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Технологические санкции ударили по России больше, чем ожидалось, — Министерство торговли США

санкції

В Министерстве торговли США заявили, что экспорт технологий из черного списка упал на 99% по сравнению с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила помощница госсекретаря по управлению экспортом Тея Розман Кендлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производитель двигателей для российских самолетов Sukhoi Superjet прекратил обслуживать их и ремонтировать, - СМИ

"В отличие от финансовых санкций никогда не ожидалось, что наши меры по экспортному контролю будут иметь немедленный эффект. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под новые лицензионные требования, сократился на 99% в стоимостном выражении", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела санкции против 12 человек, в том числе в отношении главы "Газпром-Медиа" Жарова и начальника Национального центра управления обороной РФ Мизинцева

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела жесткий экспортный контроль для лишения РФ доступа к полупроводникам и другим технологическим товарам.

В частности, эти товары используются для ведения военных операций.

Речь идет о запрете иностранных продуктов, производимых с использованием технологий, которые контролируют США. Теперь экспорт таких продуктов недоступен для РФ даже из третьих стран.

россия (95352) санкции (11254) США (26381) технологии (665)


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Топ комментарии
+20
В сортирах было удобно смотреть Соловьева с айфона. А сейчас придется по старинке, читать перед употреблением газету "Правда".
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31.03.2022 17:54
+14
Парашу потрібно знищити як країну, загнавши у 19-те сторічча!
Жодна країна світу не може почуватися у безпеці, доки ця ракова пухлина існує бодай на політичній карті світу.
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31.03.2022 17:55
+10
Як вдарили? Як було 40 млн "сортирів" і села без газу так і лишилось.
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31.03.2022 17:48
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Як вдарили? Як було 40 млн "сортирів" і села без газу так і лишилось.
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31.03.2022 17:48 Ответить
В сортирах было удобно смотреть Соловьева с айфона. А сейчас придется по старинке, читать перед употреблением газету "Правда".
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31.03.2022 17:54 Ответить
а правду й друкувати немає на чому.
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31.03.2022 18:05 Ответить
Не, у кацапов нет химического отбеливателя для бумаги. Лес то у них есть и много. Просто газета "правда", как и в былые времена, будет серо-желтого цвета.
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31.03.2022 18:37 Ответить
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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31.03.2022 17:49 Ответить
bla-bla-bla
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31.03.2022 17:49 Ответить
Ви все рівно впєрдє?
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31.03.2022 18:06 Ответить
Чого раніше торгували? Чи не бачили агресію з 2014 року?
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31.03.2022 17:52 Ответить
Продовжуємо обнулення Країни 404
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31.03.2022 17:54 Ответить
В росії заводи що роблять ракети, як працювали в три зміни, так і працюють...тільки масовий ядерний удар - інші рецепти це самообман
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31.03.2022 17:55 Ответить
Там тоже не идиоты сидят, и наверняка все схемы получения нужных компонентов через третьи страны уже проработаны.
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31.03.2022 18:08 Ответить
Вот именно, что идиоты, "черные списки" не так работают. Если кого-то из третьих стран застукают на реэкспорте, они попадают в этот же черный список. И даже банки, через которые деньги гоняли по этому контракту, могут попасть в санкционный список. Это нужно быть ну очень жадным, чтобы так рисковать. Именно таких санкций не было даже во времена СССР, что позволяло ему гонять всё через Финляндию. Тайванская TSMC, которая активно работала на оборонку РФ, просто тупо сказала, что больше не работает с РФ ни напрямую, ни через посредников. Ей американский рынок гораздо интереснее кацапов. Хоть ей никто не указывал, и там даже намека не было, что у неё подсанкционные товары. Просто на всякий случай решили не рисковать. И всё, все кацапские "Эльбрусы" и "Байкалы" сразу загрустили...
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31.03.2022 18:35 Ответить
"Это нужно быть ну очень жадным, чтобы так рисковать"
Очень много таких прокладок найдётся. И TSMC, и Intel естественно будут ни при делах.
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31.03.2022 18:46 Ответить
Зразу видно що ти Ваня по собі всіх судиш.
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31.03.2022 19:10 Ответить
ага, такой себе бизнесмен из Эритреи, "хачу купить у вас процессоров Эльбрус 100500 тысяч штук". А TSMC такая, "хм, ну чего бы не продать, хорошему человеку", так что ли? Это товар двойного назначения, там лицензии, а ещё международная контора, которая специально отслеживает все эти контракты, разведка и контразведка, как только дело касается чего-то военного или околовоенного, любой контракт разбирается на мелкие детальки и рассматривается под микроскопом. Оно им надо, этим TSMC? Они тупо скажут "нет" и пойдут заниматься дальше свомии делами. Поинтересуйтесь для общего развития, чем закончился скандал, когда сербская контора перепродала нелицензионные подпольно сделанные пулеметы Нагорному Карабаху, а привезла их в Карабах беларусская транспортная авиакомпания, и где сейчас эта сербская контора, и как себя чувствует беларусская транспортная авиакомпания. Один раз подобный финт ушами ещё можно провернуть, ценой немалых финансовых затрат, но вот чтобы постоянно - неа. Со времен СССР и реэкспортных японских станков много времени ушло, и теперь любой трактор John Deer их производитель может удаленно окирпичить, даже если его в КНДР увезли.
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31.03.2022 19:48 Ответить
Какие сербы? Закупать будут немцы, японцы, шведы и т.п. Подозрений не будет.
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31.03.2022 20:06 Ответить
Какие, блин, немцы, они что, совсем идиоты? Американский "черный список" - это финансовая атомная бомба, если ты пытаешься обойти ограничения, и тебя на этом ловят, то под раздачу попадают все по цепочке, банки, которые финансировали операцию, страховые, транспортные компании, вот вообще все. Для того, чтобы операция прошла успешно и ни у кого не вызвала подозрений, тебе нужно будет создать всё с нуля, тот же подконтрольный банк, ту же подконтрольную страховую компанию, подконтрольую логистическую компанию, всё это накачать деньгами, чтобы оно изображало какую-то легальную деятельность, потому что крохотная страховая и транспортная компания из двух грузовиков и одного сухогруза, которые вдруг получили многомиллионные контракты, сразу привлекут внимание FATF и ещё кучи подобных контор впридачу. Ни один нормальный бизнесмен не станет рисковать своим легальным бизнесом в мутной схеме, даже ради сверхприбылей, если есть немалый шанс в результате всё в один миг поделить на ноль. Так что только Эритрея, Венесуэла и прочие подобные юрисдикции. Там - да, вполне возможно. Но станет ли TSMC работать с Эритреей и Венесуэлой - вопрос риторический.
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31.03.2022 20:19 Ответить
Вы так говорите, как будто во всём мире побеждена преступность. И уж в Европе точно не осталось ни воров, ни мошенников
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31.03.2022 20:24 Ответить
Воры и мошенники были, есть и будут. Но в нормальных странах, в том числе в той, под флажком которой ты пишешь, чтобы ничто не выдавало в тебе кацапа, их маргинализировали и отправили подбирать крохи с барского стола. Ни один крупный бизнес не станет работать с неизвестной, выпрыгнувшей ниоткуда компанией, какие бы бырыши не сулила сделка. Я сам был в роли этой неизвестной компании, чтобы заполучить контракт на какие-то жалкие пару сотен тысяч долларов и знаю, сколько усилий надо потратить на то, чтобы табачная компания, даже не производитель микроэлектроники, с тобой заключила совершенно смешной по их меркам контракт. И да, я проходил проверку в английских и японских спецслужбах, я по косвенным признакам могу уверенно утверждать это.

В чем ещё ведь суть этих санкций, которыми заваливают кацапов. В том, что будут рушиться логистические цепочки, ведь никто ничего не делает с нуля до готовой продукции, везде в производстве участвуют десятки и сотни компаний. И если хоть одна из них начинает крутить головой и говорить, "ой, подождите, тут что-то мутно и мы в этом участвовать не хотим", всё начинает задерживаться и разваливаться, потому что остальные тоже начинают крутить головой, уже хотя просто потому, что нереализованная продукция пока никому не приносила прибыли.
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31.03.2022 20:39 Ответить
Легко не будет и дёшево тоже, согласен. Но всё решаемо. Зеленский агитирует всех на эмбарго, но ГТС Украины работает как часы, несмотря на бои и бомбёжки. Деньги решают вопросы даже сейчас.
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31.03.2022 21:13 Ответить
Ну так и Германия продолжает газ закупать, и Франция. Эта штука называется контракт. За односторонний разрыв контракта - штрафы, пени, и главное - потеря репутации. Лично я бы тоже продолжал качать газ, несмотря на бои и бомбежки. Нам после войны надо будет как-то жить, мы же не кацапы, должны думать о будущем. Это им всё равно, у них будущего нет.
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31.03.2022 21:44 Ответить
Да, чего там - в пять смен. Не сдердивай себя
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31.03.2022 18:10 Ответить
Парашу потрібно знищити як країну, загнавши у 19-те сторічча!
Жодна країна світу не може почуватися у безпеці, доки ця ракова пухлина існує бодай на політичній карті світу.
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31.03.2022 17:55 Ответить
Згоден, але це питання часу.
Чи ви знаєте, як і чим зробити це швидко? Ядерний удар же не будете пропонувати?
Єдиний для мене очевидний спосіб швидко змінити вектор розвитку подій це знищити *****.
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31.03.2022 18:10 Ответить
Даже не надейтесь, что в рашке что-то изменится со смертью *****. Все почему-то наивно думают, что, мол есть ***** и есть бедный несчастный русский народ, который против войны, но вынужден страдать под тиранией. ***** - это и есть коллективный, собранный в одном человеке русский народ, шизофреничный, с бредовыми маниакальными идеями в голове. Убьешь одного *****, на его месте немедленно сядет новый *****, просто с другой фамилией. И это для нас ещё очень хорошо, что текущий ***** типичный КГБшник, хитрый и жестокий, но при этом тупой и недалекий. Что если следующий ***** будет умнее его? И нам тогда придется воевать не с бомжами на советских танках, а с современной хорошо оснащенной армией? Оно тебе надо?
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31.03.2022 19:59 Ответить
В рашке за ****** ещё те кровососы типа Патрушева. Который, не мигая глазом, запустит тактической ядерной ракетой по Киеву или Вильнюсе или Варшаве. Чтобы грамотно снять вертикаль власти Путина, там почти всех придётся арестовать и судить. Тех кто прямо пичастны к ведению войны против Украины и всех пропагандонов - просто повесить. Остальным дать сроки от 15 лет и больше. Россию поделить и в новых государствах создать совсем новые администрации.
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31.03.2022 20:18 Ответить
Да ладно, сам-то что предлагаешь?
Мордором правит не народ, а элиты. Они теряют миллиарды с каждым днём войны. И напугать нужно не народ, а именно их
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31.03.2022 21:05 Ответить
Предлагаю не паниковать, не истерить, но и не впадать в радужные несбыточные надежды. Скоро ничего не будет, нам эта война, которая и так уже 8 лет шла, ещё надолго. Может быть пройдут ещё годы, я не знаю, но уж точно не недели и не пару месяцев.
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31.03.2022 21:39 Ответить
У тебя родные есть? Вот им свои прогнозы и впаривай
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31.03.2022 22:41 Ответить
Мои родные в курсе и так, им ничего не надо "впаривать". А сын сейчас воюет, и ничего, кроме "сколько надо, столько и будем воевать, пока не победим" я от него не слышал. А если ты надеешься, что вот-вот завтра, или на следующей недели мы подпишем мирное соглашение и всё закончится, то да, лучше готовься сразу, что твои надежды совершенно несбыточны. Вариантов скорого окончания войны два:
1. путин сдастся.
2. мы сдадимся.

