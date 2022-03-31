Войска РФ планируют оккупировать треть Украины для того, чтобы усилить свою позицию на переговорах, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска стремятся захватить треть территории Украины, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Думаю, что украинские силы они попытаются оцепить довольно быстро - в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой... очень сильной позиции", - сказал он.
Также Моравецкий отметил, что Москва "боится долгосрочных санкций".
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+37 Constantine N
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P.S. Від себе додам: "На одной половінє теріторіі расіі -- вєчная мерзлота, а на другой -- "вечная куєта".
Тай то не факт, зважаючи як наші Сонечки палять окупантів!