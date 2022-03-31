Вышеград освобожден от российских оккупантов, в ближайшее время будут очень-очень хорошие новости, - ВСУ

Украинские защитники освободили Вышеград в Киевской области.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что многое волнуетесь за Бучу, за Вышеград ... Вышеград уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, в нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть отличную картину, и дальше будем развивать свой успех", - сказал он.

В то же время Грузевич призвал не расслабляться, поскольку враг может нанести ответный удар.

Выступая, Грузевич оговорился, назвав Вышеград Вышгородом.

Вышгород контролируется Вооруженными силами Украины.

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