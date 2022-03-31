Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
О содержании разговора Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины Президентом Турции Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" - отметил глава государства.
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+11 Валентина Саюн
показать весь комментарий31.03.2022 21:11
+11 я гражданин Украины
показать весь комментарий31.03.2022 21:14
+10 Чайка Київ
показать весь комментарий31.03.2022 21:19
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1. Крым.
2. Донбасс.
3. Репарации.
4. Посевная.
5. Мир.
Именно в такой последовательности.
Мировой голодомор - это допустимые потери.
"мир" з окупантом, коли його війська стоять на нашій землі називається "КАПІТУЛЯЦІЯ"
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ АГРЕССОРА.
ВЫДАЧА ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ .ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ УКРАИНЫ. ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ЗЕ УСЛЫШЬ СВОЙ НАРОД.