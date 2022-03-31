Технологические санкции ударили по России больше, чем ожидалось, — Министерство торговли США

В Министерстве торговли США заявили, что экспорт технологий из черного списка упал на 99% по сравнению с прошлым годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила помощница госсекретаря по управлению экспортом Тея Розман Кендлер.

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"В отличие от финансовых санкций никогда не ожидалось, что наши меры по экспортному контролю будут иметь немедленный эффект. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под новые лицензионные требования, сократился на 99% в стоимостном выражении", – отметила она.

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Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела жесткий экспортный контроль для лишения РФ доступа к полупроводникам и другим технологическим товарам.

В частности, эти товары используются для ведения военных операций.

Речь идет о запрете иностранных продуктов, производимых с использованием технологий, которые контролируют США. Теперь экспорт таких продуктов недоступен для РФ даже из третьих стран.