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Новости Война
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Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О содержании разговора Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины Президентом Турции Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" - отметил глава государства.

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Зеленский (20210) победа (591) Эрдоган (892)


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Топ комментарии
+11
З Ердоганом, а не з Україною. Мир потрібний Україні, але без сумнівних зустріч, сумнівних договорів, сумнівного миру. Тишину по зеленському уже пройшли.
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31.03.2022 21:11
+11
та не буде ніякого миру із кацапами - невже ще не зрозуміло ...
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31.03.2022 21:14
+10
Вова, якого миру, компромісного?
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31.03.2022 21:19
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З Ердоганом, а не з Україною. Мир потрібний Україні, але без сумнівних зустріч, сумнівних договорів, сумнівного миру. Тишину по зеленському уже пройшли.
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31.03.2022 21:11 Ответить
Мир будет после победы !!! Не нужно себя обманывать -- бьем свинособак любыми средствами не останавливаясь
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31.03.2022 21:24 Ответить
Еще раз:
1. Крым.
2. Донбасс.
3. Репарации.
4. Посевная.
5. Мир.
Именно в такой последовательности.
Мировой голодомор - это допустимые потери.
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31.03.2022 21:13 Ответить
та не буде ніякого миру із кацапами - невже ще не зрозуміло ...
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31.03.2022 21:14 Ответить
Це ТОБІ "незрозуміло", що "ze"-гнидоза - внутрішній ВОРОГ... Воно продалося мацквє ще у середині 90-х і ВИКОНУЄ команди. В нас БИДЛО "картинку" бачить, а реалій не усвідомлює... От й хльопає ломехузі у долоні. Яка вимога була першою у списку паРаші? За НАТО. Потім її приховали, а це чмурло ЩО не перший тиждень вироБЛЯє? Поливає лайном, хамить НАТО й вже БИДЛО почало черекати, що нам ані допомоги ані перспектив вступу НАТО не дає... Пояснти?
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31.03.2022 21:48 Ответить
Вова, якого миру, компромісного?
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31.03.2022 21:19 Ответить
За три года никто так и не понял что он имеет ввиду под словом мир
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31.03.2022 21:26 Ответить
Если Зеленский подпишет ту бумажку, что притянули в зубах из Стамбула Арахам с Подляком, то он такой же государственный изменник и враг. Вся надежда на ЗСУ и народ!
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31.03.2022 21:28 Ответить
Без паніки! Ніхто нікого не здасть і непродасть. Все йде по плану, ЗСУ демілітаризує русню без зупинки. А дипломатія повина бути, того вимагають наші союзники, які дають зброю.
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31.03.2022 21:32 Ответить
Умный ответ
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31.03.2022 21:47 Ответить
Здається Байден чітко висказався
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31.03.2022 21:50 Ответить
БЛД!!! ЩЕ НЕ ДОПЕРЛО, що воно - ВОРОГ?! ЯК мож так ТУПИТИ?! 15 років на рішення з Кримом не ЗРАДА? СРАТИ на НАТО, ніби воно дохле й не рятує нас, бо слабоньке й нелюдське, то не виконання пукінської найголовнішої вимоги(яку приховала паРаша)???
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31.03.2022 21:52 Ответить
*****-я їх знищу, який нахер мір? де тут середина або компроміс?тут тільки два варіанта або Україна переможе або Мордор
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31.03.2022 21:28 Ответить
Молодец Эрдоган, везде успевает. Сосет молоко у у трех коров сразу.
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31.03.2022 21:28 Ответить
Звичайно що молодець, він один з небагатьох,хто відкрито дав по морді пуйлу, а у відповідь пуйло тільки подавив кілька камазів помідорів)))
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31.03.2022 21:35 Ответить
вони вдвох потім зайнялися коханням у формі збоченій )
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31.03.2022 21:38 Ответить
пуйла раком поставив чи пуйлу дав чупа-чупса лизнути?))
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31.03.2022 21:45 Ответить
А як там поживає інший "справжній друг" лукашенка?
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31.03.2022 21:43 Ответить
дороги подготовил, теперь шашлыки на 9 мая для х#йла. рашка не будет соблюдать никакие договоры - куда наш верховный долбо#б лезет?
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31.03.2022 22:02 Ответить
"Провів чергову розмову зі справжнім другом України Президентом Туреччини Ердоганом. .котрий не закрив авіапростір для рашиста , і є його другом купивши на 2,5 млр доларів у куйла ракетних комплексів С-400 кинувши США з покупкою літаків невидимок.Роблячись другом Турції "зе" дає зрозуміти і США і Англії."я веду перемовини з друзями рашиста"
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31.03.2022 22:10 Ответить
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31.03.2022 23:05 Ответить
Україні потрібна Перемога.
"мир" з окупантом, коли його війська стоять на нашій землі називається "КАПІТУЛЯЦІЯ"
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31.03.2022 23:39 Ответить
аааа, зрадазрада, капутыляція, караул, ыыыыы.
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01.04.2022 04:52 Ответить
ЗЕ УСЛЫШЬ СВОЙ НАРОД,СВОЮ АРМИЮ. НУЖЕН ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ АГРЕССОРА НА
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ АГРЕССОРА.
ВЫДАЧА ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ .ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ УКРАИНЫ. ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ЗЕ УСЛЫШЬ СВОЙ НАРОД.
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01.04.2022 09:17 Ответить
 
 