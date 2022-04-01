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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания, в отличие от других союзников, не советует Украине сейчас заключать мирное соглашение с Россией ценой больших уступок, - The Times

британія

Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и осуществлению значительных уступок в мирных переговорах с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции.

В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин - "лжец и хулиган", использующий разговоры, чтобы "выкрутить вас и заставить пойти на уступки". Также известно, что Зеленский выразил обеспокоенность по поводу хода переговоров и того, использует ли Москва их для изменения позиции и усиления своих сил.

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Автор: 

Великобритания (4931) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+61
Британцям повага неймовірна! А Чалого судити за держзраду!
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01.04.2022 01:32
+60
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01.04.2022 01:33
+55
Головним українським перемовником є не Подоляк і навіть не Зеленський, а ЗСУ.
Вірте в ЗСУ і посилайте нахєр панікерів і ботву.
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01.04.2022 01:28
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Ворон ворону глаз не выклюет. Хочу ошибаться.
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01.04.2022 08:05 Ответить
Спасибі Великобританії за захист правди, свободи і України.
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01.04.2022 03:06 Ответить
Британия могла бы послать сюда экспедиционный корпус в 50 тыс. солдат и помочь нам выбить рашистов с территирии Украины.А то давать советы сидя у себя на острове много ума не надо
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01.04.2022 03:08 Ответить
Всім треба зрозуміти - ніхто вписуватися за Україну своїми військами не буде, ніхто неба закривати не буде...

Для того, щоб ЗСУ викинуло рашистів зі своєї території, треба наступальна зброя, багато такої зброї.

Саме цим мають допомогти Україні країни Заходу...
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01.04.2022 03:27 Ответить
Зброю дадуть , не переймайся таки😡
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01.04.2022 03:29 Ответить
Справжні переговори ведуться не за столом у Стамбулі, а на полі бою. Гарантом нашої безпеки може бути тільки наше військо.

Юрій Щербак, письменник, дипломат.
Треба вирішити питання про склад делегацій. Я не кажу вже про участь у тих перемовинах Олександра Чалого, який представляє, я переконаний, інтереси росії щодо позаблокового статусу України і не є представником міністерства закордонних справ, порушуючи конституцію, тому що він твердить, що нам потрібний позаблоковий і нейтральний стан.
Головне питання в цьому договорі повинно бути положення, перш за все, про збереження суверенітету і територіальної інтегральності України. Без цього нема взагалі чого думати про якусь угоду. Нам треба уникнути пастки мінськиї угод, які б давали можливість росії грати роль гаранта нашої незалежності. На мою думку гарантом нашої безпеки може бути тільки наше військо, а не якісь країни. Якщо Німеччина сьогодні каже, що вона може бути гарантом, то такого гаранта який був в особі пані Меркель і пана Штайнмаєра на сьогодні нам не потрібно. Росія взагалі категорично не може бути гарантом. Уявіть собі, що вовк стає гарантом овець на яких він напав і яких він загриз. Такого не буває в історії і не може бути. Росія не може бути гарантом.

https://www.youtube.com/watch?v=VkG3NbWKtSU
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01.04.2022 03:25 Ответить
Вся біда, що це шобло нікуди не збирається втікати, та і не потрібно...кого судити будемо? А будемо...так що потрібно зробити все, щоб під шумок вони не здриснули...
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01.04.2022 07:28 Ответить
Мені ось цікаво, в яку сторону буде тікати арахімія, подоляк з чалим, бо таке відчуття що вони там щось недобре задумали.
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01.04.2022 05:48 Ответить
Брити знають, що говорять на відміну від місцевих "слуг народу" . Виникає закономірне питання- а потрібні нам такі слуги народу ? Відповідь однозначна...
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01.04.2022 07:24 Ответить
З такими перемовниками і ворогів не треба.
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01.04.2022 07:37 Ответить
С Россией только одна угода, Иди *****! Всё. Выжившая из ума страна угоды будет ставить, не смешите(
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01.04.2022 07:37 Ответить
Сподіваюсь 6 Британія не дозволить Зеленському зрадити Українських воїнів і Україну. Адже Зеленський прагне віддати Крим російським окупантам на 15 років, що означає на завжди.. Тим паче вже стільки крові пролито, тай грошей з Британії та США залито...
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01.04.2022 07:40 Ответить
пусть Британия Закроет небо, пусть поможет системами ППО и авиацией. а то одни советчики. досоветовались.
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01.04.2022 07:50 Ответить
та ти ж представник мудрого наріду!
невже ж немає ракет для свого захисту? ну то вимудруй ще що небудь...
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01.04.2022 08:01 Ответить
З якої радості вам Британія буде закривати небо? Ви якийсь особливий? Ви мабуть до війни дуже в НАТО хотіли, а не "дружілі" з росіянами і білорусами?
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01.04.2022 08:26 Ответить
А хіба не Британія попереджала Зюзю за тиждень до вторгнення ***** і ********* в Україну? Що зробив ваш Зюзя? - ще більше коштів виділив на будівництво доріг для російських танків.

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01.04.2022 09:42 Ответить
Арахноид скоро разжиреет так, что не сможет дойти до туалета.
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01.04.2022 10:01 Ответить
Точно. Глаз замылился, а после твоего замечания..... Этж писец
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01.04.2022 12:08 Ответить
Там среди "переговорщиков" агрохимии и чалого,крутится какое-то ничтожество тимошенко,открытый любитель московских попов онуфрия и гундяева. можете тогда себе представить,до чего "допереговариваются" эти "переговорщики"
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01.04.2022 09:00 Ответить
Ну, хоч в когось на Заході є трохи здорового глузду.

Дякую, Борюсік.
Аби ж твоя думка була почута.
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01.04.2022 09:13 Ответить
Слухайте Британію, нам треба увійти в анг.-саксонський мир. Це буде завжди підтримка. АЛЕ це залежить від нас, як економічно, як політично ....
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01.04.2022 09:24 Ответить
Ану зюзікі прокоментуйте.
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01.04.2022 09:36 Ответить
Британія знає як цилуміць без підтримки захищатись від загарбників, острів, то в них у генах наразі
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01.04.2022 09:36 Ответить
Кожного разу, коли у України з'являється шанс переломити події на свою користь, заручившись підтримкою світу, з'являється група пліснявих перемовників, яка усіма намагається врятувати ліТцо уйла та зберегти вплив кацапів у світовій політиці.
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01.04.2022 09:57 Ответить
Борис Джонсон прав: Россия в слабой позиции и по отношению к Украине, и ко всему миру, и шанс додавить предоставляется один раз.
Покончить с диктатурой и лишить ядерного статуса. Навсегда.
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01.04.2022 10:04 Ответить
Не бачу підштовхування з боку США (навпаки, вони навіть не розглядають надання гарантій за турецькими договарняками), а от Німеччині та Франції будь-які "мирні" угоди були б доречні. Ну, а ********** лише Туреччина та Ізраїль - головні союзники ***** у західному світі.
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01.04.2022 10:12 Ответить
БОЛЬШОЙ ДРУГ ГОВОРИТ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО! СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.04.2022 11:11 Ответить
чалый-прорашисткий *****!
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01.04.2022 11:17 Ответить
Не понятно почему Зеленский к Путину лезет. Мало то что ***** его обведёт вокруг пальца. А Зеленский его уже публично назвал преступником, а в дипломатии это всё. Останьте от этого говна в Кремле - оно уже мёртвое.
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01.04.2022 11:56 Ответить
Сейчас стоит задача полностью уничтожить агрессоров и оккупантов в Украине, на счет Крыма (по силам и обстоятельствам, а про Донбасс даже речи не должно идти, однозначно освобождать! )
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01.04.2022 13:01 Ответить
Зеленский,если хочеш остатся президентом,не веди сепаратных переговоров,убери этих
холуев агрохама,чалого и т.д. ибо если предаш так тебе фронтовики открутят башку вместе
с яйцами,так что меньше видосиков и слушай лучше умных людей.
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01.04.2022 14:31 Ответить
Французики - меркантильные сцыкуны, в первом ряду уже выстраиваются нагреть руки на чужой беде.
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01.04.2022 15:55 Ответить
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