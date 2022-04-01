Великобритания, в отличие от других союзников, не советует Украине сейчас заключать мирное соглашение с Россией ценой больших уступок, - The Times
Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и осуществлению значительных уступок в мирных переговорах с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции.
В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин - "лжец и хулиган", использующий разговоры, чтобы "выкрутить вас и заставить пойти на уступки". Также известно, что Зеленский выразил обеспокоенность по поводу хода переговоров и того, использует ли Москва их для изменения позиции и усиления своих сил.
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Для того, щоб ЗСУ викинуло рашистів зі своєї території, треба наступальна зброя, багато такої зброї.
Саме цим мають допомогти Україні країни Заходу...
Юрій Щербак, письменник, дипломат.
Треба вирішити питання про склад делегацій. Я не кажу вже про участь у тих перемовинах Олександра Чалого, який представляє, я переконаний, інтереси росії щодо позаблокового статусу України і не є представником міністерства закордонних справ, порушуючи конституцію, тому що він твердить, що нам потрібний позаблоковий і нейтральний стан.
Головне питання в цьому договорі повинно бути положення, перш за все, про збереження суверенітету і територіальної інтегральності України. Без цього нема взагалі чого думати про якусь угоду. Нам треба уникнути пастки мінськиї угод, які б давали можливість росії грати роль гаранта нашої незалежності. На мою думку гарантом нашої безпеки може бути тільки наше військо, а не якісь країни. Якщо Німеччина сьогодні каже, що вона може бути гарантом, то такого гаранта який був в особі пані Меркель і пана Штайнмаєра на сьогодні нам не потрібно. Росія взагалі категорично не може бути гарантом. Уявіть собі, що вовк стає гарантом овець на яких він напав і яких він загриз. Такого не буває в історії і не може бути. Росія не може бути гарантом.
https://www.youtube.com/watch?v=VkG3NbWKtSU
невже ж немає ракет для свого захисту? ну то вимудруй ще що небудь...
Дякую, Борюсік.
Аби ж твоя думка була почута.
Покончить с диктатурой и лишить ядерного статуса. Навсегда.
холуев агрохама,чалого и т.д. ибо если предаш так тебе фронтовики открутят башку вместе
с яйцами,так что меньше видосиков и слушай лучше умных людей.