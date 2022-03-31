Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели"

Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом Драги заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам итальянского премьера, он позвонил Путину и сказал, что для того, чтобы решить важнейшие проблемы, ему нужно встретиться с украинским президентом.

"А Путин ответил, что время еще не пришло", - говорит Драги. Он добавил, что Путин считает, что переговоры продвигаются слишком маленькими шагами.

По словам итальянского премьера, Россия и Украина попросили Италию стать одним из гарантов претворения в жизнь пунктов будущего мирного договора.

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Кроме того премьер Италии говорит, что Путин сообщил ему, что текущие газовые контракты остаются в силе, а европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

"Санкции (против России - ред.) работают, мира можно достичь, если Украина защитит себя, а иначе никак. Я снова подтвердил (Путину - ред.) желание Италии сотрудничать в прокладывании пути к миру", - добавил Драги.