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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия не будет давить на Зеленского ради компромиссов с Россией, – посол Фельдгузен

німеччина

Посольство Германии Анку Фельдгузен обеспокоило вероятность того, что Запад будет подталкивать Украину к компромиссам с Россией, но в Берлине ее убедили: на Киев не будут влиять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Радио НВ.

Читайте: Германия готова стать гарантом безопасности Украины

"Я эту теорию слышала и была обеспокоена этим, потому прямо спросила своих коллег в Берлине. Они заверили, что нет давления с нашей стороны на президента Зеленского. Мы понимаем, что уступки будет очень сложно объяснить так страдающему украинскому народу. Мы не будем оказывать никакого давления", - отметила она.

Посол также добавила, что в настоящее время Германия поставляет Украине военную помощь:

"Мы все эти годы очень поддерживали Украину во всех областях, но долго не поставляли оружие в Украину. Эта политика резко изменилась 26 февраля и изменилась действительно на 180 градусов. Мы сейчас поддерживаем и военную сферу очень интенсивно. Об этом не очень много пишут в печати и это хорошо, потому что мы не хотим предоставлять детали. Но я сама присутствовала, когда были поставки такой помощи, и мне стало немного легче на это смотреть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен

Германия (6926) Зеленский Владимир (20210) переговоры с Россией (939) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+16
Скоріше має йти мова, про тиск на зеленського, щоб не приймав компромісів з ворогом
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31.03.2022 15:29
+14
ну то шо німеччина разом з французами позорнулись і по факту наполовину є пособниками русофашистів то вже факт
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31.03.2022 15:31
+12
Сумніваюсь, якраз німці французи можуть тиснути, щоб ми здалися
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31.03.2022 15:32
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Скоріше має йти мова, про тиск на зеленського, щоб не приймав компромісів з ворогом
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31.03.2022 15:29 Ответить
Сумніваюсь, якраз німці французи можуть тиснути, щоб ми здалися
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31.03.2022 15:32 Ответить
Они очень боятся, что после нашей победы, Украина превзойдет в силе и экономике этих немецки, венгерских, Итальянских и некоторых других бесхребетных в Европе. Украина может создать новый военно- политический и экономический альянс в Европе!!
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31.03.2022 15:47 Ответить
Ваш дурдом розбомбили?
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31.03.2022 16:00 Ответить
Нам до развития Польши было лет 30, если бы они стояли на месте, а мы развивались. До Франции и Германии лет 70. Экономический альянс с 1% ВВП от экономики ЕС? Про политические блоки я уже писал неоднократно. Cейчас это же подтвердили США и Британия. Мы намеков не понимаем, нам нужно ,чтобы нас прямым текстом послали? Никто не будет в одностороннем порядке давать полноценные гарантии третьей стране, никто. Зачем им это нужно? НАТО - это глобальная система защиты, у них обязательства друг перед другом, совместные базы, общие оборонзаказы. Зачем им создавать еще один блок, который выполняет те же функции? Чтобы еще и на него деньги тратить? Вам собственное величие нигде не жмет?
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31.03.2022 19:34 Ответить
Ці вовіки якісь стрьомні
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31.03.2022 20:45 Ответить
Ну звісно, саме для того вони готуються відмовитися від кацапських енергоресурсів
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31.03.2022 16:00 Ответить
Тоді такий тиск має йти не з-за кордону - а від суспільства і армії.
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31.03.2022 15:34 Ответить
Звідки маячня про те - що "власть нельзя критиковать во время войны"? Якщо ця влада може здати інтереси країни - її треба не лише критикувати, а й зупиняти:
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31.03.2022 15:55 Ответить
А звідки у кацапів все? Зі скрєп, звісно.
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31.03.2022 16:03 Ответить
Так він і є. Навіть величезна кількість зеботів не може вплинути на загальнонаціональне несприйняття переговорів з кацапами та переговірників преза.
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31.03.2022 16:02 Ответить
ужас... это же лицо в белом квадрате на черном фоне... немцы я французами на поверку оказались дерьмом во всем... гнать их надо из Украины...
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31.03.2022 15:30 Ответить