Я не верю ни в один из них. В какой из них веришь ты?
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31.03.2022 22:58 Ответить
Не передергивай. Ни на какой договор я не надеюсь.
Я знаю, что все непросто, но надеюсь на «завтра-послезавтра». Все подготовил, если что., с автоматом и другими игрушками справлюсь. Это мой выбор. Но готовность к затяжному конфликту не транслирую, ни родным, ни друзьям, это тоже мой выбор.
Как-то многовато вас пророков «это надолго» становится. И это не к добру.
Каждому такому советую:ссысь молча
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31.03.2022 23:31 Ответить
Уметь думать и смотреть вперед, это не ссаться. Это только уметь думать. Если ты не веришь ни в один из вышеперечисленных мной вариантов, ты должен понимать, что до нашей победы пока ещё очень далеко. Особенно если ты автомат уже применял в последние 8 лет, то тем более ты должен быть в курсе, почему это так.
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31.03.2022 23:56 Ответить
Вот и хорошо. Продолжайте в том же духе и ничего не снимайте.
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31.03.2022 18:08 Ответить
Давно уже военные эксперты уговаривали отрезать мордор от полупроводниковых технологий. Если разработку софта, включая нейросетевые алгоритмы, орки освоить способны, то производство не то что микропроцессоров а банальных контроллеров на той элементной базе, что доступна в их импортозамещении, они точно не осилят. А это означает немедленную остановку производства и даже разработки любого современного интеллектуального оружия, включая пресловутые "Искандеры". Если при этом удастся договориться еще и с Китаем, то в самой краткосрочной перспективе мордор в военно-техническом смысле откатится лет на 50 назад.
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31.03.2022 18:08 Ответить
Вы несколько преувеличиваете. Южмашевские межконтинентальные ракеты SS-18 использовали технологии 80-х годов. Для "Искандеров" уровня электронной промышленности рф вполне достаточно, там не нужен суперкомпьютер, чтобы посчитать координаты.
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31.03.2022 18:13 Ответить
Искандер от "Точки У" отличается только оптической системой донаведения на конечном участке траектории, которая и обеспечивает заданную точность. А там неслабый процессор и весьма сложные алгоритмы, чтобы на фоне помех за доли секунды выделить цель. Без неё, без этой оптической системы наведения вся эта хрень немедленно превращается в ракету из 60-х, собственно чем она и является.
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31.03.2022 20:04 Ответить
Какой бред... А если облака или туман, или крышу у штаба поменяли? Искандер наводится также как Точка, плюс Глонасс, плюс (возможно) беспилотник или диверсант рядом.
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31.03.2022 20:10 Ответить
Блин, а почитать самому характеристики слабо? Что беспилотник, что диверсант рядом - это подсвет цели, и ты сам себе противоречишь, облака и туман точно так же будут мешать донаведению. А то, что можно сделать фотографию объекта за день до нападения с нескольких ракурсов с беспилотника или даже просто с космоса, тебе такая простая мысль в голову не приходила?
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31.03.2022 20:27 Ответить
Дилетант. Никакой подсветки цели не нужно. Достаточно, что Искандер на короткое время увидит диверсанта/БПЛА и будет знать их координаты. относительно цели. Сделать сдвиг на цель не проблема.
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31.03.2022 20:32 Ответить
Ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Не? Это и есть "подсвет цели". Или ты думаешь, что "подсвет цели" - это когда по ней лазерной указкой светят? А если цель такая, что на неё нельзя посветить лазерной указкой, то всё, Искандером в неё теперь и попасть нельзя?
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31.03.2022 20:45 Ответить
Короче не нужно в Искандере продвинутой электроники и каких-то распознаваний крыш среди облаков.
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31.03.2022 21:10 Ответить
- Ты суслика видишь?
- нет
- а он есть



PS А вот GPS для Искандера более чем бесполезен. Он им может воспользоваться на высотах выше 40-50км. Но там он не может маневрировать, топлива в нем только на 35 секунд, дальше он летит в баллистическом режиме, и это просто болванка в (почти) вакууме. А вот на конечном участке ракета может маневрировать за счет аэродинамических рулей, выглядят один в один, как у илона Маска на Фальконах Только вот на конечном участке траектории боеголовка снаружи покрыта слоем плазмы, которая полностью перекрывает радиоизлучение. Облом. Приходится таки искать крыши. На фоне языков плазмы и электрических разрядов в первую очередь, облака только добавляют шарма в задачу распознавания. Именно поэтому кацапы так гордятся искандерами, они реально сделали крутую штуку, аналог которой сейчас есть только у американцев. И всё, больше в мире никто такого не умеет.
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31.03.2022 21:55 Ответить
Вот на конечном участке ему и понадобится сигнал диверсанта/БПЛА. А если вдруг его не будет (забухал диверсант), то, хоть и с меньшей точностью, справятся гироскопы.
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31.03.2022 22:26 Ответить
Блин, какой такой "сигнал"? Ну не знаю, полезь посмотри в википедию, что-ли. Да и вообще, наведение от стоящего в пяти километрах от цели диверсанта - это ещё даже ещё более сложная задача, чем просто оптическая система наведения. Какой сигнал будет от твоего диверсанта? Фонариком помашет?

PS А гироскопы как раз в "Точке-У" и обеспечивают точность 200-300 метров. Это умеют делать все ракеты, начиная с 60-х годов прошлого века. Точнее не получается, ветер сдувает. Ты в курсе, что на высотах в 20км постоянно дуют ветры по 200-250 км/час? Два раза в этой зоне побывал, и всё, на 200метров в сторону унесло. И гироскоп этому никак не поможет, положение ракеты в пространстве от этого никак не меняется, гироскоп тебе ничего не покажет.
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31.03.2022 23:07 Ответить
Радиомаяк, лазерная указка, что угодно. 5 км от цели с высоты в 40км вполне приемлемый угол. Современная инерциальная система навигации (ИСН) покажет любой снос. Да и давайте уж заканчивать, решётчатые рули не выпускают на гиперзвуке в плазме. Скорость "искандера" на конечном участке вполне приемлема для сигнала Глонасса или любого другого радиосигнала. Как там "кинжал" ориентируется я не знаю.
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31.03.2022 23:14 Ответить
Угу, стоит такой чувак с радиомаяком полчаса, светит им в небо в ожидании ракеты. Возле стратегического военного объекта. И никто и не чешется. И действительно, а чё тут такого. Новогодней гирляндой он себя обматывает, или и так достаточно? Или, что гораздо красивее, лазерная указка. А ещё у него должна быть переносная портативная система наведения этой указки, потому что попасть лазером в летящую со скоростью 2000км/час боеголовку - та ещё задача. Буденовку и парашут ему надо с собой брать, или тобой выдуманных причиндалов хватит? И нет, ИСН не покажет снос на меньше чем 200 метров. Точность в 0.05%- это и так очень круто, чтобы её получить, и так СССР 50 лет подряд крал все секреты у США. 35 лет назад я был слегка в этих кругах, и знаю о чем говорю. С тех пор ничего не поменялось, я уверен в этом на 100%. И опять таки, я слегка в теме, на скорости 1.5-2км/сек (именно примерно такая скорость у боеголовки на высотах 5-10км) боеголовка в хорошей такой клетке Фарадея, и никакой радиомаяк, никакой сигнал GPS до неё не дойдет. Мощные сигналы - те, да, были попытки поставить в боеголовки радиолокатор (безуспешные, по крайней мере в СССР), мой кум этим занимался на Киевском радиозаводе в середине 80-х. И ниже у неё просто не будет времени что-то менять в её траектории, останется пару секунд до земли.

