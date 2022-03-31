Франция считает эвакуационный коридор "недостаточным" для спасения из Мариуполя, - CNN
Эвакуационного коридора в Мариуполе недостаточно для того, чтобы спасти мирное население.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Тех нескольких часов, объявленных российскими властями, на самом деле недостаточно, чтобы позволить организовать эту эвакуацию в надлежащих условиях", - отметили там.
Источник издания сообщил, что по состоянию на 29 марта около 170 тысяч мирных жителей остаются в блокадном Мариуполе.
Читайте также: Из Мариуполя в общей сложности эвакуировали 75 тысяч человек, - Верещук
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Командування Сухопутних військ України стверджує, що нарахували "майже 700 одиниць техніки, що відходять у бік Іванкова, до білоруського кордону"