Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, – Ахметов для Bloomberg
Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме.
Об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил бизнесмен. Он добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской Федерации по возмещению ущерба, причинённого военной агрессией.
"SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", — сказал Ахметов.
Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.
"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", — подчеркнул Ринат Ахметов.
Напомним, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.
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ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА ТРУПОВ !
И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с Россией мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от России их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !