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Есть некоторые признаки того, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, – Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил, что есть определенные признаки того, что президент РФ Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников, но добавил, что у США нет веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Есть много предположений, но он, кажется, – я не говорю это с уверенностью – он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников", – отметил американский лидер.

Байден добавил, что этому пока не так много веских доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важнейшая основа экономической бизнес-модели Путина ускользает у него из рук, - Шольц

Байден (2785) путин (31203) россия (95352)


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Топ комментарии
+46
Є деякі ознаки, що нам потрібні Петріоти
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31.03.2022 21:49
+20
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31.03.2022 21:55
+12
А я чув, що він увечері вставляє собі триколор в сраку і кукукарікає на стіні кремля🤷🏻
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31.03.2022 21:51
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Нехай бавляться
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31.03.2022 21:48 Ответить
Було б непогано, якби йго спіткала доля Робесп'єра.
І бажано найближчим часом!
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31.03.2022 21:51 Ответить
Гільйотину йому подаруємо
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31.03.2022 22:15 Ответить
Нехай здохнуть в страшных муках !
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31.03.2022 22:40 Ответить
Педофил ножками на каблучках топает , крысиные глазки пучит *****,мышьяка глотни ‼️
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31.03.2022 22:43 Ответить
Є деякі ознаки, що нам потрібні Петріоти
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31.03.2022 21:49 Ответить
А краще томагавки
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31.03.2022 22:03 Ответить
Для Томагавків кораблі потрібні....
Вони в основному, корабельного базування
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31.03.2022 22:19 Ответить
Tomahawk-P "Partizan" можно запустить с обычного листа шифера. Причем если шифер восьмиволновой, можно дать залп отновременно восемью ракетами
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01.04.2022 02:01 Ответить
Як і у всіх нікчем, у ***** винні всі хто завгодно, лише не він!
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31.03.2022 21:49 Ответить
уявляю який вій з луною зараз по уральских горах йде...
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31.03.2022 21:49 Ответить
самопохорон хла живцем триває
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31.03.2022 21:50 Ответить
А я чув, що він увечері вставляє собі триколор в сраку і кукукарікає на стіні кремля🤷🏻
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31.03.2022 21:51 Ответить
Нехай радники бункерної падали показують мультики зі штурмом Берліна, тим часом виводять війська з України ближче до бункеру. Щоб не з'їбався в годину Х.
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31.03.2022 21:51 Ответить
Куда еще больше самоизолироваться? Неужели спустился из бункера в ад?
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31.03.2022 21:51 Ответить
Ні!
Тепер буде зустрічатися з рабами виключно у космічному скафандрі!
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31.03.2022 21:59 Ответить
Цьому недопалку гандон XL саме те буде ще і зав'язати на голові "бантіком" вистачить
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31.03.2022 22:13 Ответить
Не важко зрозуміти , як він їх карає ...збоченці кремлівські ...
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31.03.2022 21:52 Ответить
Джо, є нагальна потреба покарати відставкою твого радника з "нацбезпеки" Салівана, бодай за його тьорки із завгоспом єрмаком
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31.03.2022 21:53 Ответить
Це два фсбшники, ********** пліснява по цілому світі.
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31.03.2022 21:56 Ответить
І нашо ці гадання? Боїтесь самі рубитися з ордою то хоч зброю давайте яку просять.
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31.03.2022 21:53 Ответить
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31.03.2022 21:55 Ответить
Тим часом в бункері у *****...))

https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
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31.03.2022 22:01 Ответить
краще б самоліквідувався
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31.03.2022 21:59 Ответить
***** ...бетоном залити на "вічну ізоляцію"
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31.03.2022 22:02 Ответить
Путин самозахороняется. Видать, к дождю.
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31.03.2022 22:12 Ответить
Ад жет тебя *****.
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31.03.2022 22:19 Ответить
Байден, есть эти признаки. За их формулировку Автор поплатился жизнью. Админ- не удаляйте.
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31.03.2022 22:21 Ответить
А ведь о планах пуйла знали давно. И почему его не анигилировали. Ну могли бы каким американским новичком стул на международных встречах намазать. Что бы через несколько месяцев только проявилось. Ведь реально могли. Но не сделали. В итоге бросили на съедение десятки миллионов людей.
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31.03.2022 22:26 Ответить
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31.03.2022 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rBC1LSsdRxE Карати москалів
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01.04.2022 00:39 Ответить
Юзовское месторождение сланцевого газа (Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:42 Ответить
 
 