Вражеская ракета попала недалеко от центра Харькова, идет интенсивный артобстрел. Продолжаются бои за Изюм, уничтожены 4 самолета, - Синегубов

Войска РФ продолжают коварно обстреливать Харьков. Продолжаются бои за Изюм.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", - отметил он.

По словам Синегубова, продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы удерживают позиции.

"В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек. Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов" , – добавляет глава региона.

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Кроме того, как отметил Синегубов, только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить 4 самолета - 1 истребитель и 3 бомбардировщика.