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Новости Война
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Войска РФ планируют оккупировать треть Украины для того, чтобы усилить свою позицию на переговорах, - Моравецкий

рф

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска стремятся захватить треть территории Украины, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Думаю, что украинские силы они попытаются оцепить довольно быстро - в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой... очень сильной позиции", - сказал он.

Также Моравецкий отметил, что Москва "боится долгосрочных санкций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тростянец после освобождения от оккупантов. Фоторепортаж

оккупация (10112) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+37
Проблема в том, что кацапам пох на цену. Они угробят столько Ванек, сколько нужно. Я не устаю повторять, для Рашки главная ценность - захват новых территорий. Это смысл их существования. Поэтому у них так много территории и так мало населения.
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31.03.2022 20:46
+34
*** им в рот целиком а не треть Украины !
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31.03.2022 20:40
+32
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31.03.2022 20:49
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*** им в рот целиком а не треть Украины !
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31.03.2022 20:40 Ответить
І добре загострений кілок в сраку.
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31.03.2022 20:43 Ответить
у Поляков туго с картой Украины какие 1/3 что пся крев вообще ослепли и подурнели.. придурки абы языком мести всякую хренотень...
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31.03.2022 20:52 Ответить
"Хрєнатєнь метуть" урюцькім ізіком недороблені совково-постсовкові інваліди совісті, моралі й честі з раком розуму.
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31.03.2022 21:27 Ответить
Чего это будет им стоить ?
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31.03.2022 20:43 Ответить
Ещё как минимум 10 тыс трупов и бутылка в жопе Мединского.
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31.03.2022 20:44 Ответить
Проблема в том, что кацапам пох на цену. Они угробят столько Ванек, сколько нужно. Я не устаю повторять, для Рашки главная ценность - захват новых территорий. Это смысл их существования. Поэтому у них так много территории и так мало населения.
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31.03.2022 20:46 Ответить
Не все в них так вже й весело, шановний: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 От 60 % до 65 % территории России - районы вечной мерзлоты. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье.

P.S. Від себе додам: "На одной половінє теріторіі расіі -- вєчная мерзлота, а на другой -- "вечная куєта".
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31.03.2022 21:16 Ответить
Блд... Ну от ХОЧЕТЬСЯ, просто душа ВИМАГАЄ, бидлоті нашій цитувати цілодобово у всі радіо-комп-теле-джерела "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура" Марка Твена... Бо пердунам диванним новини підносити на тарілочці сенсу просто нема...
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31.03.2022 21:32 Ответить
біосміття закінчуеться - бажаючих практично немае ...
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31.03.2022 20:53 Ответить
расия планирует соснуть *****, вот каковы ее планы!
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31.03.2022 20:44 Ответить
Они и Киев за 2 дня взять планировали, планировщики хреновы
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31.03.2022 20:46 Ответить
Истребители дайте, хватит болтать и "предупреждать"!
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31.03.2022 20:47 Ответить
ну в общем-то да, План Бу пукина теперь такой. юг он уже оккупировал.
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31.03.2022 20:47 Ответить
но есть в этом момент истинны. если сломать хребет оркам на донбассе, пукин окончательно просрется. останется только шантаж яо.
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31.03.2022 20:50 Ответить
як то кажуть: планувати - не мішки носити!
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31.03.2022 20:48 Ответить
Тотальная война. Хотят переполовинить Украину.
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31.03.2022 20:49 Ответить
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31.03.2022 20:49 Ответить
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31.03.2022 20:49 Ответить
абсолютно згідний..годину тому на цензорі я писав про це
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31.03.2022 20:57 Ответить
"оточити"?? "пан", ты, года, попутал. Сейчас, 2022, а не 2014. ЗСУ, научились воевать. Слишком много жизней, было отдано нашими защитниками, за эту науку, чтобы опять, в "котлы" попадать.
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31.03.2022 20:52 Ответить
Угу, а що тоді в Маріуполі, як не котел?
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31.03.2022 21:25 Ответить
*** їм на воротник,а не Україну!
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31.03.2022 20:57 Ответить
Думка ще одного "експерта" підїхала. Цей прем'єр мабуть великий натівський військовий стратег. Особисто командував американцями при операціях "буря в пустелі" і по знищенню усами бін ладена?!
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31.03.2022 21:01 Ответить
Все, що вони можуть - це залишити своє ДНК в третині Українських земель.

Тай то не факт, зважаючи як наші Сонечки палять окупантів!
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31.03.2022 21:08 Ответить
Он же планировал взять Киев за пару дней и к майскому параду объявить про победу и новороссию, а взамен получил что...рубль скатившийся на говно...пустые полки...стоящие заводы...безработицу...и это только пока самое интересное кацапов еще ждет...а ну и почти 18000 трупиков и раздолбаной техники почти на 700 миллиардиков...и не рублей...не забываем и почти 50000 раненых......в общем спецоперащия проходит нормально...
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31.03.2022 21:12 Ответить
Це буде їм звізда...
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31.03.2022 21:13 Ответить
СЕНСУ жодного в новини стадискові нашому таке подавати нема... Воно си вдавит й під стіл си всере, але нібуя не помітить, не усвідомить... БИДЛЯТИНА не помітила навіть, що зе-пистючатина реклямувала овоча колись, а вже про його кукуріки про "расіянітожилюдіівайниніхатят" 19.02 нагадувати то саме, що пердіти в калабаню й рахувати бульки... МІНІМУМ треба подавати, до того ж - фактичний. Подій кавалки, а це...
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31.03.2022 21:37 Ответить
открою ******** секрет: даже не треть Украины, а всю! как вам такое
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31.03.2022 21:46 Ответить
киев не окружили, а треть окружат
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31.03.2022 22:17 Ответить
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:45 Ответить
А ще вони хочуть кинути атомну бомбу на Польщу. Єксперд Моравецький, страшно?
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01.04.2022 08:40 Ответить
 
 