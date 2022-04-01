"Для меня ты всегда был героем, теперь ты стал героем для всех", - вдова украинского пилота Чумаченко, погибшего в бою с оккупантами на Житомирщине

Вдова украинского пилота Дмитрия Чумаченко, погибшего в воздушном бою с неравными силами противника на Житомирщине, трогательно простилась с мужем-защитником.

Об этом она сообщила в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Ты был лучшим мужчиной! Ты мог быть лучшим отцом! Я безгранично тебя люблю, любила и буду любить. Ты умер героем! Героем Украины! Навсегда в наших сердцах… в моем сердце. … Для меня ты всегда был героем… Теперь ты стал героем для всех!" - говорится в сообщении.

Позже она опубликовала скриншот переписки с Дмитрием, в которой тот призвал ее не беспокоиться.

Чумаченко Дмитрий Романович родился 8 февраля 1996 в г. Владимир Владимирской области, Россия. С 1999 г. переехал в г. Снежное Донецкой области, а в 2018 году в г. Луцк. Командир авиационного звена авиационной эскадрильи в/ч А0959 204 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина, которая с июля 2018 дислоцируется в г. Луцке.

23 марта 2022 погиб в воздушном бою с неравными силами противника в Житомирской области, с. Тригорье.

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