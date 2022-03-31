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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. В Гомель перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока, - информация Генштаба по состоянию на 18:00

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Идут тридцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

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Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

На Северском направлении фиксируется перебрасывание в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников на военный аэродром Гомель. Кроме того, Россия продолжает перебрасывание ракетных подразделений в республику с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

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Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

В Российской Федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Автор: 

Беларусь (7886) Генштаб ВС (6186) наемник (353) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+12
Може пора щє рай їбо...ть по белгороду та по тому скупченню військ
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31.03.2022 19:40
+11
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31.03.2022 19:44
+8
Кончені якісь. Приперлося до нас зі зброєю, здохло, а тепер недоумки родичі судяться, що воно здохло. Сиділо б дома не здохло.
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31.03.2022 19:45
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Може пора щє рай їбо...ть по белгороду та по тому скупченню військ
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31.03.2022 19:40 Ответить
Зеленсий, если он реально призедент, должен обьявить по всем международным каналам=все ребята, вы ****...ли! вылетает из беларуси, в двойном размере возвращается назад туда же. все что из засРаши- та же. пусть думают.
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31.03.2022 20:13 Ответить
Из бормолеев такие-же вояки, как из ********. Что это значит для наших славных ВСУ? Только то, что израсходуют больше патронов на эту дикую орду.
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31.03.2022 19:42 Ответить
З малого дрона скинути фугасік туди
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31.03.2022 19:42 Ответить
когда удобрений много, они превращаются в простое говно
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31.03.2022 19:43 Ответить
Вышгород освобождён
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31.03.2022 19:44 Ответить
3 тижні як.
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31.03.2022 19:49 Ответить
Upd. Посмотрел, он и не был под орками. Но об этом заявил Грузевич. Либо он город перепутал, который освободили, либо журналисты)
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31.03.2022 19:51 Ответить
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31.03.2022 19:44 Ответить

Во беса гонят! Так завуалировано подают новость, что не подкопаешься. ))
Просто очень мотивирован этот "человеческий фактор".
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31.03.2022 20:11 Ответить
Кончені якісь. Приперлося до нас зі зброєю, здохло, а тепер недоумки родичі судяться, що воно здохло. Сиділо б дома не здохло.
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31.03.2022 19:45 Ответить
Мабуть за компенсацію судяться. На своїх вилупків їм здебільшого пох
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31.03.2022 19:49 Ответить
Нужно больше пулеметов. Стадо полоумных наемников будет просто бежать под пули.
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31.03.2022 19:50 Ответить
"Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття."

Борзі.
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31.03.2022 19:54 Ответить
Это ж какие дорогие эти Искандеры если на их прикрытие два полка С300 выделяют!?
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31.03.2022 19:59 Ответить
Москалі заявляють вартість Іскандеру М в 100 млн дол.
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31.03.2022 20:12 Ответить
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31.03.2022 20:02 Ответить
С Ближнего востока? Израиль, дай нам оружие и мы решим все твои проблемы...
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31.03.2022 20:07 Ответить
Так а Ізраїль це ж теж Близький Схід...
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31.03.2022 20:09 Ответить
А вот тут хорошо-бы от властей Украины мнение о обстрелах с сопредельных государствах, предоставляющие свою территорию для геноцида. Время расстатся с ролью жертвы. Мир уже понял кто есть кто.
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31.03.2022 21:02 Ответить
 
 