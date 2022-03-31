Вражеская ракета попала недалеко от центра Харькова, идет интенсивный артобстрел. Продолжаются бои за Изюм, уничтожены 4 самолета, - Синегубов
Войска РФ продолжают коварно обстреливать Харьков. Продолжаются бои за Изюм.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", - отметил он.
По словам Синегубова, продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы удерживают позиции.
"В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек. Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов" , – добавляет глава региона.
Кроме того, как отметил Синегубов, только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить 4 самолета - 1 истребитель и 3 бомбардировщика.
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- А что тут у меня ремни зарезаны?
- Это модернизация, вам парашют не нужен, кресло приземлится на новейших реактивных подушках, аналогов нет.
Смажте орків і в небі , і на землі , так як ця погань немає права на життя !!
Козаки отамана Сірка рознесли вщент три БТГр росіянців. Дві були танкові від 59 танкового полку 144 дивізії, а ще одна - від 138 омсбр, тобто неслабі такі. І настільки вони це добре зробили, що навіть захопили КП всіх трьох БТГр, їх вузли зв'язку, отару штабних, шифри, апаратуру зв'язку і, що саме цікаве, начальників артилерії та зв'язку 59 тп. Тобто на одному з КП був розгорнутий КП 59 полку. Начарта - одразу в СІЗО СБУ та пропонувати пожиттєве за стрільбу по житловим кварталам Харкова. Всі інші, а їх - десь з 60 осіб, теж можуть розповісти багато цікавого про життя штабів. На карті видно, що події відбулися в трикутнику між східною околицею Харкова, Малою Роганню та Вільхівкою. Тобто стріляти по Індустріальному району Харкова тепер ворогу дуже складно. Побічний ефект - повернення під повний контроль шосе М-03 від Харкова до Чугуєва. Подякуємо піхоті.
Гарячою, з експертного пагорба спостерігаючи, точкою нам здавався Ізюм. Росіянці намагалися через Ізюм прорватися на Слов'янськ, чим, власно, і зараз ще переймаються. Ідея полягає в тому, щоб продертися в той Слов'янськ одночасно і від Сєвєродонецька. Така історія розрізає угруповання наших військ в Луганський області і його північна частина буде затиснута між державним кордоном (там ППД ворожої дивізії у Валуйках не просто так, силами сепарів з Луганщини та річкою Оскол, котра широка і складна для переправи. Наше командування цю тему прочитало вчасно і грамотно, тому спустило з ланцюга бригаду ДШВ.
А цим що? Тільки-но дай. Була така історія в 1944, коли десантники 101 десантної дивізії під орудою полковника Ентоні Маколіффа в ході операції Market Garden у Голландії опинилися в оточенні, то він сказав: "Солдати, ми оточені. Тепер у нас є унікальна для армії можливість атакувати у будь-якому напрямку". До речи, ледь не єдина дивізія, котра вийшла з того оточення організовано та мінімальними втратами, за що командир отримав звання бригадного генерала. 101 дшд і зараз почувається добре, жодної війни не пропустила. Чув, що її ветерани десь на Київщині були. Не всі, звісно.
А у нас тут ситуація була ще шикарніша: оточення немає, стріляти можна, за ДАП, Піски та Водяне рахуночок мається і можна наступати. Фулхаус, коротше. Ну і понеслося: звільнено Топольське, Кам'янку і Суху Кам'янку, рознесли на друзки поки не встановлені підрозділи 144 мсд росіянців.
Наслідок: дорогу на Слов'янськ для ворога перекрито, штурм Ізюма поступово перетворюється на мишачу возню на північних околицях (міста - шкода, просто зруйноване), хлопці на Луганщині відчули потужне десантне плече за своїми спинами і навалюють сепарам по всі лінії Сватово - Рубіжне - Лісичанськ - Попасна з подвійною енергією.
https://youtu.be/7heTnJsdUG0