Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О содержании разговора Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередной разговор с настоящим другом Украины Президентом Турции Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности нашего государства!" - отметил глава государства.

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