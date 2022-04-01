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Новости Война
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Франция внимательно изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, – глава МИД Ле Дриан

дриан

Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение поступит.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.

"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал Ле Дриан.

Читайте также: Франция считает эвакуационный коридор "недостаточным" для спасения из Мариуполя, - CNN

Автор: 

Франция (3497) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+12
зелений цирк...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
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01.04.2022 01:57
+11
Франція і кацапстан - це як будапештський меморандум
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01.04.2022 01:58
+10
ну якщо гаранти Германія, Франція і кацапстан?
то тут вже йоць...
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01.04.2022 01:54
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ну якщо гаранти Германія, Франція і кацапстан?
то тут вже йоць...
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01.04.2022 01:54 Ответить
зелений цирк...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
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01.04.2022 01:57 Ответить
Ага, напишите еще диссертацию на эту тему.
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01.04.2022 01:57 Ответить
Франція і кацапстан - це як будапештський меморандум
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01.04.2022 01:58 Ответить
Ми вже всі побачили, як гаранти будапештського договору відстояли територіальну цілісність України, після агресії одного з цих гарантів!
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01.04.2022 02:07 Ответить
А какие гарантии были по будапештскому меморандуму? Вы хоть сам меморандум видели, или просто повторяете слухи за другими комментаторами?
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01.04.2022 03:00 Ответить
Там 6 пунктов гарантий попробуйте прочесть сами.
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01.04.2022 07:18 Ответить
Он говорит что то очень странное..здесь попахивает рашистской «рукой». Какую безопасность может обеспечить раша Украине , страна ,которая является агрессором,убийцей,вором ,основательным лжецом ,разрушителем.,которая хочет уничтожить нацию ,страну .Страна которая 8 лет вела замороженную войну и сейчас ее по садистки продолжает..Нужно быть хладнокровным и безразличным и вообще не желающим думать ,чтобы сделать такое предложение..
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01.04.2022 02:08 Ответить
Тут нужно сразу задать французам несколько вопросов.
1. В случае нападения РФ сколько солдат выделит Франция 100 или 200тысяч?
2. Сколько сотен самолетов и танков будет выделено.
3. За сколько часов или суток армия Франции проведет мобилизацию и займет позиции в Украине?
4. Есть ли у Франции вообще такая армия или почему она так боится ***** находясь с другой стороны Европы.
5. Смогут ли храбрые французкие солдаты удерживать Мариуполь месяцами находясь в полном окружении.
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01.04.2022 02:11 Ответить
Лол, може не треба нам такого щастя?
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01.04.2022 02:12 Ответить
Не не не, Франция и себе гарантом быть может не всегда Эту мантру про "гарантов" нужно прекращять! Эсть главный гарант - сильные ВСУ и надежные союзники! Все остальное от лукавого
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01.04.2022 02:15 Ответить
Франция на месте Украины сдалась бы на 3-й день, и буряты делали бы селфи на фоне Эйфелевой башни.
Скорее Украина может стать гарантом безопасности Франции.
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01.04.2022 02:29 Ответить
нахер все обосранные франции, сопливые германии, вонючие хламидиевские китаи... только США, Канада и Великобритания... может быть еще Австралия...
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01.04.2022 05:51 Ответить
Стамбульский договорняк - позор для Украины. ,,Диптоматы", заключившие такой договорняк достойны только матов и статьи за госизмену с максимальным сроком
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01.04.2022 07:53 Ответить
Вот на этих я бы нихрена не надеялся.
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01.04.2022 08:43 Ответить
Гарантия безопасности, должна стать база НАТО, на севере Харьковской области, Белгородского района...
Уверен полная гарантия!!!
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01.04.2022 10:11 Ответить
Ага, такие слизни и безхребетныя тряпки как Оланд и Макрон будут ХАРАНТАМИ!?
После Наполеона (и де Голля) что-то я не припомню смелых и мужественных политиков Франции!
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01.04.2022 12:50 Ответить
Французики - тот же "гарант", как 1994м - как до дела, так язык в жопе держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, которые всегда впереди всех стоят, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 16:10 Ответить
 
 