"Мы ночуем в свалке", - мобилизованные солдаты "армии днр" жалуются на условия жизни. ВIДЕО
Журналист Денис Казанский обнародовал кадры, на которых солдаты "ДНР" находятся в очень некомфортных условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Жителей Донбасса, насильственно мобилизованных в "армию ЛДНР", продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке. Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в бесчеловечных условиях и пытаются как можно быстрее отправить на смерть", - отметил Казанский.
Жителей Донбасса, насильно мобилизованных в "армию ЛДНР", продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке.— Денис Казанський (@den_kazansky) March 31, 2022
Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в нечеловеческих условиях и стараются побыстрее отправить на смерть. pic.twitter.com/iND06bZtbb
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+82 Олег Кущ #490032
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+64 Михаил Дужик #512165
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Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт борьбы с пропагандонами параши!!!
и не быть коллабарантами
даже если их туда насильно согнали
всегда есть шанс сбежать или еще что
думаю им и технику хреновую дают
сейчас же у них дефицит ее
Армия дыры. "бурлаки на свалке"
Наразі повістки до "народного військомату" починають приходити вже в Мелітополі. Тобто там, де ніхто не звав "руський мир" і де зараз більшість налаштована досить патріотично. І це трагедія, наспавді, бо можливості відмовитися майже нема, бо в заручниках залишаються сім'ї тих, кого намагаються призвати.
В Станиці Луганьскій, яка донедавна була ще під нашим контролем, ситуація аналогічна.
Не здивуюсь, якщо подібне буде відбуватися в Бердяньску, Херсоні, Енергодарі і т.д.
Тому мені особисто прикро читати подібні речі. Поставте себе на місце тих, хто не по своїй волі опинився в такій ситуації і коли відсутнє право вибору.
Там вже встановили маріонеточну владу, намагаються з 1 Квітня ввести в обіг рублі, змушують вчителів викладати російською і т.д.
Про яке законодавство ви говорите? В окупації закони не діють. Їм навіть формальні приводи не потрібні.
І в самій новині наголошувалося, що мешканцям Мелітополя почали надходити повістки до військомату.
Спробую найти посилання, та викладу тут.
Інстинкт самозбереження ніхто не відміняв і він притаманний не тільки жінкам, а й більшості чоловіків - ніхто не хоче вмирати. Так було завжди. І це не залежить від того, звідки ти, з Харкова, чи зі Львова. Незважаючи на тотальну підтримку своєї вітчизни, брати зброю в руки хватає сміливості далеко не всім. Мало кому...
Тому закиди про похід в військомат, якщо хтось і має робити, то тільки той, хто сам так вчинив. А на превеликий жаль, більшість місцевих "диванних воїнів" явно строчить не з окопів. Я вважаю, що вони не мають на це ніякого морального права.
Чим кращий мешканець Київа, що не захищає своє місто зі зброєю в руках, від тако ж самого мешканця з Мелітополя чи Бердянська? А я Вам скажу - нічим. Їх всіх можна назвати сцикунами. І я сцикун, але у мене хоча б хватає сміливості це визнати.
Зараз багато хто з мешканців окупованих територій, дуже шкодують, що не покинули все, та не втекли. Але поїзд поїхав. Події в перші дні розгорталися дуже швидко і в деяких місцях можливість втекти була день-два, а далі все... Містянам це було легше зробити, а от тим, хто живе у селах, і хто має домогосподарство, це майже неможливо. Треба було чи присипляти живність та домашніх тварин, чи кидати їх на голодну смерть.
Переважна більшість вважала, що це ненадовго, Україна переможе, окупантів виженуть і все буде, як раніше.
Практично у всих більш-менш великих населених пунктах, не тільки містах,а й селищах, напередодні війни створювалася тер-оборона, роздавалася зброя і таке інше. І мешканці вважали, що їх захистять. Але це все відбувалося рівно до тих пір, поки на горизонті не з'являлися колони танків і бронетехніки. Навіть самі відчайдушні розуміли, що з АК проти танків ловити нічого і вся та тер-оборона швиденько розсмокталася.
Що там казати про звичайних людей, якщо навіть поліція писала заяви про звільнення і самоусувалася.
Воно легко бути сміливим, поки по твоїй вулиці не швендяють колони ворожої бронетехніки.
Повторюся, люди не зі своєї вини опинилися в тому становищи, що склалося. І якщо у пересічного киянина є вибір - брати зброю в руки, та захищати країну, або чекати, що хтось це зробить за нього, то на окупованих територіях цей вибір дуже обмежений.
Чи може ви пропонєте всих мешканців, що вимушено перебувають в окупації, прирахувати до зрадників та ворогів?
Марш боевых 3,14дарасов даунбасса
Ночуем в свальном
Грехе анальном -
Так по-донецки,
По-молодецки!
Нам наш Донецк для оргии мал -
Сосать илонмаскам, биллгейтсам!
Здесь у нас крепкий мужской анал,
А не вот это вот ваше "гейство"!
Як для зрадників, то піпець які чудові умови!
Под открытым небом в одеяло завернутое... А если дождь пойдет?
А землянку выкопать? Убрать вокруг?
Месяц сидят и ждут, когда хенерал ихней армии прийдет и создаст условия.
Конечно, там даже кацапы в ах*е от таких имбицилов.
Низжая ступень развития кацапа.
Уже смешно...)
https://orda.kz/v-dele-akbulakskogo-strelka-pojavilsja-kyrgyzskij-general-kotoryj-verboval-duzhnova-na-specoperaciju-v-lnr/