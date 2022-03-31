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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На Крым и ОРДЛО международные гарантии безопасности не будут распространяться. Только двусторонние консультации, - Умеров

донбас,крим

Третьи страны не будут вмешиваться в поиск оптимальных решений по проблеме оккупированного Крыма и ОРДЛО. Эти вопросы будут решаться только Украиной и РФ в рамках двусторонних консультаций.

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" член украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом на все спорные территории, в частности ОРДЛО, Крым, Севастополь, не распространяется действие международных гарантий безопасности. Только двусторонние консультации. А это означает, что в отношении этих территорий никакие третьи страны в рамках договора по гарантиям безопасности не будут вмешиваться в проблематику поиска оптимальных решений" , – объяснил он.

"Украинская сторона предложила свое видение крымской проблематики. И оно вполне конкретное, точное", - заметил Умеров.

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"Добавлю только, что, как отметил во время брифинга Мустафа Джемилев, проблематику Крыма и Севастополя нужно решать исключительно политико-дипломатическим путем. Без всякой военной эскалации", - подчеркнул он.

Крым (26363) Донбасс (26955) переговоры с Россией (940) Умеров Рустем (505)


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Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій. Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Київ, 31 березня 2022 року
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31.03.2022 16:32
+47
*******, я перепрошую, а там взагалі є хоч один українець, в складі "української" делегації??
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31.03.2022 16:28
+44
какие бл. спорные территории, что он несет?
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31.03.2022 16:28
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что это вообще за хй с бугра?
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31.03.2022 16:27 Ответить
Умеров иди нах за руцким кораблем Ни тебе решать как нам освобождать свою землю
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31.03.2022 16:35 Ответить
Эта земля больше его чем твоя. Уймись. Не позорься.
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31.03.2022 16:54 Ответить
узбек вирішує долю України . які спірні території читай Конституцію !
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31.03.2022 17:11 Ответить
Тепер можна казати, що це злив інтересів України, чи ще ні?
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31.03.2022 16:28 Ответить
какие бл. спорные территории, что он несет?
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31.03.2022 16:28 Ответить
*******, я перепрошую, а там взагалі є хоч один українець, в складі "української" делегації??
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31.03.2022 16:28 Ответить
Нема. Навіть жодного проукраїнця нема.
Лише Німеччина та Італія погодились бути нашими гарантами і то без відповідальності за порушення договору.
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31.03.2022 16:32 Ответить
И что же они гарантируют, обеспокоенность...
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31.03.2022 20:47 Ответить
А як Ви вважаєте?В Зе-кублі ніхто української не знає,Азіров і той краще розмовляв.Зе мародерам Україна і близько не потрібна,тільки доступ до її буджету треба.
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31.03.2022 16:49 Ответить
Я так розумію, що ОП на вимогу мокшандіїї , висунув , безмозглих та промокшанських переговірників ... це сором...
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31.03.2022 16:53 Ответить
Хтось серйозно вважає, що кацапи підпишуть мирний договір?!
Все це димова завіса, щоб перегрупуватись!
Думаєте, ***** вилізе з бункера та ще й підніметься в повітря?!
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31.03.2022 16:29 Ответить
Зараз, може й дипломатичним. А потім орків о3,14здюлити та відновити кордони Неньки!
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31.03.2022 16:29 Ответить
Коли потім?
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31.03.2022 16:32 Ответить
Не знаю.