PS я вот одного не пойму, зачем упорно показывать свою неосведомленность и свое низкое владение исходным материалом? Ну, в конце концов, есть же интернет, характеристики этих искандеров известны, на выставках их показывали, спецы их отфотографировали со всех сторон, причем такие спецы, что по диаметру патрубка определяют мощность ВСУ. Если что, это не про Вооруженные Силы Украины, а про Вспомогательную Силовую Установку. Можно же не полениться, пойти, почитать, просветлиться или впечатлиться, не знаю. В чем смысл спора ради спора? Ты тролль? Ну так отлично, посмотри на ветку нашей переписки сторонним взглядом, кому поверит сторонний наблюдатель? Если ты тролль, ты вчистую проиграл.
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01.04.2022 00:22 Ответить
А оптический сигнал дойдёт?
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01.04.2022 00:25 Ответить
Как ни странно, да, даже на фоне желто-оранжевой плазмы и фиолетовых стриммеров, да ещё и ночью получается вполне удовлетворительное изображение после постобработки. Что, правда, ещё больше удорожает вычислительную сложность алгоритмов, которые это делают. А в сплошную облачность баллистические Искандеры не летают, доказано в Украине Только крылатые ракеты ниже уровня облачности. Собственно подтвержденных запусков Кинжалов или Искандеров (что на самом деле одно и тоже, по сути это одна и та же ракета, только с чуть разным оборудованием) по Украине два, и оба ночью в лунную безоблачную погоду в безветренный день. Возможно, были и другие, но они просто улетели куда-то не туда
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01.04.2022 00:58 Ответить
А что проще - сориентироваться по фотовспышке смартфона или по изображению местности в тихою украинскою ночь?
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01.04.2022 01:12 Ответить
1. ты точно должен знать, когда конкретно прилетит ракета. А этого не знает никто, никто не в состоянии запускать ракеты строго по расписанию. Чувак, твердо стоящий на одном месте полчаса ночью и развлекающийся фотовспышкой, ни разу не вызывает подозрение, ага. Сейчас в Украине можно от случайного прохожего отгрести пулю из автомата за гораздо меньшие странности. Все, понимаешь ли, на взводе, нервные, шуток не понимают.
2. ты точно должен знать откуда конкретно прилетит ракета. И с привязкой по местности. Ну, хотя бы для того, чтобы знать где точно стоять и куда светить. А это будет дорогой и штучный диверсант, если он это всё знает и умеет. Их надо готовить и иметь в достаточном количестве в каждом регионе, потому что быстро перемещаться по стране не получится. Мой сотрудник, вывозивший из под Ирпеня от бомбежек семью, ехал до Винницы 16 часов, в обычных условиях он бы за пару часов доехал. При этом его конкретно так проверили на паре блокпостов, с вопросами типа как звали твою учительницу в третьем классе? Так что вариант только один - местные, а кто их вербовать будет? А какова вероятность того, что завербованный вместо этого тупо не сдаст тебя в СБУ? Бухарик из лугандона, прельстившийся шальными деньгами на это никак не годится, он и без этого заблудится и забухает. Давать ему время и маршрут полета тем более никто не станет, вдруг он решит, что продать это в СБУ будет выгоднее?

