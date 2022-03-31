Спецслужбы РФ готовят антиукраинские активные мероприятия в Берлине, – Центр оборонных реформ

Российские спецслужбы готовят проведение антиукраинских активных мероприятий на запланированной 3 апреля демонстрации в Берлине с уничтожением украинских и нацистских символов с целью создания картинки для российской пропаганды. В рамках мер спецслужбы РФ рассматривают возможность применения насилия.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы противодействия гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"По информации украинской разведки российскими спецслужбами планируется в это воскресенье проведение антиукраинских активных мероприятий в Берлине.

Согласно планам организаторов, 3 апреля 2022 года группой агентов влияния российских спецслужб в Берлине должна быть проведена демонстрация, во время которой должны уничтожаться украинские и нацистские символы на фоне мемориалов советским солдатам", - заявил он.

Целью акции является создание видеоматериалов, которые в дальнейшем будут использоваться российской пропагандой. Акция должна быть синхронизирована с аналогичной акцией в РФ.

Вероятными местами проведения акции являются мемориальные комплексы Трептов-Парк и Тиргартен, где ранее в знак солидарности с Украиной памятники были украшены украинскими флагами", - подчеркнул руководитель Центра оборонных реформ.

"Российские спецслужбы также рассматривают возможность организации нападений на участников демонстрации, которые должны быть якобы "украинскими националистами".

Учитывая противоправный характер этих мер, риски для общественной безопасности и использование их для пропаганды агрессивной войны, являющейся международным преступлением, просим правоохранительные органы ФРГ предотвратить эту провокацию", - подытожил Данилюк.

Напомним, 29 марта страны ЕС объявили о высылке большой группы дипломатов РФ. Вслед за Нидерландами российские дипломаты, заподозренные в шпионской деятельности, объявлены персонами нон-грата еще три страны — Бельгия, Ирландия и Чехия. Ранее о высылке дипломатов объявила Северная Македония.