Нет признаков, что войска РФ уезжают домой, - Пентагон
Небольшое количество русских войск начинает перемещаться и, возможно, направляется в Беларусь.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы не знаем, куда они направляются, как надолго и зачем. Но мы не видим признаков, что они будут направлены домой. Лучшая оценка, которую имеет США, заключается в том, что войска, вероятно, собираются передислоцироваться в Беларусь для переоборудования, пополнения запасов и использования в других местах в Украине", – сказал он.
Соединенные Штаты видели, как часть российских войск вылетает из Чернобыльской станции в Украину, добавил Кирби.
Эти войска "уходят на север, чтобы снова вернуться в сторону Беларуси", - сказал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
SS #458062
показать весь комментарий01.04.2022 01:31 Ответить Мне нравится 1
Igor Yaroslavovich
показать весь комментарий01.04.2022 01:58 Ответить Мне нравится 2
три - пятнадцать
показать весь комментарий01.04.2022 01:31 Ответить Мне нравится 3
Igor Yaroslavovich
показать весь комментарий01.04.2022 01:54 Ответить Мне нравится 1
Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий01.04.2022 02:07 Ответить Мне нравится 1
УКРАЇНО4КА
показать весь комментарий01.04.2022 02:22 Ответить Мне нравится 0
APOCALYPSE #432067
показать весь комментарий01.04.2022 02:56 Ответить Мне нравится 4
Intro Makers.
показать весь комментарий01.04.2022 09:41 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль