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Новости Война
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Войска РФ планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,арміярф,окупант

Российские оккупационные войска планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

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блокада (1676) Генштаб ВС (6186) Краматорськ (2272) Славянск (2566)


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Топ комментарии
+14
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31.03.2022 20:34
+12
Войска рф хотят взять за щеку
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31.03.2022 20:27
+11
Даже намного тревожные, чем перед 24-м... Там то было понятно что ***** получит *****, если пойдет 200-тысячной бандой на такой большой фронт. А вот если такую большую банду собрать на одно направление, то тут только чудо нас спасет, но Томагавки нам никто давать не собирается...
Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
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31.03.2022 20:30
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Новости сегодня тревожные...
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31.03.2022 20:27 Ответить
Даже намного тревожные, чем перед 24-м... Там то было понятно что ***** получит *****, если пойдет 200-тысячной бандой на такой большой фронт. А вот если такую большую банду собрать на одно направление, то тут только чудо нас спасет, но Томагавки нам никто давать не собирается...
Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
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31.03.2022 20:30 Ответить
ну так и наши перекинут из под Киева туда войска. Сомневаюсь, что в нынешних реалиях вообще возможно расеянам кодло в 200 тысяч солдат наскрести.
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31.03.2022 20:34 Ответить
Нам западные партнёры понадавали оружия для партизанской борьбы, и на первом этапе оно нас спасло. Спустя месяц позора расейские генералы поняли что нападать всем фронтом была ошибка и все силы кинут в одно направление, в таком случае оборонительное оружие стает бесполезным. На втором этапе нам надо артиллерии, танков и авиации как минимум не меньше, чем у орков. Да что говорить, они могут 200 ракет одномоментно запустить по одном направлении и нам будет тяжело. А нам запускать в ответ, благодаря гениальным действиям команды Зе, нечего.
А насчёт количества группировки. На начало вторжения вместе с денерастами (почему-то о них все забывают и не учитывают, а там плюс 50к мяса изначально было) у них было примерно 230к человек. Убитых, раненых и пленников примерно 70к. Остаётся 160к. В Херсонской области примерно 20к, вокруг Мариуполя 15к, ну и оставят на Киевском и Черниговском направлении для отвлечения наших сил 15к. Уже 110к. Но все это время они собирали со всех частей все, что движется, плюс продолжали выхватывать жителей ордло, которые шли мимо по улице. 40к это минимум с того, что они могли собрать. То есть 150-тысячная группировка на направлении Харьков/ООС у них есть
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31.03.2022 20:49 Ответить
лол)У них було 120 тис на початок вторгнення.Решта це тиловики,водії,поварі та ін.40% вони вже втратили.Залишилося десь 70 тис.Маріуполь штурмує 15 тис.На Херсоні у них най буде 20 тис.На Київ і Чернігів ще 15 тис. лишать.
Ітого на ООС у них залишається 20 тис. плюс днрасти.Не так вже й багато.Наших там тоже не мало.Десь 30 тис.Тут проблема більше в техніці.Якшо вони стянуть туда всю свою артилерію,танки і авіацію то і справді нашим буде важкувато.
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31.03.2022 20:58 Ответить
Є інфа, що більше 300 тисяч вже закинуто (не враховуючи тих, хто здох чи поранений), так що з урахуванням жмурів та інвалідів. 250к в Україні орків зараз.
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31.03.2022 21:24 Ответить
Знову чомусь кількість денерастів ніхто не хоче рахувати. 50к було на початок, плюс за місяць десяток тисяч точно зібрали. Ну і з парашки звозили все, що хоч більш менш рухається, по підрахункам експертів, до 30к піхоти могли назбирати. До 20к, про які ти написав, додаємо 90к і отримуємо 110к, це чисто піхота без водіїв і поварів. Я не розумію чому у нас так почали рашку шапками закидувати. Так, вони тупі. Але ж і бик тупий, але рогами вбити може. Так і тут. Вони Маріуполь під нуль знесли, а в зоні оос залишились одні села і 6 містечок, які в сумі як Маріуполь будуть, їм їх знести під нуль нічого не коштує
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31.03.2022 21:29 Ответить
там по пути к Славянску леса начинаются большие (Славяногорс) ******** они продвигаться туда!
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31.03.2022 21:22 Ответить
У Святогорському монастирі їхня ж база. А там до Слов"янську рукой подати
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31.03.2022 23:34 Ответить
А резервы наши на что .Можно так же из под Киева пропорциональную оркам часть сил перебросить на донбасс .Причём сделать это гораздо быстреенам по прямой ,чем оркам по окружной через белорусь и территорию россии
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31.03.2022 20:38 Ответить
На таком маленьком участке будет играть роль количество техники, джавелинами и стугнами уже не поиграешь. Даже если мы 200к туда кинем, они завалят огнем с артиллерии, танком и самолётов
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31.03.2022 20:53 Ответить
Наоборот, при плотности войск, оборянется будет легче, поэтому рф не продвинулась особо в донбасе..
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01.04.2022 03:17 Ответить
Войска рф хотят взять за щеку
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31.03.2022 20:27 Ответить
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31.03.2022 20:34 Ответить
уже взяли)))...отчмокивают))
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31.03.2022 21:00 Ответить
Мячти мячти, лапотниє нєзбиточниє мячти...
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31.03.2022 20:28 Ответить
Кому хочется увидеть Париж, а фашисту лишь бы Украину бомбить
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31.03.2022 20:29 Ответить
Витончений чорний гумор.
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31.03.2022 21:59 Ответить
Вот твари. Если бы они сразу сосредоточились на этом, а не на Киеве и Чернигове, то было бы много легче.
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31.03.2022 20:29 Ответить
З'явилась новітня таємна зброя української армії з біолабораторій (спільно зі Штатами).

