"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мать пленного оккупанта Молчанова
Прозрение по поводу войны в Украине у матерей русских оккупантов наступает только после того, как их сыновья - военные преступники - попадают в плен.
На это обращает внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Прозрение у некоторых россиян происходит только после того, как военные преступники попадают в плен. Я сделал интервью с Молчановым сразу после зачистки, когда его взяли в плен в Малой Рогани.
Бабушка старшего лейтенанта ВС РФ Молчанова живет сейчас в селе Новополье под Кривым Рогом, пусть посмотрит на действия внука и его товарищей, это его подразделение расстреливало людей. Вот что он и его товарищи делали с мирными украинцами со своих позиций", - написал журналист в фейсбуке.
К главреду Цензор.НЕТ обратилась мать пленника Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такие аргументы приводят в оправдание своего сына-захватчика.
"Я, кстати, не в курсе, жив ли старший лейтенант Молчанов, потому что Харьков обстреливает российская артиллерия и авиация, и никто не находится в безопасности", - отмечает Бутусов.
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1. От ****** есть хоть какая-то польза.
2. Это не народ, а биомасса, опарыши. У народа есть СВОЯ история, СВОЯ культура, Свои достижения в науке и техники. У биомассы ВСЕ УКРАДЕНО у народов всего мира.
-- Я нє знаю, синок, я внє палітікі...
Якось так виходить...
якщо вас не цікавить політика , то політика зацікавиться вами , як правило 😠
Наукообразность интеллекта зашкаливает! ППЦ!!!