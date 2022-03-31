"Мы ночуем в свалке", - мобилизованные солдаты "армии днр" жалуются на условия жизни. ВIДЕО

Журналист Денис Казанский обнародовал кадры, на которых солдаты "ДНР" находятся в очень некомфортных условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Жителей Донбасса, насильственно мобилизованных в "армию ЛДНР", продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке. Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в бесчеловечных условиях и пытаются как можно быстрее отправить на смерть", - отметил Казанский.

Также читайте: Российские оккупанты выпустили по Украине уже 1370 ракет