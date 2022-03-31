На Крым и ОРДЛО международные гарантии безопасности не будут распространяться. Только двусторонние консультации, - Умеров

Третьи страны не будут вмешиваться в поиск оптимальных решений по проблеме оккупированного Крыма и ОРДЛО. Эти вопросы будут решаться только Украиной и РФ в рамках двусторонних консультаций.

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" член украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом на все спорные территории, в частности ОРДЛО, Крым, Севастополь, не распространяется действие международных гарантий безопасности. Только двусторонние консультации. А это означает, что в отношении этих территорий никакие третьи страны в рамках договора по гарантиям безопасности не будут вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений" , – объяснил он.

"Украинская сторона предложила свое видение крымской проблематики. И оно вполне конкретное, точное", - заметил Умеров.

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"Добавлю только, что, как отметил во время брифинга Мустафа Джемилев, проблематику Крыма и Севастополя нужно решать исключительно политико-дипломатическим путем. Без всякой военной эскалации", - подчеркнул он.