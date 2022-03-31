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Новости Война
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Вышеград освобожден от российских оккупантов, в ближайшее время будут очень-очень хорошие новости, - ВСУ

війна

Украинские защитники освободили Вышеград в Киевской области.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что многое волнуетесь за Бучу, за Вышеград ... Вышеград уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, в нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть отличную картину, и дальше будем развивать свой успех", - сказал он.

В то же время Грузевич призвал не расслабляться, поскольку враг может нанести ответный удар.

Выступая, Грузевич оговорился, назвав Вышеград Вышгородом. 

Вышгород контролируется Вооруженными силами Украины.

Также смотрите: Украинские военные освободили пять сел в Запорожской области. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4114) увольнение (2674) Вышгород (79)


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Топ комментарии
+30
Что за хрень? Не было орков в Вышгороде! Они не перешли реку Ирпень возле Демидова.
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31.03.2022 20:05
+25
Мова певне йде про Вишеград під Макаровим, а не про Вишгород.
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31.03.2022 20:11
+23
Обмовився. Вишгород жодної хвилини і не був і близько під не нашим контролем )))
Цензор, навіщо постити таке?
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31.03.2022 20:06
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О, сцикло Ляпота скоро повернеться додому.
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31.03.2022 20:05 Ответить
Мова певне йде про Вишеград під Макаровим, а не про Вишгород.
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31.03.2022 20:11 Ответить
По ходу дійсно Вишеград, біля Макарова.
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31.03.2022 20:46 Ответить
Як він допомагає та збирає кошти я бачу постійно, а ти, як я розумію, користь державі приносиш безглуздими коментарями? Чи просто ботік-ідіотік?
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31.03.2022 20:16 Ответить
Город княгини Ольги освобожден!!! Слава Украине!
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31.03.2022 20:05 Ответить
Це якась дурня. Вишгород і не був захоплений, як і решта сіл по цю сторону річки Ірпінь
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31.03.2022 20:10 Ответить
Вишеград під Макаровим мається на увазі певне. Виправте.
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31.03.2022 20:12 Ответить
Что за хрень? Не было орков в Вышгороде! Они не перешли реку Ирпень возле Демидова.
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31.03.2022 20:05 Ответить
Скорее всего речь о Гостомеле.
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31.03.2022 20:08 Ответить
Обмовився. Вишгород жодної хвилини і не був і близько під не нашим контролем )))
Цензор, навіщо постити таке?
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31.03.2022 20:06 Ответить
А хіба кацапоіди були у Вишгороді?
Може з Ворзелем сплутали?
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31.03.2022 20:07 Ответить
Ні , ні -- нажаль . Ворзель це моє дитинство ...
Але раніше за Бучу його аж ніяк не можливо звільнити .
За Бучу , за Ворзель душа болить . Там такі чудові місця . Такі сосни !

Але мається на увазі містечко в Макарівському районі .
А місто Вишгород жодного дня не був під *************** .

Орки навіть до Пущі не доповзли .

А від Вижгорода до Оболоні 15-20 км м-ст. "Героїв Дніпра" .

