Оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. В Гомель перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока, - информация Генштаба по состоянию на 18:00
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Идут тридцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.
Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.
На Северском направлении фиксируется перебрасывание в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.
По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников на военный аэродром Гомель. Кроме того, Россия продолжает перебрасывание ракетных подразделений в республику с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.
Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.
На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.
В Российской Федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.
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Во беса гонят! Так завуалировано подают новость, что не подкопаешься. ))
Просто очень мотивирован этот "человеческий фактор".
Борзі.