В Олешківському районі троє російських окупантів стали добривом та ще 25 потрапили в лікарню після нерівного бою з херсонськими бджолами.
 Навесні бджіл годують, а тут вони були голодні і розлючені на окупантів.
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31.03.2022 20:30 Ответить
Новейшая вундервафля от *************

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31.03.2022 20:32 Ответить
⚡️ Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 20:32 Ответить
Это неправда, к сожалению. Ссылка на оригинал https://www.lainformacion.com/espana/defensa-envia-diez-aviones-ucrania-armas-material-defensivo/2863642/ испанского издания.
Кацапские СМИ сказали о "наступательном", наши желтушные новостные ленты это скопировали.
Там 10 самолетов гуманитарных и оборонных грузов.

Не читайте кацапские СМИ, даже если они пишут что то приятное.
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31.03.2022 20:41 Ответить
Тоже неплохо!
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31.03.2022 20:43 Ответить
Правда. " siete de ellos con material ofensivo" - семь из них с наступательным материалом (цитата из источника который ты привёл).
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31.03.2022 22:33 Ответить
Да, я к счастью облажался с переводом.
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31.03.2022 22:36 Ответить
Более развернуто : "Всего за последний месяц было отправлено дюжина рейсов, семь из них с материалами наступательного характера и еще три с материалами оборонительного или гуманитарного характера" , согласно данным, собранным Europa Press.
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31.03.2022 23:47 Ответить
Так отправляйте на восток подкрепления .Орки часть сил вывели из под Киева на донбасс и вы пропорционально отправьте часть оттуда туда же
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31.03.2022 20:33 Ответить
А если это дезинформация? Если они только этого и ждут?
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31.03.2022 20:52 Ответить
Большие перемещения хорошо контролируются со спутников.
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31.03.2022 21:13 Ответить
Так они этого и ждёт что части войск от Киева уйдёт на восток.
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31.03.2022 21:12 Ответить
Евакуюйте жителів по максимуму, щоб потім не робити гуманітарні коридори.
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31.03.2022 20:35 Ответить
Ну і? Знову як з Маріуполем буде? А люська розкаже,що деблокувати неможливо.
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31.03.2022 20:36 Ответить
А Київ за три дні вже не планують? Странно
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31.03.2022 20:41 Ответить
там москалей и уложить навсегда нужно, иначе Новоотсосия со столицей в Харькове вырисовывется, план Б ху.йла!
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31.03.2022 20:41 Ответить
Неля Штёпа уже выщипывает усы.
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31.03.2022 20:51 Ответить
а пока прячутся, суки, и через орудие дышат:
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31.03.2022 21:32 Ответить
"... the ugly tractors..." 😱😨
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01.04.2022 02:57 Ответить
Что то тревожно как то А что если они сделают 2 мощных фронта с Восточного и Южного направления И будут пробивать до Киева им даже не нужно тогда север там белорусы потом пригодятся
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31.03.2022 23:40 Ответить
Если так было легче, русские спазу сделали бы, наступать плотным рядом, это непросто..
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01.04.2022 03:20 Ответить
Юзовское месторождение сланцевого газа (Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:37 Ответить
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:38 Ответить
 
 