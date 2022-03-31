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Новости Война
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Франция считает эвакуационный коридор "недостаточным" для спасения из Мариуполя, - CNN

евакуація

Эвакуационного коридора в Мариуполе недостаточно для того, чтобы спасти мирное население.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Тех нескольких часов, объявленных российскими властями, на самом деле недостаточно, чтобы позволить организовать эту эвакуацию в надлежащих условиях", - отметили там.

Источник издания сообщил, что по состоянию на 29 марта около 170 тысяч мирных жителей остаются в блокадном Мариуполе.

Читайте также: Из Мариуполя в общей сложности эвакуировали 75 тысяч человек, - Верещук 

Мариуполь (5705) Франция (3491) эвакуация (2064)


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Командування Сухопутних військ України стверджує, що нарахували "майже 700 одиниць техніки, що відходять у бік Іванкова, до білоруського кордону"
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31.03.2022 21:35 Ответить
Скільки можна квакать? Давайте літаки і ракети.
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31.03.2022 21:35 Ответить
Їм нема часу, ані абеспакоєни
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31.03.2022 21:36 Ответить
Так хай пошлют свій флот і вивезуть людей чого соплі жувать
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31.03.2022 21:39 Ответить
Це нам радять професійні капітулянти, які маючи армію, що не поступалася німецький за чисельністю та оснащеністю, за шість тижнів підписали капітуляцію
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31.03.2022 21:42 Ответить
Схоже треба знов за телефон братись…
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31.03.2022 22:22 Ответить
Озабоченные, дайте оружия
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31.03.2022 22:25 Ответить
Франция оружие нам вообще передавала?
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31.03.2022 23:14 Ответить
 
 