Вышеград освобожден от российских оккупантов, в ближайшее время будут очень-очень хорошие новости, - ВСУ
Украинские защитники освободили Вышеград в Киевской области.
Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что многое волнуетесь за Бучу, за Вышеград ... Вышеград уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, в нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть отличную картину, и дальше будем развивать свой успех", - сказал он.
В то же время Грузевич призвал не расслабляться, поскольку враг может нанести ответный удар.
Выступая, Грузевич оговорился, назвав Вышеград Вышгородом.
Вышгород контролируется Вооруженными силами Украины.
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Цензор, навіщо постити таке?
Може з Ворзелем сплутали?
Але раніше за Бучу його аж ніяк не можливо звільнити .
За Бучу , за Ворзель душа болить . Там такі чудові місця . Такі сосни !
Але мається на увазі містечко в Макарівському районі .
А місто Вишгород жодного дня не був під *************** .
Орки навіть до Пущі не доповзли .
А від Вижгорода до Оболоні 15-20 км м-ст. "Героїв Дніпра" .
Не факт , що вони й Димер захоплювали . Не кажучи про Нові Петрівці .
Оце усе на київському водосховищі . Як й Лютеж .
Вышгород возле плотины Киевской ГЭС находится, и по крайней мере, на карте ISW эта территория не значится м значилась, ни как занятая, ни как освобожденная
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-30
и в данном случае я американцам верю.
Живу недалеко от пл. Шевченка, впрочем пусть выскажутся сами вышгородцы
Як е бісять ці редактори. Вони взагалі тексти перевіряють?
Це дезінформація. Це дуже небезпечно
Ви там взагалі упоролись?
Не дезінформуйте свою аудиторію.
ВИШГОРОД ЖОДНОГО ДНЯ не був під окупантом.