Движение по трассе Киев - Житомир может быть восстановлено в ближайшее время, - председатель Киевской ОВА Павлюк

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк допустил восстановление вскоре автомобильного движения по трассе М-06 на участке Киев-Житомир в свете освобождения ряда прилегающих к ней населенных пунктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев-Житомир", - сказал Павлюк в эфире телемарафона в четверг.

По его словам, украинские войска постоянно проводят успешные контрнаступления по всем направлениям. При этом Павлюк отметил, что возвращению мирных жителей в освободившиеся районы должны предшествовать зачистка и разминирование территории.

"Очень много населенных пунктов освобождено, но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что хотя бы не будут вести огонь минометные подразделения, тогда все процедуры по зачистке, разминированию проведем, и люди смогут зайти в свои населенные пункты", – сказал глава облгосадминистрации.

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При этом он подчеркнул, что российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку, часть подразделений выводится из Украины, вероятно, для восстановления боеспособности, однако на месте остается достаточно мощная группировка оккупантов, сдерживающая украинские войска.

"Мы наблюдаем большую перегруппировку российских войск, огромные колонны уходят в сторону России, это колонны, в которых более сотни машин в каждой. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка расположена на киевском направлении. Пока она была замаскирована... ее не так было видно - сейчас мы понимаем, с какой силой столкнулись. Но эта сила достаточно потеряла боеспособность… Поэтому большинство подразделений выводятся для восстановления боеспособности", - рассказал Павлюк.

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