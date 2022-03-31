Оккупанты в Запорожской области заставляют начать учебный процесс в школах на русском языке, - Старух
В Энергодаре, Мелитополе и Бердянске российские оккупанты требуют от учителей с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты морочат голову местному населению. Сейчас пошли по учителям, не только в Энергодаре, а и в Мелитополе и Бердянске. Заставляют их начинать учебный процесс с 1 апреля на русском языке. Я издал распоряжение, чтобы во временно неподконтрольных районах продлить на месяц каникулы – до 1 мая.
А в Запорожье, Запорожском районе, где не под влиянием, нет боевых действий, там дистанционное обучение", – сказал он.
Старух подчеркнул, что местное население на такие действия оккупантов посылает их вслед за "русским кораблем".
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а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
Якщо особа не намагається щось змінити у собі, то змін і невідбудеться.
Звичка вживати мову не прийде за один день але не потрібно соромитись помилок.
У процесі використання української як основної буде поступове покращення.
У іншому разі свідомо чи ні, особа працює на мокшандію і їхній наратив "защіщять (зауважде те мокшан а) рускаязичнає насєлєніє".