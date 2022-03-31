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Новости
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Государство подготовило 10 млн продуктовых наборов для украинцев из прифронтовой зоны, - Шмыгаль

шмигаль

Украинская пищевая промышленность будет разворачивать новые мощности и нанимать новых работников благодаря государственному заказу на социальные продукты. Речь идет о 300 таких предприятиях.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Государство закупает для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, 10 млн продуктовых наборов, чтобы потом бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов", - отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, сейчас на 100% закуплены крупы, макаронные изделия, растительное масло, молоко, сахар. Продолжается закупка консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия. Как отметил премьер-министр, "Укрзализныця" и "Укрпочта" вместе с ВГА уже доставляют и раздают эти наборы людям.

Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей для оживления их сотрудничества с украинскими производителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сформированы стратегические запасы продовольствия на несколько лет, - Шмыгаль

продукты (1532) Шмыгаль Денис (2669)


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А чего бы Шмигалю не поездить по регионам? И не наборы доставлять, а отслеживать на месте поставки товаров и государственных и гуманитарных и частных. И проводить тама заседания и областные и общегосударственные.
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31.03.2022 22:16 Ответить
Там, знаете ли, постреливают. А у этих ребят, только костюмчики цвета хаки, с войной связаны.
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31.03.2022 22:38 Ответить
Тобто, показати себе справжнім хазяйствєнніком, щоб тупориле совкове бидло за нього порадивалось?
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01.04.2022 09:45 Ответить
А еще это называется выполнением своих обязанностей во время войны.
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01.04.2022 11:51 Ответить
Безцільно їздити по регіонах, коли купа роботи - це не виконання обов'язків, а саботаж
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01.04.2022 12:41 Ответить
Вы не передергивайте слова. Я же написал для чего ехать в регионы. Вы демагог, почитайте в словаре что это слово означает.
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01.04.2022 12:53 Ответить
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31.03.2022 23:27 Ответить
Головне довірити доставку верещук, ця лахудра за тиждень орками повіддає
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01.04.2022 00:33 Ответить
 
 