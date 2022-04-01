Великобритания, в отличие от других союзников, не советует Украине сейчас заключать мирное соглашение с Россией ценой больших уступок, - The Times

Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и осуществлению значительных уступок в мирных переговорах с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции.

В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин - "лжец и хулиган", использующий разговоры, чтобы "выкрутить вас и заставить пойти на уступки". Также известно, что Зеленский выразил обеспокоенность по поводу хода переговоров и того, использует ли Москва их для изменения позиции и усиления своих сил.

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