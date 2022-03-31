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Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "пока не созрели"

путин,путін

Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом Драги заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам итальянского премьера, он позвонил Путину и сказал, что для того, чтобы решить важнейшие проблемы, ему нужно встретиться с украинским президентом.

"А Путин ответил, что время еще не пришло", - говорит Драги. Он добавил, что Путин считает, что переговоры продвигаются слишком маленькими шагами.

По словам итальянского премьера, Россия и Украина попросили Италию стать одним из гарантов претворения в жизнь пунктов будущего мирного договора.

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Кроме того премьер Италии говорит, что Путин сообщил ему, что текущие газовые контракты остаются в силе, а европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

"Санкции (против России - ред.) работают, мира можно достичь, если Украина защитит себя, а иначе никак. Я снова подтвердил (Путину - ред.) желание Италии сотрудничать в прокладывании пути к миру", - добавил Драги.

путин (31203) Драги (48) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+71
Да ,надо ещё тысяч десять кацапов положить ,тогда дозреет ***** а положим тысяч двадцать то и перезреет !
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31.03.2022 17:11
+43
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31.03.2022 17:25
+28
Да не нужно его просить. Их нужно просто уничтожать, говорю Вам как майор. Это те дебилы для которых не нужно тратить время на объяснения. Нашим Защитникам Слава, а им позор на веки. Скоро они поймут это. Мы победим, но точно мы не попрошайки мира. Гибнут они и скоро не нужно будет искать удобрения для наших земель. Это орки, а наши защитники настоящие Герои - 100%. Нечего с этими уродами вообще разговаривать
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31.03.2022 17:19
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А з рубликами за газ ініціатива пішла за кораблем ))
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01.04.2022 09:21 Ответить
1. "Путін повідомив йому, що поточні газові контракти залишаються в силі, а європейські фірми продовжуватимуть платити в євро і доларах, а не в рублях" - слиф засчитан.
2. спецоперация по утилизации "второй армии мира" продолжится
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01.04.2022 09:32 Ответить
Зато пришло время тебя повесить на первом же столбе шизофреник плешивый!
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01.04.2022 09:34 Ответить
смерть для нього це найкращий варіант, а тому він має жити, але в клітці, як в'язань, давати покази, його мають судити, живого, підтримувати його життя штучно, для нього це буде найбільша мука і покарання, ну а потім всеоднов пекло піде.
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01.04.2022 10:31 Ответить
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