Оккупанты в Запорожской области заставляют начать учебный процесс в школах на русском языке, - Старух

В Энергодаре, Мелитополе и Бердянске российские оккупанты требуют от учителей с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты морочат голову местному населению. Сейчас пошли по учителям, не только в Энергодаре, а и в Мелитополе и Бердянске. Заставляют их начинать учебный процесс с 1 апреля на русском языке. Я издал распоряжение, чтобы во временно неподконтрольных районах продлить на месяц каникулы – до 1 мая.

А в Запорожье, Запорожском районе, где не под влиянием, нет боевых действий, там дистанционное обучение", – сказал он.

Старух подчеркнул, что местное население на такие действия оккупантов посылает их вслед за "русским кораблем".

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