Доволі складно щось прогнозувати, бо орків багато ще наразі. Час покаже...
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31.03.2022 20:17 Ответить
Если сейчас подпишем *мирную угоду* с окупантами то про дамбас и крым уже забудьте. Потому что Пидоросия обвинит Украину в нарушении *мирного* договора. Кроме того не все так просто. Я уверен что в капитулятивном договоре ***** предусмотрел еще пункты при которых Украина не только никогда не сможет вернуть крым и дамбас а еще и будет их финансировать о поставлять туда воду и електроенергию. Да, и не забываем что большинство санкций с Пидоросии снимут после подписания *мирного договора*. Можно даже посмотреть как рубль и росийские акции резко выросли только от одного упоминания о том что стороны почти договорились
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31.03.2022 16:46 Ответить
Вы уже нарешали. И "мир в глазах" ***** увидели.
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31.03.2022 16:48 Ответить
Хто це "ми", кацапчику?
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31.03.2022 20:16 Ответить
Те, кто топит за сговор Зе, кацапчик.
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31.03.2022 20:26 Ответить
Тобто і санкції за Крим та Донбас знімуть ?
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31.03.2022 16:31 Ответить
Звісно знімуть. Бо Крим по умовам так званого договору буде лише справою расеї та України. Про кримську платформу можно забути
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31.03.2022 16:51 Ответить
Навіщо така поважна людина як Умеров влізла в сумнівну оборудку? Чи його запросили для візуальної легімитізації купки шахраїв?
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31.03.2022 16:31 Ответить
може тому що сам Умеров шахрай ?
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31.03.2022 17:24 Ответить
Територіі України - спірні? ?
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31.03.2022 16:32 Ответить
Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій. Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Київ, 31 березня 2022 року
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31.03.2022 16:32 Ответить
шикарно написано!
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31.03.2022 16:42 Ответить
А можна, будь ласк а, посилання на цей відкритий лист. Я гадаю, що буде дуже корисним якщо його підпише більша кількість фахівців в галузі права, правозахисників, волонтерів, військових...
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31.03.2022 18:01 Ответить
Только за "спорные территории" его надо посадить лет на 10 за пособничество террористам.
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31.03.2022 16:33 Ответить
Не топи на него. Он уже сидел. И больше 10. Еще при советах. За правду. Посмотри его биографию.
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31.03.2022 16:41 Ответить
Вы не путаете с Джемилевым?
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31.03.2022 16:42 Ответить
Каюсь. От злости я перепутал персонажей. В шапке был и Умеров и следующий Джемилев. Он и остался в подсознании. Еще раз извините за поспешные мои высказывания.
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31.03.2022 16:58 Ответить
Посмотрел. А вы?
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31.03.2022 16:49 Ответить
Не бреши, он лично занимается шлифовкой этого вражеского текста для украинской аудитории. Я бы не стал его даже читать. И Василенко его бы порвал, не читая.
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31.03.2022 17:05 Ответить
з яких пір вони набули статусу "спірні"?
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31.03.2022 16:34 Ответить
Бо з одного поганого рота вилетіло...
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31.03.2022 16:54 Ответить
Це вже зрада чи ще ні?Що вони,плять,несуть?
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31.03.2022 16:35 Ответить
дивлячись на арахламідію на цих умєрових та купу єрмаків це свято якесь!!! ***** їх!!!
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31.03.2022 16:36 Ответить
Консультации будете проводить у доктора венеролога. А крум и дамбас ето Украина по Конституции. Кто будет разделять ети территории от Украины в каких либо документах того на 20 лет в клетку за госизмену и колаборационализм.
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31.03.2022 16:40 Ответить
То есть эти раковые опухоли в нашем государстве останутся?
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31.03.2022 16:41 Ответить
які "гарантії"?
сьогоді "гарант" уїбав по в/ч в Дніпрі.
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31.03.2022 16:42 Ответить
Умеров-30 срібняків вже отримав?!
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31.03.2022 16:44 Ответить
Якісь чурки умерови, арахамії вирішують долю України. Та йдуть вони за російським кораблем! Звільняти всю територію України включно з Кримом і Донбасом і договір про припинення бойових дій підписати в українському Севастополі. А до того моменту війна до останнього орка в Україні!
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31.03.2022 16:44 Ответить
"спорные территории "В целом на все спорные территории, в частности ОРДЛО, Крым, Севастополь",- то есть Украина согласилась с российскими оккупантами что Крым и ОРДЛО по закону не принадлежат Украине?!!

