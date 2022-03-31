РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4744 посетителя онлайн
Новости Война
10 747 39

Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, – Ахметов для Bloomberg

ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме.

Об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил бизнесмен. Он добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской Федерации по возмещению ущерба, причинённого военной агрессией.

"SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", — сказал Ахметов.

Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", — подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

Автор: 

Ахметов (2004) россия (95352) репарации (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Правительство Эстонии одобрило проект поправок в УК республики, согласно которым оказание помощи России в войне против Украины будет классифицироваться как уголовное преступление, а публичная демонстрация враждебных символов - как проступок.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:27
+13
а міг в зародиші весь той секпарський затормозити в даунбасії ще в 2013 му - але хотів нагнути Яценюка - центральну владу, щоб далі бути "королем" та доїти даунбасію...який приїхав на перемовини в Донецьк...- ну а путлер всім тим скористався ...
показать весь комментарий
31.03.2022 20:32
+12
На компенсации себе в первую очередь намекает, причем через западные СМИ.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правительство Эстонии одобрило проект поправок в УК республики, согласно которым оказание помощи России в войне против Украины будет классифицироваться как уголовное преступление, а публичная демонстрация враждебных символов - как проступок.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:27 Ответить
Эстонии в ближайшее время газ не потребуется, там достаточно будет ватных пердаков.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:36 Ответить
На компенсации себе в первую очередь намекает, причем через западные СМИ.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:28 Ответить
Рінат вже має плани на ці гроші?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:29 Ответить
А як же. Він же найбільше потерпає. Куди там Харкову,Чернігову чи Маріуполю.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:35 Ответить
ну він то точно отримає, але для початку щоб наблизити цей щасливий день, хиба не треба тільки продуктовими наборами обмежуватися.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:30 Ответить
Цікаво, а про що Коломойський думає? Чи він вже не думає?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:30 Ответить
думки коломИйського озвучують арахамії_подоляки_чалий в т.зв. "переговорній_групі"
показать весь комментарий
31.03.2022 20:37 Ответить
Здається, ці арахамії_подоляки_чалії вже викуплені Абрамовичем!
показать весь комментарий
31.03.2022 20:58 Ответить
Якраз вони на побігеньках в обох. Звісно, що головний бонус матиме коломИйський.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:01 Ответить
😱 В России на 73-летнюю пенсионерку напали в подъезде из-за... авоськи с сахаром весом 5 кг

Полицейские Тульской области выяснили, что нападавшая - 44-летняя ранее судимая женщина, которая живет на одной улице с потерпевшей. Грабительница признала свою вину. Сахар пенсионерке вернули.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:30 Ответить
тараканам без сахара не выжить ...
показать весь комментарий
31.03.2022 20:34 Ответить
Зуб дає
показать весь комментарий
31.03.2022 20:30 Ответить
Новейшая вундервафля от *************

показать весь комментарий
31.03.2022 20:31 Ответить
Ето говновозка?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:36 Ответить
Хавчик кацапан повезли)
показать весь комментарий
31.03.2022 20:40 Ответить
Полевая кухня
показать весь комментарий
31.03.2022 21:04 Ответить
Кросивое. Оставлю здесь.
https://twitter.com/i/status/1509253483215704066
показать весь комментарий
31.03.2022 20:31 Ответить
Вірний маршрут вказали хлопці Зміїного! Це КОСМОС!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:27 Ответить
а міг в зародиші весь той секпарський затормозити в даунбасії ще в 2013 му - але хотів нагнути Яценюка - центральну владу, щоб далі бути "королем" та доїти даунбасію...який приїхав на перемовини в Донецьк...- ну а путлер всім тим скористався ...
показать весь комментарий
31.03.2022 20:32 Ответить
Так і є. Він тоді лише погудів. Утім, продовжував політику "гудка" аж до цієї фази війни. Може тепер щось втямив?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:39 Ответить
А чого він більше не гудить? Хто знає?
показать весь комментарий
31.03.2022 21:25 Ответить
Я тогда постоянно стримы смотрел с Донбаса. Там рефреном все гудело Ринат фсе парешаит. Парешал. Чмо. А ведь мог загнуть этих долбаных шахтеров в бараний рог. Себе тоже сделал хуже.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:17 Ответить
Ахметка потирает руки. Надо собственные опустевшие карманы обратно набить. А Украина вторична.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:32 Ответить
Весь прикол, что он не вспопинает никого ,кто сделал его олигархом . Ни Кучму , ни Пчеловода ,ни.....
показать весь комментарий
31.03.2022 21:07 Ответить
О. А цей до чого тут? Цьому також потрібно рахунок виставити за збитки Україні.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:33 Ответить
А куди подівся Коломойський??? Чим він допомогає армії???
показать весь комментарий
31.03.2022 20:34 Ответить
Надеюсь не как Чечня.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:34 Ответить
гудок получит или государство Украина?. и где его оппонент беня со своими претензиями на репарацию?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:37 Ответить
Дайте мені довідку? Скільки Ренат дав допомоги наших грошей на зброю. Наголошую, наших грошей на зброю!!! Коли допомагаєш коштами на закупівлю зброї, це вже поступок. А, так виходить мільярди на нас заробив, та декілька мільйонів на гуманітарку відправив, щоб знов бути при владі, та щоб його ніхто не трогав. Ахметов і компанія, вині в війні.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:43 Ответить
100 пудов!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:29 Ответить
Пожалуйста. Как вы и просили. Справка.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:42 Ответить
Ахмєтка вже на бабло націлився.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:49 Ответить
Перший у черзі.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:30 Ответить
где же ты был в 14годе
Яныка пытался спасти?
показать весь комментарий
31.03.2022 21:01 Ответить
Он гудел. В казино Монако.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:40 Ответить
Гудок, ты, уже и ручки потираешь? А ты хоть один бронежилет купил для ВСУ? Не говорю уже танке или артсистеме с бк.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:39 Ответить
Чекаю, коли федерастня висуне вимоги Україні щодо репарацій. У нас є кому ці вимоги можна всучити. Слід. ком. РФ порушив:
- 17 200 справ про вбивство рос. солдатів
- 35 000 справ про завдання каліцтв рос. солдатам різного ст. тяжкості
- Про знищ. майна З.С. РФ на суму 10 млрд $.
показать весь комментарий
31.03.2022 22:09 Ответить
У МЕНЯ ИДЕЯ !

ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА ТРУПОВ !

И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с Россией мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от России их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !
показать весь комментарий
01.04.2022 03:37 Ответить
 
 