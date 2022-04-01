Франция внимательно изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, – глава МИД Ле Дриан

Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение поступит.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.

"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал Ле Дриан.

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