Не факт , що вони й Димер захоплювали . Не кажучи про Нові Петрівці .
Оце усе на київському водосховищі . Як й Лютеж .
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31.03.2022 20:35 Ответить
Димер в перший день захопили. Він же за підірваний мостом. Через Димер йшла вся техніка на Гостомель і сусідні згадані вами міста.
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31.03.2022 21:32 Ответить
неподалі того Вишеграда є село Буча а місто Буча - то інше
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31.03.2022 22:15 Ответить
Это уже какое-то шапкозакидательство. Расслабляться нельзя - на Восток лезет чума мокшанская....
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31.03.2022 20:09 Ответить
а на востоке они горят как-то по другому?
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01.04.2022 01:44 Ответить
Глянул гугл мэпс где это, не позорьтесь((
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31.03.2022 20:09 Ответить
Мова про Вишеград під Макаровим
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31.03.2022 20:30 Ответить
Так в Вышгороде и не было орков
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31.03.2022 20:10 Ответить
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31.03.2022 20:10 Ответить
Що за нісенітниця? Вишгород з першого дня війни був під контролем ЗСУ.
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31.03.2022 20:11 Ответить
)(уйло раздратований невдачами і буде робити пекло...щоб захопити ОРДЛО..тим більше на парад 9 травня треба показати парад на крсні площі
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31.03.2022 20:12 Ответить
Что за муйню Грузевич заявил.
Вышгород возле плотины Киевской ГЭС находится, и по крайней мере, на карте ISW эта территория не значится м значилась, ни как занятая, ни как освобожденная
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-30
и в данном случае я американцам верю.
Живу недалеко от пл. Шевченка, впрочем пусть выскажутся сами вышгородцы
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31.03.2022 20:12 Ответить
Вишгород з першого дня війни був під контролем ЗСУ.
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31.03.2022 20:16 Ответить
Вот и я об этом.
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31.03.2022 20:18 Ответить
Попутали з Вишеградом під Макаровим
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31.03.2022 20:31 Ответить
Вишеград! Ви хоч перевіряйте перед тим, як оприлюднювати! Вишгород - це практично околиця Київа. А вищеград селище поблизу Макаріва, Київська область. І це я ще аж ніяк не киянин, а вам киянам з редакції соромно так помилятися!
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31.03.2022 20:14 Ответить
Кацапы, уже из Чернобыля, бегут. Чуть бунт не подняли, мол облучились! Придурки, начали копать траншеи, в одном из самых загрязненных участков Зоны, получили сильную дозу радиации. Ну, что, кацапские подруги, встречайте, славного, полового бесполезного, светящегося, в темноте, рашен зольдатен. А если, вдруг, чтото и поможет, то мутанты, в третьем поколении, вам, суки, обеспечены. И тогда, точно, раша, окончательно и бесповоротно, превратится в Оркостан.
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31.03.2022 20:22 Ответить
Касаби і так мутанти, а після опромінення стануть мутованими мутантами
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31.03.2022 20:38 Ответить
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31.03.2022 21:09 Ответить
Вышгород? А жители то хоть в курсе, что их захватывали? Еще Франковск освободите.
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31.03.2022 20:33 Ответить
Вишеград, а не Вишгород
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31.03.2022 20:46 Ответить
Який ще Вишгород? У нас нічого крім обстрілів не було, що ви тут несете?
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31.03.2022 20:47 Ответить
Похоже, они отходят сами. Но радоваться рано, готовится что то очень нехорошее.
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31.03.2022 20:52 Ответить
Ймовірно мали на увазі вишгородський напрямок, а не Вишгород.
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31.03.2022 20:58 Ответить
І напрямок також не був окупованим.
Як е бісять ці редактори. Вони взагалі тексти перевіряють?

Це дезінформація. Це дуже небезпечно
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31.03.2022 21:18 Ответить
Вишгород ніколи не був окупованим.
Ви там взагалі упоролись?
Не дезінформуйте свою аудиторію.
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31.03.2022 21:05 Ответить
Якщо журналісти цензору не знають, то мова йшла про Вишеград, на сході Макарова.
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31.03.2022 21:08 Ответить
Давай сначала хорошие новости и потом хвастаться. За Вышгород конечно зачёт.
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31.03.2022 21:08 Ответить
Мене цікавить чому не сидидь празота чмо з немитою бородою погребинський
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31.03.2022 21:08 Ответить
***, ви перш ніж радіти - голову включайте.
ВИШГОРОД ЖОДНОГО ДНЯ не був під окупантом.
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31.03.2022 21:12 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-ukrainian-military-liberated-vyshehrad-nw-to-kyiv https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-ukrainian-military-liberated-vyshehrad-nw-to-kyiv
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31.03.2022 21:15 Ответить
Я вже задовбався казитись від тих "гарних новин". На війні нема в біса гарних новин, на війні є оперативні обставини! Гарні новини починуться після вигнання загарбників геть, включно з Криму та Донбасу! А зараз в нас біда, важка військова праця та горе за загиблими. Матір вашу із вашими довбаними "гарними новинами"!
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31.03.2022 21:39 Ответить
Включаєм логіку... озвучили що ского відкриють житомирську трасу до Житомира... Вишгород до житомирської траси не має відношення, Вишеград, якщо в ньому були свинособаки, звичайно має відношення до траси... висновок - переплутали Вишеград з Вишгородом.
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31.03.2022 21:50 Ответить
для тупого автора статті що Вишгород, що Вишеград - вшистко єдно.
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31.03.2022 21:52 Ответить
Вышеград - село, входит в Макаровский район Киевской области!!!
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31.03.2022 22:53 Ответить
 
 