Не проще сфоткать один раз местность с воздуха и не заниматься фигней? Особенно если речь идет о ракете стоимостью в миллион долларов?
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01.04.2022 01:57 Ответить
1. О пуске ракеты можно просто позвонить/передать сигнал по радио с точностью до секунды. Время подлёта баллистической ракеты также известно плюс минус секунды.
2. Ракета прилетит примерно сверху (точнее тоже можно передать смс-кой и т.п.) Смартфон, либо другой маячок,можно оставить на крыше, запрограммировав на серию вспышек по времени.
Но допустим даже, что ракета ориентируется по тепловым ориентирам на местности (как пишет википедия (правда она и про Глонасс пишет)). Это сильно сложнее, чем астрокоррекция МБР, спутников, дальних бомбовозов? Она вроде с 70-х годов юзается на лампах?
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01.04.2022 02:14 Ответить
Воот, и в результате мы подходим к "подсвету цели". А для этого в укромном месте просто прячется нечто, которое строго по часам включается, светит в небо обычной галогеновой лампой и выключается, если ничего не происходит. Никаких телефонов, никаких смартфонов, диверсанты - тупы, как пробка, им приказано вот эту хрень (хрень выглядит просто хренью, даже непонятно что это такое и для чего оно служит) занести на крышу вон того заброшенного дома и там положить вот в таком положении. Иначе она ё#нет. (А таки может и ё#нуть, бывают хрени с ловушками от любопытных) После чего лучше всего исполнителя ликвидировать Именно так оно обычно и работает. Но, поскольку на конечном участке траектории баллистической ракеты это всё происходит очень быстро, на то, чтобы увидеть несколько маячков (3-5), рассчитать угловые расстояния, вычислить коррекцию траектории и передать на исполнительные механизмы остаются доли секунды, то делать надо это на хорошем железе, никаких ламп и технологий 70-х. Это ночью, а днем - никаких маячков, тупо фоточка в памяти компа, по ней и работаем.

МБР в космосе, спутники и бомбовозы не находятся в цейтноте, они могут и 5 минут вычислять свое местоположение, хуже от этого не станет. Там хоть на счетах считай, хоть на шаговых искателях.
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01.04.2022 03:07 Ответить
Все эти угловые коррекции это просто несколько цифр. И скорее всего это делается аналоговым методом без каких-то сложных цифровых расчётов - направления на маяк с заранее известной поправкой - команда на рули.
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01.04.2022 08:24 Ответить
А по поводу "позвонить/передать сигнал по радио" - ты уверен что сотрудники СБУ и военной контрразведки все сплошь зря штаны просиживают в кабинетах? Я точно знаю, что это далеко не так.
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01.04.2022 03:17 Ответить
Как ты отследишь человека, прослушавшего кодовое сообщение на каком-нибудь коротковолновом радио "Маяк"?
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01.04.2022 08:26 Ответить
ракеты Искандер есть в крылатой и баллистической версии. Вы говорите о баллистической. Это очень дорогое удовольствие, но при этом трудносбиваемое. Крылатую можно легко сбить даже со спаренной ЗУшки, если знать откуда летит и когда появится
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01.04.2022 00:04 Ответить
При чем здесь расчет координат? В Искандерах используются оптические головки наведения, которые умеют сранивать изображение местности с образом цели, хранимом в памяти головки и выполняют постоянное их сравнение. Для того, чтобы выполнять подобные сравнения (вычисление корреляции) в реальном режиме времени на высокой скорости, нужна быстрая, компактная и помехоустойчивая электроника. Назовите мне хотя бы один из примеров дискретных элементов или СБИС, изготовленных из 100% российских материалов и с использованием российских технологий, которые могут выполнять подобные задачи.
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31.03.2022 21:53 Ответить
КТ-315 и КТ-361 (правда много их надо) с соответствующей обвязкой на сверхпомехоустойчивом навесном монтаже, ОЗУ на ферромагнитых кольцах - и вуаля!
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01.04.2022 00:17 Ответить
Эм. Сорри, но только не КТ315, а 2Т312 в золоченом корпусе с ромбиком военной приемки. А прямых аналогов КТ361 в военной технике нет, обычно использовался 1Т308 опять таки в низком золоченом корпусе с военной приемкой. Ни КТ315, ни КТ361 в военной технике не применялись, только в гражданской. А как девочки эти ОЗУ на ферритовых кольцах на производстве шили, я видел, да.
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01.04.2022 00:47 Ответить
"2Т312 в золоченом корпусе с ромбиком" - ну это сегодня уже недостижимо. Проще заказать транзисторы на Али-Экспрессе, позолотить ножки и нарисовать фломастером ромбик и звездочку
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01.04.2022 01:07 Ответить
Не-не-не, у кацапов военные ТУ продолжают действовать в полный рост, никакого али-экспресса, только "отечественного производителя", только корпус КТЮ-3-1, причем низ корпуса в золоте, верх крышечка из чистого никеля, никаких других вариантов. А с али-экспресса ничего, кроме как в пластмассовом корпусе ТО-92 и не купить, позолотить его вряд ли получится. И там реально до сих пор есть заводы, которые клепают их небольшими партиями, соответственно по космическим ценам и с никаким качеством (потому что это не серия, а именно партия, соответственно времени на отладку техпроцесса нет) И когда наши, к примеру одесские изготовители всякого разного интересного для военных, без всяких раздумий ставят в изделие BC847/BC857 в корпусе SOT-23 и вообще не парятся, кацапские инженеры преодолевают неимоверные трудности, лишь бы было скрепно и импортозамещаемо.
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01.04.2022 02:47 Ответить
Вы себе представляете, сколько транзисторов даже в дешевом современном микроконтроллере и сколько места они займут в дискретном исполнении?
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01.04.2022 13:09 Ответить
Вполне. Но я уверен, трудности не пугают кацапов Всё у них получится

