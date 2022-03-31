Оккупанты создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. В Гомель перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока, - информация Генштаба по состоянию на 18:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 31 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Идут тридцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

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Враг продолжает атаковать город Попасная, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

На Северском направлении фиксируется перебрасывание в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока.

По полученной информации, 29 марта, переброшены 200 наемников на военный аэродром Гомель. Кроме того, Россия продолжает перебрасывание ракетных подразделений в республику с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины. Так, в районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов "Искандер" и двух комплексов ПВО "С-300" для их прикрытия.

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Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Кроме того, участились случаи использования противником мин-ловушек.

На временно занятых противником территориях он продолжает ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут людей в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных людей продуктов.

В Российской Федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

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Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.