В Киеве мародеры обворовали склад Новой почты на 1 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям столицы в совершении кражи из почтового склада, группой лиц, в больших размерах.
Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 27 февраля 2022 года, трое подельников, имея целью похищение чужого имущества, дождались наступления комендантского часа и проникли через окно на территорию складского помещения одного из почтовых отделений Новой почты в Днепровском районе столицы. Они завладели имуществом предприятия - компьютерной техникой и специальным принадлежностями, а также почти 700 отправлениями граждан на общую сумму около 1 млн гривен. Похищенное имущество злоумышленники хранили в гараже одного из подельников.
"В ходе проведения следственных действий правоохранителям удалось задержать группу лиц. Ими оказались двое мужчин и женщина, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений. При обыске по местам их проживания и в гараже было обнаружено похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер - содержания под стражей.
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Мають бути розстріли, якщо піймають на гарячому.
Якщо цього не буде, то країна тонутиме в мародерстві.
Теж саме треба робити з діверсантами, шпигунами, коректувачами вогню, тощо...
Похоже, что кто то явно засиделся в кабинетах и защищает всякую мразь по привычке как будто нет войны. Им срочно, явно нужно на ратацию на передовую, понабраться опыта.
Нова пошта може тільки ціни підіймати, а зробити надійний захист своїх складів - на це гроші потрібні...