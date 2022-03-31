Ветеранский фонд будет помогать украинским защитникам и их семьям - вынужденным переселенцам, - Лапутина

В период действия военного положения в Украине государственное учреждение "Украинский ветеранский фонд" будет оказывать поддержку ветеранам войны, членам их семей и семьям погибших Защитников и Защитниц по интеграции их на новых местах жительства.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что Фонд был создан по инициативе команды Минветеранов с целью поддержки возможностей Министерства по реализации государственной ветеранской политики, в частности, в предоставлении финансирования современным проектам, направленным на поддержку ветеранов и членов их семей.

"Однако Украина противостоит полномасштабной российской вооруженной агрессии, ведутся боевые действия, и мы понимаем, что Фонд должен также работать на нашу победу. И приобщаться к проектам, которые будут способствовать, в том числе, помощи семьям погибших Воинов, вообще помощи семьям наших Защитников и Защитниц, переселившихся в другие населенные пункты", - отметила министр.

По словам Лапутиной, уже сформированы Наблюдательный совет УВФ и руководство Фонда, сейчас ведутся активные работы над запуском основных направлений деятельности учреждения.

"И как только будут открыты счета, мы будем просить наших международных партнеров, национальных доноров приобщиться к Фонду, перечислять туда средства, чтобы мы могли направлять их на основные направления деятельности", - добавила министр.

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