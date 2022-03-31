"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мать пленного оккупанта Молчанова

Прозрение по поводу войны в Украине у матерей русских оккупантов наступает только после того, как их сыновья - военные преступники - попадают в плен.

На это обращает внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прозрение у некоторых россиян происходит только после того, как военные преступники попадают в плен. Я сделал интервью с Молчановым сразу после зачистки, когда его взяли в плен в Малой Рогани.

Бабушка старшего лейтенанта ВС РФ Молчанова живет сейчас в селе Новополье под Кривым Рогом, пусть посмотрит на действия внука и его товарищей, это его подразделение расстреливало людей. Вот что он и его товарищи делали с мирными украинцами со своих позиций", - написал журналист в фейсбуке.

К главреду Цензор.НЕТ обратилась мать пленника Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такие аргументы приводят в оправдание своего сына-захватчика.

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"Я, кстати, не в курсе, жив ли старший лейтенант Молчанов, потому что Харьков обстреливает российская артиллерия и авиация, и никто не находится в безопасности", - отмечает Бутусов.