Умеров открытый российский коллаборант! Почему молчат украинские спецслужбы или они уже не украинские?
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31.03.2022 16:45 Ответить
Ты даже не украинский. Ты из преисподней.
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31.03.2022 16:52 Ответить
В смысле??? Мы все хотим жить в составе Украины и гарантий, что «завтра» нас снова не прийдут спасать 😳Донбасс это Украина
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31.03.2022 16:46 Ответить
А от і результати переговорів вилазять...
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31.03.2022 16:48 Ответить
З такими придурками, які тут коментують, миру не буде. І люди будуть гинути далі.
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31.03.2022 16:48 Ответить
Как там, "мир в глазах" *****? Еще по приколу? Хоть поржали?
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31.03.2022 16:51 Ответить
Миру хочецця,****? ПАСЕРЕДІНЕ ДАҐАВАРІЦЦА?
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31.03.2022 16:57 Ответить
дякую, дуже дякую за думку
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31.03.2022 17:18 Ответить
"Загалом на всі спірні території это что за хрень собачья переговорщики хреновы
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31.03.2022 16:49 Ответить
Знову починають відділяти Крим , ДНР та ЛНР, це знову закінчиця через декілька років війною
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31.03.2022 16:50 Ответить
Уже этими словами он подтверждает «особый статус»этих территорий ,т.е.выражает линию правительства…в будущем на переговорах..
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31.03.2022 16:52 Ответить
Вже по зомбоящику крутять заклики двох генералів не заважати «дипломатам» чалому та арахамії,бо всі війни «закінчуються переговорами»,а диванні експерти-мандуйте в ЗСУ. Коротше,«пачімутинєвато». Скоро і полковник (а може вже й генерал) Ноздрачов підтягнеться з порадами.Це якщо забули,хто це:
https://www.youtube.com/watch?v=OcK5TD2Hdxo
Я не бачу жодного Прапора Боротьби. Ніде не бачу. Зрадників не чіпають,диверсантів і мародерів лише затримують. А у полонених орків питають: «гдє ти здєсь бандєровцев увідєл»? Наче це щось погане. Що взагалі відбувається? І цілодобово ллється лайно на НАТО,яке нам допомагає встояти. Може це я тупий? Якщо це не зрада,то ЩО???
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31.03.2022 16:53 Ответить
Не пора ли и Крыму ,достойное его,название дать...а то лезут от туда и пуляют так же ,как из ордло ,но он как назывался так и называется ...
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31.03.2022 16:55 Ответить
З якого це дуба Донбасс це спірна територія?
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31.03.2022 16:59 Ответить
1945, квітень, нарком зовнішніх справ Молотов: консультації по спірній Україні з 3 рейхом будуть тривати 15 років, без втручання союзників...
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31.03.2022 16:59 Ответить
умєров х..й чи ху..ще,спірне питання
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31.03.2022 16:59 Ответить
Умеров, киздуй в секретном фарватере за русским кораблём, вместе с туфтой про "спорные территории".
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31.03.2022 17:10 Ответить
Фуйня это все, кто ее придумал?
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31.03.2022 17:13 Ответить
я вважаю Дерьмак з "партньорами "...
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31.03.2022 17:27 Ответить
Слышите журчание?

Это хрипатый клоун сливает Украину....

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31.03.2022 17:21 Ответить
Загалом на всі спірні території, зокрема ОРДЛО, Крим, Севастополь, не поширюється дія міжнародних гарантій безпеки Джерело:

А тепер розглянемо ситуацію. Є нейтральний статус та гарантії безпеки надані саме так, рашистські війська залишаються в ОРДЛО (пам'ятаємо "нас там нет") , мета хремля -знищення України не досягнута, далі казус белі або висмоктана з пальця чергова байка, що Україна готує напад на "вугільну швейцарію" та з метою захисту "населення " від націоналістів "армія ОРДЛО" пам'ятаємо "нас там нет") починає наступ на Україну.Що тоді-гарантій безпеки нема, адже це ОРДЛО, допомоги зброєю нема, нові жертви,окуповані міста наступальної зброї (дякуючи відмові від неї укр.влади) нема, чим оборонятися, чим визволяти?Що тоді?

Треба розуміти, що поки мета рфії не буде досягнута, спокою не буде, тільки зараз є чим захищатися, а у майбутньому цього може не бути
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31.03.2022 17:34 Ответить
Умеров - иди *****! Сдай паспорт Украины и соси кацапский член до всерачки. С такими ублюдками в перспективе, только, рабство. Предатель.
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31.03.2022 17:41 Ответить
В українській делегації бракує лише Амаяка Акопяна і Бюльбюля огли.
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31.03.2022 17:50 Ответить
ПИТАРАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.03.2022 17:53 Ответить
что то я сомневаюсь что плешивый пойдет на прямые переговоры
т.к. ему ранее докладывали что киев чуть ли не взяли
так что пока это только хотелки ермака и прочих

в зависимости от ситуации у них разная риторика
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31.03.2022 18:59 Ответить
які нах.й спірні території? Це території України були, є і будуть. Дивіться як прокремлівська наволоч насильно впихує капітуляцію.
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31.03.2022 19:01 Ответить
 
 