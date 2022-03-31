Есть некоторые признаки того, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, – Байден
Президент США Джо Байден заявил, что есть определенные признаки того, что президент РФ Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников, но добавил, что у США нет веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Есть много предположений, но он, кажется, – я не говорю это с уверенностью – он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников", – отметил американский лидер.
Байден добавил, что этому пока не так много веских доказательств.
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І бажано найближчим часом!
Вони в основному, корабельного базування
Тепер буде зустрічатися з рабами виключно у космічному скафандрі!
https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0