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В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям столицы в совершении кражи из почтового склада, группой лиц, в больших размерах.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора 01

По данным следствия, 27 февраля 2022 года, трое подельников, имея целью похищение чужого имущества, дождались наступления комендантского часа и проникли через окно на территорию складского помещения одного из почтовых отделений Новой почты в Днепровском районе столицы. Они завладели имуществом предприятия - компьютерной техникой и специальным принадлежностями, а также почти 700 отправлениями граждан на общую сумму около 1 млн гривен. Похищенное имущество злоумышленники хранили в гараже одного из подельников.

В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора 02
В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора 03
В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора 04

"В ходе проведения следственных действий правоохранителям удалось задержать группу лиц. Ими оказались двое мужчин и женщина, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений. При обыске по местам их проживания и в гараже было обнаружено похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер  - содержания под стражей.

Читайте также: Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства

Автор: 

Киев (25472) мародерство (461) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+30
Військовий час.

Мають бути розстріли, якщо піймають на гарячому.

Якщо цього не буде, то країна тонутиме в мародерстві.

Теж саме треба робити з діверсантами, шпигунами, коректувачами вогню, тощо...
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31.03.2022 17:58
+25
Відрубайте хоча б одному мародерові пальці - подумають інші на майбутне
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31.03.2022 17:49
+13
а чого їх не привязали до столба та не вставили в сраку по андрію єлдаку 1 штука?
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31.03.2022 17:48
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Правила форума Совет форумчан
а чого їх не привязали до столба та не вставили в сраку по андрію єлдаку 1 штука?
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31.03.2022 17:48 Ответить
Відрубайте хоча б одному мародерові пальці - подумають інші на майбутне
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31.03.2022 17:49 Ответить
..а хіба ДРГ не винищують?.. на них же не написано, хто вони такі та ще й у комендантську годину?.. а час же - военний - не вб"єш ти - уб"ють тебе..
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31.03.2022 17:54 Ответить
Если прочитать новость, то можно прийти к выводу, что их взяли не на гарячем, а после следственных действий. Растрелять при задержании? Покажи пример ты и тебе подобные борцы, автомат в зубы и в всу или милицию велкам. Только человека не так просто убить, если ты сам Человек, а не нелюдь. Особенно тех кто не стреляет по тебе, хоть эти мародеры долбоебы и ********.
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31.03.2022 19:08 Ответить
...з готовністю вислухаю тебе і твої аргументи, коли твій покинутий (або навіть у твоїй і твоєї сім"ї присутності) ДОМ або підприємство выставят "мальчики в трусиках-мародеры долбоебы и ********"..
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31.03.2022 19:30 Ответить
Військовий час.

Мають бути розстріли, якщо піймають на гарячому.

Якщо цього не буде, то країна тонутиме в мародерстві.

Теж саме треба робити з діверсантами, шпигунами, коректувачами вогню, тощо...
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31.03.2022 17:58 Ответить
Офіс Генпрокурора. Ясно - понятно. Да. Это уровень генпрокуратуры. Идиоты.
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31.03.2022 18:00 Ответить
На розмінування нах...
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31.03.2022 18:01 Ответить
Ні. На розмінування я пропонував посилати авторів фіктивних замінувань. А цих -- просто робити проходи на мінних полях без металошукачів
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31.03.2022 18:31 Ответить
власть относиться к социально близким с пониманием. такое вот военное положение
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31.03.2022 18:01 Ответить
Где патрули тербатов? Оне на руках все перетащили в гараж?
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31.03.2022 18:17 Ответить
"..в Харькове действуют группы мародёров, по сути это вооруженные опг .. иногда в форме теробороны .. " -Терехов ..
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31.03.2022 18:19 Ответить
Во время войны, с мародёрами, диверсантами, корректировщиками, никаких поблажек недолжно быть, - расстрел без суда и следствия на месте! Иначе, это будет продолжаться с каждым днём всё больше и больше.
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31.03.2022 19:12 Ответить
Почему в статье мы читает что: Группа марадёров НЕ уничтожена в городе Киеве? А читаем что группа марадёров , взята под защиту государства, поместят в защищённое место от бомбёжек, и обеспечат трёх разовым питанием за счёт тех кого мородёрил.
Похоже, что кто то явно засиделся в кабинетах и защищает всякую мразь по привычке как будто нет войны. Им срочно, явно нужно на ратацию на передовую, понабраться опыта.
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31.03.2022 19:14 Ответить
На передову гімна не треба. На мінні поля- розміновувати.
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31.03.2022 19:25 Ответить
Суки!Зараз купа волонтерської допомоги Новою поштою доставляється в тому числі на фронт! Стріляти покидьків!
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31.03.2022 19:24 Ответить
Запакуйте накуй в ящик отправте посылку *****. Мрази нам не нужны тут...
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31.03.2022 19:53 Ответить
причем с наложенным платежом
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31.03.2022 23:46 Ответить
"...троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та проникли через вікно на територію складського приміщення одного із поштових відділень..."

Нова пошта може тільки ціни підіймати, а зробити надійний захист своїх складів - на це гроші потрібні...
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01.04.2022 10:34 Ответить
Когда нибудь всех найдут и надеюсь что тех кто ушел от наказания будут судить. Так Слава Богу есть базы данных, как например, тут собрана статистика по фамилиям на А https://scanbe.io/ru/people/a где можно отыскать любого преступника и рано или поздно имена этих людей будут в ней)
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04.04.2022 09:59 Ответить
 
 