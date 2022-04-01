Нет признаков, что войска РФ уезжают домой, - Пентагон

Небольшое количество русских войск начинает перемещаться и, возможно, направляется в Беларусь.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы не знаем, куда они направляются, как надолго и зачем. Но мы не видим признаков, что они будут направлены домой. Лучшая оценка, которую имеет США, заключается в том, что войска, вероятно, собираются передислоцироваться в Беларусь для переоборудования, пополнения запасов и использования в других местах в Украине", – сказал он.

Соединенные Штаты видели, как часть российских войск вылетает из Чернобыльской станции в Украину, добавил Кирби.

Эти войска "уходят на север, чтобы снова вернуться в сторону Беларуси", - сказал он.

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