В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям столицы в совершении кражи из почтового склада, группой лиц, в больших размерах.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года, трое подельников, имея целью похищение чужого имущества, дождались наступления комендантского часа и проникли через окно на территорию складского помещения одного из почтовых отделений Новой почты в Днепровском районе столицы. Они завладели имуществом предприятия - компьютерной техникой и специальным принадлежностями, а также почти 700 отправлениями граждан на общую сумму около 1 млн гривен. Похищенное имущество злоумышленники хранили в гараже одного из подельников.







"В ходе проведения следственных действий правоохранителям удалось задержать группу лиц. Ими оказались двое мужчин и женщина, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений. При обыске по местам их проживания и в гараже было обнаружено похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер - содержания под стражей.

Читайте также: Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства