Франция считает эвакуационный коридор "недостаточным" для спасения из Мариуполя, - CNN

Эвакуационного коридора в Мариуполе недостаточно для того, чтобы спасти мирное население.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Тех нескольких часов, объявленных российскими властями, на самом деле недостаточно, чтобы позволить организовать эту эвакуацию в надлежащих условиях", - отметили там.

Источник издания сообщил, что по состоянию на 29 марта около 170 тысяч мирных жителей остаются в блокадном Мариуполе.

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