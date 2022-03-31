Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, – Ахметов для Bloomberg

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме.

Об этом он сообщил в комментарии изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил бизнесмен. Он добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской Федерации по возмещению ущерба, причинённого военной агрессией.

"SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", — сказал Ахметов.

Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", — подчеркнул Ринат Ахметов.

Напомним, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины. Также его бизнесы вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.