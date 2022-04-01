Франция внимательно изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, – глава МИД Ле Дриан
Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение поступит.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.
"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал Ле Дриан.
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то тут вже йоць...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
1. В случае нападения РФ сколько солдат выделит Франция 100 или 200тысяч?
2. Сколько сотен самолетов и танков будет выделено.
3. За сколько часов или суток армия Франции проведет мобилизацию и займет позиции в Украине?
4. Есть ли у Франции вообще такая армия или почему она так боится ***** находясь с другой стороны Европы.
5. Смогут ли храбрые французкие солдаты удерживать Мариуполь месяцами находясь в полном окружении.
Скорее Украина может стать гарантом безопасности Франции.
Уверен полная гарантия!!!
После Наполеона (и де Голля) что-то я не припомню смелых и мужественных политиков Франции!