Войска РФ планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

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