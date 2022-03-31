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Новости Война
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"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мать пленного оккупанта Молчанова

полонений

Прозрение по поводу войны в Украине у матерей русских оккупантов наступает только после того, как их сыновья - военные преступники - попадают в плен.

На это обращает внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прозрение у некоторых россиян происходит только после того, как военные преступники попадают в плен. Я сделал интервью с Молчановым сразу после зачистки, когда его взяли в плен в Малой Рогани.

Бабушка старшего лейтенанта ВС РФ Молчанова живет сейчас в селе Новополье под Кривым Рогом, пусть посмотрит на действия внука и его товарищей, это его подразделение расстреливало людей. Вот что он и его товарищи делали с мирными украинцами со своих позиций", -  написал журналист в фейсбуке.

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мать пленного оккупанта Молчанова 01

К главреду Цензор.НЕТ обратилась мать пленника Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такие аргументы приводят в оправдание своего сына-захватчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на переговорах с РФ в Стамбуле настаивает на международных нормах обращения с пленными, - Генштаб ВСУ

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мать пленного оккупанта Молчанова 02

"Я, кстати, не в курсе, жив ли старший лейтенант Молчанов, потому что Харьков обстреливает российская артиллерия и авиация, и никто не находится в безопасности", - отмечает Бутусов.

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мать пленного оккупанта Молчанова 03

Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4346) пленные (2126)


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Топ комментарии
+94
Это не ваше государство решило, а именно вы - своей трусостью и безразличием к судьбе собственной страны. А когда стало поздно что-то менять и путлер полностью закрутил в стране гайки, вы начали ныть, что не виноваты и рассказывать что коллективная ответственность - нацистский термин, только ради того, чтобы вас к этой ответственности не привлекали. Но вас привлекут и вы ответите за все.
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31.03.2022 18:37
+84
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31.03.2022 18:39
+71
У Нюрнберзі теж таку маячню балакали, але не фортануло...))
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31.03.2022 18:37
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Ага, заспівала
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31.03.2022 20:00 Ответить
То твій виродок курва вбиває наших жінок,дітей,чоловіків і батьків і ти **** ще відкриваєш свій рот за свого ********?Та горіти вам у пеклі всім разом зі своім ********
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31.03.2022 20:03 Ответить
Сенцов нікого не вбивав, не допомагав вбивати, не воював і навіть не заходив у Росію. Його викрали російські спецслужби в Україні і засудили на 20 років! Він 5 років чекав у російський таборах, поки його обміняють на справжніх російських вбивць. Всі 5 років його мати, Україна і взагалі весь світ балгали про те, щоб його відпустили! Чому тоді Ви, Марина Молчанова, мовчали, не писали листи про звільнення Сенцова? Тепер наберіться терпіння і чекайте закінчення війни і осудження Вашого сина, пишіть листи. Ваш син скоїв незрівнянно більший злочин, ніж Сенцов (який власне ніякого злочину і не скоював), тому можливо знадобиться більше ніж 5 років для того, щоб обмін Вашого сина відбувся.
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31.03.2022 20:04 Ответить
"********" народ!
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31.03.2022 20:05 Ответить
Можно я Вас поправлю?
1. От ****** есть хоть какая-то польза.
2. Это не народ, а биомасса, опарыши. У народа есть СВОЯ история, СВОЯ культура, Свои достижения в науке и техники. У биомассы ВСЕ УКРАДЕНО у народов всего мира.
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01.04.2022 12:50 Ответить
Всегда есть возможность не выполнять преступные приказы. Выполнил - ты преступник!
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31.03.2022 20:05 Ответить
Силиконовый фюрерок задолго до войны на весь мир объявил, что он будет захватывать территории других стран, он подтвердил свои слова, когда напал на Грузию в 2008 году, потом на Украину в 2014. И тем не менее они голосовали за него, поступали в военные училища, подписывали контракты с армией- агрессором. А теперь, когда коснулось лично, размазывают сопли. Нет и не может быть веры этим тварям, никому из них!
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31.03.2022 20:08 Ответить
-- Папа, а пачіму нас вєзут в концлагєрь?
-- Я нє знаю, синок, я внє палітікі...

Якось так виходить...
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31.03.2022 20:09 Ответить
Саме так , як говорить мати полоненого орка :,, я не интересовалась политикой и прочее ....)
якщо вас не цікавить політика , то політика зацікавиться вами , як правило 😠
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31.03.2022 20:23 Ответить
Особенно на втором скрине: "Наши и ваши дети расплачиваются за политехнические взгляды..."
Наукообразность интеллекта зашкаливает! ППЦ!!!
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01.04.2022 10:26 Ответить
это из разряда: Убивал не мой сын, а его автомат
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31.03.2022 20:21 Ответить
гітлерівці казали також що тільки виконували накази!!!
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31.03.2022 20:23 Ответить
Мамуля выходьте на площу та голосит
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31.03.2022 20:25 Ответить
Не интересоваться политикой = молчаливо поддерживать власть, отмазка не канает. Отказаться выполнять приказ всегда можно, можно сбежать и сдаться в плен, но нет, он предпочел стать военным преступником, убивать безоружных мирных людей, значит, должен отвечать как преступник. Мальчик вырос и "простите, дяденьки, я больше не буду" уже не прокатит.
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31.03.2022 20:47 Ответить
Насиловать женнщин и детей, а потом убивать их, расстреливать автомобили с беженцами, грабить дома - все это русских фашистских ********* заставляет делать государство? Вот же твари!
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31.03.2022 20:55 Ответить
Ну так какой он лейтенант если его мама, лучше знает толк в военной профессии.. Не спешите называть мамины пробы оправдать сына,прозрением. Прозрение? Это с вилами и на Кремль. Это прозрение.
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31.03.2022 21:12 Ответить
Як я ненавиджу всю цю кацайобську біомасу. Доки не попадуться у полон, "герої", тільки попали - і зброю вони не вміють в руках держати, " " і не встигли зробити ні одного пострілу, про так звані "навчання" вже не брешуть, бо ніхто не вірить. Господи, щоб вони повиздихали всі разом зі своїми шакаломатками, щоб і сліду їх на землі не стало. Падлюки. Кожен день молюсь, щоб на їх кацайобію прийшли такі природні катаклизми, щоб разом стерли їх з цією біомасою як кажуть "з лиця землі".
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31.03.2022 21:17 Ответить
Не треба, щоб ставалися природні катаклізми. Природа не винна. Шкода пташок, звіряток. Зміючок з жабками також. І навіть комашок теж шкода. А самі ліси, річки, поля, луки - хай все це живе і квітне. А кацапам і їх підлій рашці - тяжких, глибоких і довгих економічних і політичних потрясінь! Хай впадуть якнайнижче і живуть в злиднях, і нікчемне життя їх буде коротким і гірким!
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31.03.2022 23:41 Ответить
не понимаю как военных преступников можно менять они убийцы и должны сидеть пожизненное заключение
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31.03.2022 21:35 Ответить
Мамка реально лицемірка!
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31.03.2022 21:56 Ответить
он не понял куда отправили......... связист?????? и не знал что перед этим уже были рапорта отказников?????точно чернобаевка!!!!
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31.03.2022 22:25 Ответить
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