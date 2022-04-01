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Новости Война
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Нет признаков, что войска РФ уезжают домой, - Пентагон

рф

Небольшое количество русских войск начинает перемещаться и, возможно, направляется в Беларусь.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы не знаем, куда они направляются, как надолго и зачем. Но мы не видим признаков, что они будут направлены домой. Лучшая оценка, которую имеет США, заключается в том, что войска, вероятно, собираются передислоцироваться в Беларусь для переоборудования, пополнения запасов и использования в других местах в Украине", – сказал он.

Соединенные Штаты видели, как часть российских войск вылетает из Чернобыльской станции в Украину, добавил Кирби.

Эти войска "уходят на север, чтобы снова вернуться в сторону Беларуси", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает ракетные подразделения в Беларусь, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19047) Пентагон (1447) Кирби Джон (452)


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в не их же не воєнний стан, хай від контрактів відмовляються
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01.04.2022 01:31 Ответить
Ага, відмовитися! Не будь наївним, вони тільки "вошлі во вкус" (вбивства, грабежі, насильство) - це була їхня "розовая мєчта" яка здійснюється, (22 роки чекали і готувалися до цього!).
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01.04.2022 01:58 Ответить
на *** вони йдуть, ЗСУ керректерує напрямок, шо би тварюки не збилися.
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01.04.2022 01:31 Ответить
Сьогодні у них розпочинається весняний призов, тобто це звичайна ротація і не слід розслаблятися! 🤔
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01.04.2022 01:54 Ответить
Деякі їдуть....у чорних мішках а деяких спалюють у мобільних крематоріях.
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01.04.2022 02:07 Ответить
Отака ротація нас влаштовує!
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01.04.2022 02:22 Ответить
Чингисхан нападал на город и если видел, что у противника сильная Армия, то он бросался своим войском в бегство, чтобы противник погнался добивать, но Монголы кочевники и их лошади имеют большую выдержку, а сами Монголы могли даже спать на лошадях на ходу. и когда монголы видели, что Армия противника устала и истощилась, то он контратаковал и разбивал ее, так он пол мира захватил. И Сунь Цзы в Искусстве войне писал не преследовать врага. Не помню точно, но понимаю, что погнавшись за врагом, ты не знаешь, когда он контратакует, или куда он тебя заведет - в засаду. У меня ощущение, что Россия хочет выманить Армию Украины за собой и чтобы ВСУ вышли укрепрайонов и на они нападут на ВСУ. Аккуратно надо быть!
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01.04.2022 02:56 Ответить
Интересно на какой планете дом этих обезьян...
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01.04.2022 09:41 Ответить
 
 