Ах *** вашу мать !
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31.03.2022 15:30 Ответить
Щось мені підказує, що якщо йдеться про Германію, як і про рашку, то всі такі заяви треба читати навпаки.
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31.03.2022 15:30 Ответить
ну то шо німеччина разом з французами позорнулись і по факту наполовину є пособниками русофашистів то вже факт
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31.03.2022 15:31 Ответить
На зє не треба тиснути, він сам все зробить під крики "НАТО, закрий небо!".
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31.03.2022 15:32 Ответить
Це що виходить: Україна напала на парашию і Німеччина має тиснути на Україну аби ми припинили агресію?! Чи не офігіли там бундес шльондри?!!
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31.03.2022 15:32 Ответить
Ви читати вмієте?
Німці не хочуть, щоб Зеленський, Арахамія, Чалий, прогинаючись під пуйла, переводили стрілки на інших.
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31.03.2022 15:44 Ответить
А тебе что, показали подпись на слив Украины? ********* у спам. Если бы не поставил приставку зе то стало понятно откуда ветер дует!
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31.03.2022 15:41 Ответить
Так це не призначений Зеленським Олександр Чалий заявив, що козломорді гаранти мають контролювати українську армію згідно договорняка з пуйлом?
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31.03.2022 15:46 Ответить
А это уже подписано? Я думаю, что команда зе не так глупа, что при сливе Украины они лишатся не только депутатства, но и жизней!
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31.03.2022 15:50 Ответить
Навіщо взагалі таку антиукраїнську маячню озвучувати на офіційному брифінгу від імені України?
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31.03.2022 15:55 Ответить
Чого на Пороха переключився?😁
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31.03.2022 16:07 Ответить
Єрмак. Він любить пропихати на важливі посади - всіляких прихильників дружби з рашкою.
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31.03.2022 15:58 Ответить
обеспокоенньій жабоед уже побежал звонить *****?
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31.03.2022 15:36 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FNwPm15WUA8x8Z3?format=jpg&name=small
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31.03.2022 15:38 Ответить
посолка! Хто її посолив?
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31.03.2022 15:36 Ответить
Послиця ще модна говорити, теж чудово звучить. Послиця, вчителиця...
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31.03.2022 19:57 Ответить
О, они с Францией уже на низком старте возобновить бизнес с Кацапией, а тут какая-то Украина под ногами путается.
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31.03.2022 15:37 Ответить
Вони ж вангували нам кілька годин спротиву,просто кацпосвині ліниві і тупі- вони могли НАТО взяти обійшовши Україну.
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31.03.2022 15:42 Ответить
На кого там ще тиснути? З нього і так вже лайно полізло
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31.03.2022 15:38 Ответить
Если на него еще и надавить, зеля луснет нахрен от желания служить владимиру владимиравичу бункерному, и заглянуть к нему в очи ясные
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31.03.2022 15:40 Ответить
********* у спам!
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31.03.2022 15:42 Ответить
Хай тиснуть на *****...
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31.03.2022 16:19 Ответить
Навіщо на нього тиснути якщо він спить і бачить як він підписує капітуляцію?
Якщо це не так то що це за умови на яких наголошує українська делегація в Туреччині? І не треба думати що це якась самодіяльність кучки дебілів яких гарант послав на ці ганебні перемовини.
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31.03.2022 17:31 Ответить
Панi Фельдгузен не зрозуміла звідки взялись такі нові узгодження з росиею в Туреччині у Зеленського? Мабуть знов якась нераскрита кремліовська консерва в Бундестаге давит несчастного Володю? Не може бути щоб їх склав сам Зеленський бо це якась маячня чи зрада. Що трапилось?
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31.03.2022 19:21 Ответить
Володью запропонували кандидатом на Нобелівську премію миру - ось що трапилось. Треба встигнути... не хоче Володья від Обами відставати, але є нюанс: Обама був американським президентом і Україна йому була на ...надцятом місці.
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31.03.2022 19:53 Ответить
Наш друг, смелый Джонсон.
Байден трус.
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31.03.2022 19:53 Ответить
 
 