад свои договора выполняет.
По второй части. До асфальта пять лет деньги не закатывались, а натом трусили перед лицом украинского народа, как морковкой перед ослом. Началось с 2008 и по сей день (исключая 4 года овоща). А так, да. Ничего не должны, кроме того, что Украина может официально наплевать на свою подпись по договору о нераспространении во и со спокойной душой выйти из него.
Фантастику по поводу ядерного оружия уже слушать надоело. Параша - вторая по ядерному потенциалу и первая по территории в Европе. У них есть обогащенный уран, есть, технологии, есть мощности, есть хранилища ядерных отходов, есть полигоны. У нас ничего этого нет. Так что выйти из договора ты сможешь, но изготовить ядерное оружие - нет. Кроме того - это очень дорого. И даже если фантастическим образом тебя все оставят в покое, ты будешь жрать овес, склепаешь на коленке 10 боеголовок и *бнешь по территории паРаши, ***** тебе скажет огромное спасибо и просто заберет нашу территорию. Но уже без людей.
Ото буде правильне перегрупування!