Когда-нибудь. Возможно. Ну а вдруг...

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01.04.2022 17:25 Ответить
вполне представляю. В Zilog Z80 8500 транзисторов. Для искандера вычислительной мощности вполне хватит. Делов-то, у каждого транзистора три ножки. Всего лишь 25500 легких движений паяльником, ну с обвязкой, ну 30000.
Расейское импортозамещение и не на такое способно.
Чтобы не сшивать ферритовые кольца, для ОЗУ вполне сойдут очень надежные микросхемы К565РУ5. Если повесить на питание емкость 50 пФ и потом все это вместе закрутить в заземленную фольгу от шоколадки, эту систему можно отправлять на изучение облака Оорта, полная защита от всех видов земных и внеземных излучений, даже еще не известных науке
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01.04.2022 18:02 Ответить
Три ножки у транзистора, это, конечно, хорошо. А вы представляете себе размеры платы и количество дорожек на ней? И даже если там стояли бы КР580ВМ80А, или какие-нибудь арсенид-галливые военные аналоги, их мощности точно не хватило бы для сравнения картинки с камеры в в высоком разрешении с заложенной в памяти моделью. Просто сравните объем вычислений и быстродействие подобных процессоров.
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01.04.2022 23:55 Ответить
Вы сейчас шутите?
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02.04.2022 01:45 Ответить
я к тому, что сравнение с заложенной в памятью моделью то такое. Тут и ферритовые кольца справятся.
О каких платах Вы говорите?? Только навесной монтаж, легче найти ошибку в логике

Если серьезно, общался сегодня с хорошими знакомыми. Вот говорят ударили наши по Белгороду, по складу ГСМ, а вот теперь они нам могут ответить. **** меня разорвало, **** ЧЕМ они нам могут ответить, ЧЕМ??????? И крылатыми ракетами били, и баллистическими. И авиацией.
Все собьем нах*й, все сгорит в нашем небе, нет никаких сомнений
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02.04.2022 02:00 Ответить
Кстати, Zilog Тоже ни разу не мордорская контора )
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02.04.2022 00:02 Ответить
Бо багато хто з хай-тек компаній відмовився від співробітництва за козломордими більше, ніж того вимагали санкції
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31.03.2022 18:14 Ответить
"Вы фсё врётё! Санкции нам на пользу! Импортозамещение!"
https://news.obozrevatel.com/russia/rossijskij-sberbank-nachal-vskryivat-sejfovyie-yachejki-pokinuvshih-rossiyu.htm Российский Сбербанк начал вскрывать сейфовые ячейки покинувших Россию
https://news.obozrevatel.com/politics/v-rossii-vvedut-produktovyie-kartochki-a-zarplata-v-100-budet-schitatsya-ochen-prilichnoj.htm Назад в будущее



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31.03.2022 18:25 Ответить
 
 