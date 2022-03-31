Германия не будет давить на Зеленского ради компромиссов с Россией, – посол Фельдгузен

Посольство Германии Анку Фельдгузен обеспокоило вероятность того, что Запад будет подталкивать Украину к компромиссам с Россией, но в Берлине ее убедили: на Киев не будут влиять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Радио НВ.

Читайте: Германия готова стать гарантом безопасности Украины

"Я эту теорию слышала и была обеспокоена этим, потому прямо спросила своих коллег в Берлине. Они заверили, что нет давления с нашей стороны на президента Зеленского. Мы понимаем, что уступки будет очень сложно объяснить так страдающему украинскому народу. Мы не будем оказывать никакого давления", - отметила она.

Посол также добавила, что в настоящее время Германия поставляет Украине военную помощь:

"Мы все эти годы очень поддерживали Украину во всех областях, но долго не поставляли оружие в Украину. Эта политика резко изменилась 26 февраля и изменилась действительно на 180 градусов. Мы сейчас поддерживаем и военную сферу очень интенсивно. Об этом не очень много пишут в печати и это хорошо, потому что мы не хотим предоставлять детали. Но я сама присутствовала, когда были поставки такой помощи, и мне стало немного легче на это смотреть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен