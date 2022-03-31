Государство подготовило 10 млн продуктовых наборов для украинцев из прифронтовой зоны, - Шмыгаль

Украинская пищевая промышленность будет разворачивать новые мощности и нанимать новых работников благодаря государственному заказу на социальные продукты. Речь идет о 300 таких предприятиях.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Государство закупает для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, 10 млн продуктовых наборов, чтобы потом бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов", - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, сейчас на 100% закуплены крупы, макаронные изделия, растительное масло, молоко, сахар. Продолжается закупка консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия. Как отметил премьер-министр, "Укрзализныця" и "Укрпочта" вместе с ВГА уже доставляют и раздают эти наборы людям.

Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей для оживления их сотрудничества с украинскими производителями.

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