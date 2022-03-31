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Новости Война
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Оккупанты в Запорожской области заставляют начать учебный процесс в школах на русском языке, - Старух

В Энергодаре, Мелитополе и Бердянске российские оккупанты требуют от учителей с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты морочат голову местному населению. Сейчас пошли по учителям, не только в Энергодаре, а и в Мелитополе и Бердянске. Заставляют их начинать учебный процесс с 1 апреля на русском языке. Я издал распоряжение, чтобы во временно неподконтрольных районах продлить на месяц каникулы – до 1 мая.

А в Запорожье, Запорожском районе, где не под влиянием, нет боевых действий, там дистанционное обучение", – сказал он.

Старух подчеркнул, что местное население на такие действия оккупантов посылает их вслед за "русским кораблем".

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оккупация (10112) Запорожская область (3039) Старух (145)


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Топ комментарии
+18
Ипать касапня ещё дна не достигла.
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31.03.2022 21:26
+16
Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до кацапських школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 21:28
+8
так они и без рашен армии часто русский язык знают лучше них
а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
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31.03.2022 21:34
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Як правильно знищувати мову | Мовні репресії в Україні XX століття - https://www.youtube.com/watch?v=WYjExxeltaA
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31.03.2022 21:25 Ответить
Ипать касапня ещё дна не достигла.
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31.03.2022 21:26 Ответить
Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до кацапських школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 21:28 Ответить
Так никто не знает русского языка
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31.03.2022 21:28 Ответить
Та как раз там, к сожалению, одни русскоговорящие
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31.03.2022 21:33 Ответить
Нема там ніяких одних російськомовних, наративи кремля озвучуєте, особисто з півдня України і там 80% розмовляють Українською.
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31.03.2022 21:49 Ответить
рассія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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31.03.2022 21:32 Ответить
так они и без рашен армии часто русский язык знают лучше них
а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
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31.03.2022 21:34 Ответить
Там як-раз багато російськомовних, але орки своїм примушуванням, можуть навпаки, створити відразу до свого " руцького язіка"
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31.03.2022 21:39 Ответить
Дивно що потрібно змушувати, коли в Україні під час війни навіть ті, хто позицінує себе патріотами і чудово володіє українською, переважно в спілкуванні, виступах, дописах вживає мокшанське нарєчіє.
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31.03.2022 21:42 Ответить
А Ви не припускаєте думки, що їм легше правильно і дохідливо думки викласти тією мовою, якою вони спілкувалися з самого дитинства? Я, наприклад, так чітко не зможу сформулювати свою думку українською, ніж запоребриковою.
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31.03.2022 21:53 Ответить
Не тільки припускаю, але знаю по собі, перш ніж став вільно володіти англійською.
Якщо особа не намагається щось змінити у собі, то змін і невідбудеться.
Звичка вживати мову не прийде за один день але не потрібно соромитись помилок.
У процесі використання української як основної буде поступове покращення.
У іншому разі свідомо чи ні, особа працює на мокшандію і їхній наратив "защіщять (зауважде те мокшан а) рускаязичнає насєлєніє".
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31.03.2022 22:14 Ответить
За великим рахунком, так і відбувається. Але в нашому регіоні, наприклад, в основному присутня дво-, навіть тримовність. У сенсі того, що люди володіють двома, трьома мовами вільно. Щоправда, це не скажеш про всю Україну.
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31.03.2022 22:39 Ответить
Зараз знов черговий поштовх до вживаня мови людьми які її знають але здебільшого користувались російською навіть якщо мова рідна. Бо післяшкільна освіта та праця і проживаня в російськомовному середовищі не сприяло вживати мову навіть у побуті. Звичайно ця ситуація була нами ж і створена. Бо, наприклад, сотня людей які з малечку говорили на рідній українській мові потім чомусь на підприємстві переходять на російську та виключно нею і спілкуються. Так з'являються російськомовні українці. Я із таких.
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31.03.2022 22:55 Ответить
Арестовича нехай забирають він ******** "язык"
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31.03.2022 21:47 Ответить
ВсІ побачили що таке "русский мир"що виробляє ця дика орда, тому треба російськомовним украінцям переходити на украінську мову,що б нічого спільного не було з рашиськими варварами.
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31.03.2022 22:43 Ответить
А наші з угорською мовою носяться як ваня з ступою. Ось, паразити як роблять, можете приклад брати. Орбан все рівно знайде причини бути проти нас, не мова, то грозові хмари, які з терторії України залітають.
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03.05.2022 13:29 Ответить
 
 