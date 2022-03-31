Василенко - Зеленскому по поводу переговоров с РФ: "Ни при каких обстоятельствах Россия не может быть государством-гарантом"
Позиция Украины на переговорах с РФ, озвученная членом делегации Александром Чалым, по сути, является модифицированной позицией России.
Об этом заявил в открытом письме к Президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (2002-2005 годы), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2005-2010 годы), доктор юридических наук Владимир Василенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, позиция Киева на переговорах, озвученная членом украинской делегации Александром Чалым, "не выдерживает никакой критики" и, по сути, является модифицированной позицией Кремля. Василенко считает, что такие условия "неприемлемые и опасные для самого существования Украины".
Он подчеркнул, что содержательный мирный договор с Россией должен быть заключен только после немедленного прекращения российскими вооруженными силами бомбардировок и после вывода всех российских военных формирований из Украины.
"Ни при каких обстоятельствах Россия не может быть государством-гарантом", - настаивает Василенко.
По его мнению, ключевыми в договоре с РФ должны быть следующие пункты: создание эффективного международного механизма гарантий безопасности Украины и порядок функционирования такого механизма, компенсацию всего ущерба, причиненного Украине российской агрессией с февраля 2014 года, выдача Украине лиц из состава вооруженных сил России, которые совершили военные преступления, деоккупация Крыма и ОРДЛО, отсутствие каких-либо запретов на членство Украины в ЕС и ограничений для вооруженных сил Украины относительно современного вооружения, в частности, высокоточного ракетного оружия любого радиуса действия.
"Ни при каких условиях Украина не должна искать мира на условиях агрессора. Такой мир делает бесполезными те огромные жертвы, которые уже потерпела украинская нация".
Далее приводим полный текст открытого письма Василенко Зеленскому на языке оригинала:
Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському
В засобах масової інформації з’явилося інтерв’ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.
Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.
По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.
Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв’язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир’я.
Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.
Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів.
Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор.
На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб’єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах сучасного міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей "Про відповідальність держав" за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.
В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п’яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати сучасні збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії.
Росія зобов’язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов’язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об’єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна – негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора.
Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація.
Це буде наругою над пам’яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні.
А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною.
Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції.
Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.
Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Київ, 31 березня 2022 року
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перемовинахздачі України він був прибраний...
Якими ж нікчемами виявляются Арахамія, Подоляк, О. Чалий на фоні зміста цього листа від фахової людини та патріота України!
Чому цей чоловік не очолює нашу переговорну групу на перемовинах з орками?!
А поки йому слід замислитися на його відмінністю від Югославії, яку роздовбували всім НАТО...
Проиграть мы можем, но можем и победить. И сейчас пока Раша не очень готова, наш шанс отбиться раз и навсегда достаточно высок.
Вывод: Нужно рисковать.
Є багато розумних, досвічених і патріотичних людей,а тут одна наволоч(
Лист про супер!
Але... ніщо не заважає оркам знищувати киримли і зараз. І вони потихеньку їх денацифікують. Тобто Джемільов не розуміє, що йде на поводу рекетира - раші. Те саме робить раша і з зеленою владою. Як тільки зелені почали вити про жертви серед мирних і стукати у всі організації, бомбардування мирного населення збільшилося в рази. Аби подвинути нас до думки що це ми винуваті у загибелі мирних людей, бо не ведемо перемовин із агресором. А як ведемо, то не погоджуємося на всі хотєлки загарбника.
Робити мирне населення хоч українців, хоч татар заручниками - звичайна бандитська практика. Воно (пуйло) не раз так і казало: ми будемо стояти за жінками і дітьми.
Я вірю, що справді українська влада знайде спосіб, як видавити москалів і їх прихвостнів із Криму.
Особисто я не у всьому з ним можу погодитись.
Якщо уважно прочитати його лист, головним чином, 2 речі ріжуть мені очі:
- термін «мирний» договір з Московією ( ви це серйозно?)
- позаблоковий статус (а ви нас спитали?).
Те, що буде в кінці кінців підписане з РоZZією, може лише бути договором одного типу: про КАПІТУЛЯЦІЮ однієі з сторін і дай Бог, щоб цією стороною не була Украіна.
Але більш імовірне є підписання якогось документа на кшалт Брест-Литовського миру - тобто не договору, а чогось на зразок контракту, що закріплює статус кво з переліком зобов'язань сторін і наслідків за іх невиконання.
Саме такий документ, по-моєму і мав на меті Василенко.
Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
а від себе додам:
люди які ведуть ці переговори від імья Українського Народу, 3 роки грабували Україну, калічили армію, "дивилися в очі" х*лу, і нічого доброго для України не зробили. Вони НЕ ПРОФЕСІОНАЛИ НІ В ЧОМУ. Чого ж зараз народ їм довіряє своє майбутнє? Ви подивіться на риторику до Заходу та Америки: "вони забовьязані", "ми вимагаємо", "гарантії безпеки білші ніж стаття 5 в НАТО", "безкоштовне озброєння дла армії", "відбудова країни і економіки" (за кошт Европи та США). Вони або божевільні, або вводять в оману весь українский народ. Цього не буде. Ніхто нічого нікому не винен в цьому світі.
Ніхто не буде захищати Україну крім українського народу. Як можна вимагати від американьскої матері послати сина загинути в Україні? За що? За країну де крадії при владі? Де народ обирає клоуна в президенти? А президент замість того шоб покаятись, що усе просрав, вимагає, вимагає, вимагає.
Увесь світ жаліє вас, допомогає як може і країні і вашим біженцям. Будте вдячні.
І не слухайте цих крадіїв від влади. НАТО, яке б воно не було, є єдиний захист для України. І не вірте нікому хто каже що вас там не ждуть. Не ждуть ваших крадіїв, коррупцію, ФСБну агентуру в ОП, олігархів ... Бо НАТО це не суто военний блок, це военно-політичий союз, де політична складова має більше значення ніж воєнна. Україна відповідає воєнним стандартам, але з політичними велика проблема.
НЕ ПРОГРАЙТЕ ВИГРАНУ ВІЙНУ!!!
Этот документ помимо А.Чалого, подписал Василий Филипчук, который в 2017г. предлагал признать Крым спорной территоорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности, а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
В 2020г А.Чалый вошел в состав "инициативы 16 июля". Эта группа заявила :
"Все более агрессивной становится партия войны, которая шантажирует общество с помощью радикальных акций, ангажированных СМИ, примитивных интернпретаций и псевдо-интеллектуальных пророчеств. Попытки публичного обсуждения общего видения будущего страны, урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма встречают ее агрессивное сопротивление..."Подписи поставили, кроме А.Чалого, Руслан Бортник, помощник сбежавшего в Россию В.Колесниченко, Андрей Ермолаев, соратник Левочкина, многие "регионалы" - Заоубинский, Мармазов, Семиноженко и пр. пиарщики.
Издание "НВ" задает вопрос : что в составе одной из важных в нашей современной истории переговорных делегаций делает такой персонаж ?
Цілковито підтримую.
А ми такі унікальні, що потребуємо особливого багатоповерхового договору, дозволеного парашею.
Пишу этот комментарий не с целью *провокации* или разжигания ненависти. Я патриот Украины, считаю, что только героизм нашего народа, армии и нации остановил продвижение оккупантской нечести. Хочу вдумчивого диалога с теми, кто считает что Василенко прав.
А именно пунктов 3 и 4:
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.
Как вы считаете, каким образом можно заставить Россию выполнить такие требование?
Я вижу только вариант прямой военной победы, включая зону ООС и разгром в Крыму. При том, что это вполне могут быть очень большие потери с нашей стороны. Ведь мы последний месяц больше защищались, а тут нужно будет атаковать и освобождать наши территории.
Да и при таком вариантевполне возможный ядерный удар при продвижении в Крым.
Какие ещё есть варианты?
Коли західні дипломати з 2014 року один за одним заявляли, що проблема Донбасу і Криму не може бути вирішена військовим шляхом, я мріяв бути там поруч з ними, щоб плюнути ім у іхні лицемірні пики.
Насправді, дипломатичного рішення не існує. Воно існувало дуже короткий період часу у 2014-му, коли Захід міг втрутитись і продемонструвати свою рішучість підтримати Украіну.
На жаль, після того нам залишилась тільки війна. І з вигляду на це може нам і непотрібен зараз вступ до НАТО, який зв'яже нам руки у наших домаганнях ВІДВОЮВАТИ Крим і Донбас.
Це пізніше, коли територіальна цілісність відновится, нам обов'язково треба буде до НАТО приєднатись.
Тому у документі про новий «Брест-Литовський мир» можна лише пообіцяти невступ до НАТО на певний час, наприклад, 10 років.
І після цього озброюватись, озброюватись і озброюватись.
это мягко сказано
если это от неопытности это одно
если это он осознанно делает это еще хуже
пока переговоры ничего не значат
т.к. никто не перестал стрелять
главное что хотелки "не ступать в нато" и прочий бред
не были заранее где то закрпелены как щаг к преращению огня
Вимоги до Россії:
1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!
2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!
3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!
4. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!
5. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!
6. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!
7. Россія Виплачує репарації з 2014 року!
То і є запорука нашої безпеки!
#ЙДУНАВИ