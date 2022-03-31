Войска РФ планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск, - Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.
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+12 Александр Петров #434213
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Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
А насчёт количества группировки. На начало вторжения вместе с денерастами (почему-то о них все забывают и не учитывают, а там плюс 50к мяса изначально было) у них было примерно 230к человек. Убитых, раненых и пленников примерно 70к. Остаётся 160к. В Херсонской области примерно 20к, вокруг Мариуполя 15к, ну и оставят на Киевском и Черниговском направлении для отвлечения наших сил 15к. Уже 110к. Но все это время они собирали со всех частей все, что движется, плюс продолжали выхватывать жителей ордло, которые шли мимо по улице. 40к это минимум с того, что они могли собрать. То есть 150-тысячная группировка на направлении Харьков/ООС у них есть
Ітого на ООС у них залишається 20 тис. плюс днрасти.Не так вже й багато.Наших там тоже не мало.Десь 30 тис.Тут проблема більше в техніці.Якшо вони стянуть туда всю свою артилерію,танки і авіацію то і справді нашим буде важкувато.
В Олешківському районі троє російських окупантів стали добривом та ще 25 потрапили в лікарню після нерівного бою з херсонськими бджолами.
Навесні бджіл годують, а тут вони були голодні і розлючені на окупантів.
Кацапские СМИ сказали о "наступательном", наши желтушные новостные ленты это скопировали.
Там 10 самолетов гуманитарных и оборонных грузов.
Не читайте кацапские СМИ, даже если они пишут что то приятное.