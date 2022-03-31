РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости
9 704 13

Движение по трассе Киев - Житомир может быть восстановлено в ближайшее время, - председатель Киевской ОВА Павлюк

траса

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк допустил восстановление вскоре автомобильного движения по трассе М-06 на участке Киев-Житомир в свете освобождения ряда прилегающих к ней населенных пунктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев-Житомир", - сказал Павлюк в эфире телемарафона в четверг.

По его словам, украинские войска постоянно проводят успешные контрнаступления по всем направлениям. При этом Павлюк отметил, что возвращению мирных жителей в освободившиеся районы должны предшествовать зачистка и разминирование территории.

"Очень много населенных пунктов освобождено, но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что хотя бы не будут вести огонь минометные подразделения, тогда все процедуры по зачистке, разминированию проведем, и люди смогут зайти в свои населенные пункты", – сказал глава облгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью почти 700 единиц техники РФ отошли в сторону Беларуси. Скорее всего, они всплывут на Донбассе. Врага в Киеве точно не будет, - заместитель командующего Сухопутными войсками Грузевич

При этом он подчеркнул, что российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку, часть подразделений выводится из Украины, вероятно, для восстановления боеспособности, однако на месте остается достаточно мощная группировка оккупантов, сдерживающая украинские войска.

"Мы наблюдаем большую перегруппировку российских войск, огромные колонны уходят в сторону России, это колонны, в которых более сотни машин в каждой. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка расположена на киевском направлении. Пока она была замаскирована... ее не так было видно - сейчас мы понимаем, с какой силой столкнулись. Но эта сила достаточно потеряла боеспособность… Поэтому большинство подразделений выводятся для восстановления боеспособности", - рассказал Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макаровская и Ирпеньская громады - под обстрелами, в Броварском районе враг отводит силы, - ОВА

дороги (2512) Житомир (680) Киев (25472) Киевская область (4114) трасса (107) Павлюк Александр (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Нужно максимально бомбить и наносить урон им. Перегрупировка вполне может означать подготовку новой волны атаки
показать весь комментарий
31.03.2022 18:12
+8
Добре, що ти сказав, зараз запустимо звьоздньій крєйсєр і будєм бомбіть із космоса.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:17
+5
точки у закінчились чи як, може піони ще дістануть
показать весь комментарий
31.03.2022 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно максимально бомбить и наносить урон им. Перегрупировка вполне может означать подготовку новой волны атаки
показать весь комментарий
31.03.2022 18:12 Ответить
Добре, що ти сказав, зараз запустимо звьоздньій крєйсєр і будєм бомбіть із космоса.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:17 Ответить
валера, сидя на диване в поляндии с пивасом и чипсами, еще тот стратег
показать весь комментарий
31.03.2022 18:34 Ответить
Пока они еще были вчера и сегодня нормально арта наша работала. Но у нее дальность небольшая относительно. Вроде как отходят сегодня. Перегрупировка на киевском направлении бесполезна. Есть шанс что они выходят полностью из области. Скорее всего будут доукомплектованы и отпралены на юг и восток.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:32 Ответить
точки у закінчились чи як, може піони ще дістануть
показать весь комментарий
31.03.2022 18:21 Ответить
нам просто не все розповідали..про величезні колони які були замасковані
показать весь комментарий
31.03.2022 18:26 Ответить
Дальнобойные удары артиллерии им в догонку !
показать весь комментарий
31.03.2022 18:28 Ответить
тепер точно..все буде направлене в ОРДЛО.так як і казали в )(уйлостані..асвабаждать на 9 Травня
показать весь комментарий
31.03.2022 18:30 Ответить
Ну в Київ там не в'їдеш - міст же зруйновано біля Стоянки
показать весь комментарий
31.03.2022 18:30 Ответить
Так міст же підірваний? Хіба ні?
показать весь комментарий
31.03.2022 18:36 Ответить
Мост через реку Ирпень взорван еще в феврале. Очевидно будут объезжать этот участок через Белогородку. Тем есть мост хоть и узкий. Для местных сойдет. Фуры тудой нету никакого смысла пускать. Все станет.
показать весь комментарий
31.03.2022 18:43 Ответить
"Ты, ты, ты, ты!" - строго команднул путлер своим оловянным солдатикам. "А как же я?" - жалобно вопросил лукаш-бульбаш. "И ты тоже - всех нах!.."
показать весь комментарий
31.03.2022 19:59 Ответить
 
 