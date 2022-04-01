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Новости Агрессия России против Украины Война
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300 сирийских наемников прибыли в РФ для войны с Украиной, - The New York Times

сирійці,бойовик

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед тем, как оккупанты их отправят в Украину на войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о не менее чем 300 солдатах из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавших с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии по поддержке режима Башара Асада.

Отмечается, что по всей Сирии российские вербовщики составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Им обещают небоевую работу, такую ​​как охрана складов или нефтяных баз.

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Поскольку в Сирии после многолетней войны был причинен существенный вред экономике, местные нередко, отчаявшись найти работу, идут воевать как наемники для боевых действий в Ливии, Центральноафриканской Республике, Азербайджане. Теперь и в войне РФ против Украины.

"В целом мотивацией являются деньги", - сказал глава правозащитной организации "Сирийцы за правду и справедливость" Бассам Алахмад.

"Хезболла" відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ

Автор: 

армия РФ (19047) Сирия (3144) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+29
И фсе? 300 двухсотых
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01.04.2022 07:52
+21
Ахах, охранять склады, а узкий ванька будет гнить в канаве, мясо, ниже сирийцев
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01.04.2022 07:55
+16
Посилайте їх в Бєлгород, там наша ДРГ вже працює ! Воронєжа приготуватись!
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01.04.2022 07:56
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И фсе? 300 двухсотых
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01.04.2022 07:52 Ответить
неа. 300 беженцев в ес
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01.04.2022 07:59 Ответить
Які біженці в ЄС! Виловлювати і оформляти на доставку в Glovo чи Розетку. Хай працюють!
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01.04.2022 09:14 Ответить
надо срочно выставить свинячий батальон и все... арабы вонючие как свинью видят сцут сразу в штаны с переляку им свинья хуже всего на свете будет по их меркам а намекни что его мертвое тело потом в шкурку хряка завернут побегут босиком обратно в свои аулы.. с криком вэй вэй спасай Аллах...
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01.04.2022 09:23 Ответить
на 1 день для ЗСУ.

"на один зуб" )
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01.04.2022 08:56 Ответить
на полшышечки так сказать
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01.04.2022 10:50 Ответить
та да. их даже хоронить не будут.
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01.04.2022 08:56 Ответить
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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01.04.2022 09:04 Ответить
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01.04.2022 09:15 Ответить
Ахах, охранять склады, а узкий ванька будет гнить в канаве, мясо, ниже сирийцев
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01.04.2022 07:55 Ответить
Посилайте їх в Бєлгород, там наша ДРГ вже працює ! Воронєжа приготуватись!
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01.04.2022 07:56 Ответить
А на сирийцах что лучше всего растёт? Рапс?
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01.04.2022 07:56 Ответить
свинки на них хорошо растут
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01.04.2022 08:14 Ответить
Скажіть їм, що я знаю, коротку дорогу до Чорнобаївки 🤔
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01.04.2022 07:57 Ответить
Ну все, вот он перелом!!! Они сразу побегут на белоруско-польскую границу?
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01.04.2022 07:57 Ответить
Дурні сирійські самовбивці...
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01.04.2022 07:57 Ответить
Точніше дурні жебраки. Тому що напевно кричали: "путенприйди!".
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/pochemu-sirijtsyi-edut-na-smert-v-ukrainu-radi-rossii-nazvana-neozhidannaya-prichina.htm Почему сирийцы едут на смерть в Украину
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01.04.2022 11:58 Ответить
Ото гарні соняхи вродять !
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01.04.2022 08:01 Ответить
Загранотряди?
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01.04.2022 08:01 Ответить
теж бойові буряти.. на жаль вже морозів і снігу нема
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01.04.2022 08:03 Ответить
Это круто , с такой подмогой можно идти на Вашингтон!!!
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01.04.2022 08:04 Ответить
до Вашингтона маловато будет, а вот до Рейкявика хватит
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01.04.2022 08:15 Ответить
Пешком.
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01.04.2022 08:43 Ответить
Под землей.
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01.04.2022 12:05 Ответить
Кацапи потребують арабських ВОХРівців?
Бо кацапи грабують те, що охороняють, танки, продукти пальне
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01.04.2022 08:05 Ответить
Вони так само вмиратимуть як і росіяни. Мт їх вбємо.
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01.04.2022 08:06 Ответить
Ну этих точно в плен брать не будут
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01.04.2022 08:07 Ответить
"Забугорний гумус "!?
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01.04.2022 08:07 Ответить
Зараз складуть легенду на РТ про 300 спартанців.
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01.04.2022 08:07 Ответить
і це теж повинно розвязати руки НАТО ...!!!
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01.04.2022 08:17 Ответить
Дорога 300 сирийцев в один конец, конечная "путинский рай" !
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01.04.2022 08:18 Ответить
Знову біженці
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01.04.2022 08:18 Ответить
Керівникам скотобоєнь терміново віддати наказ про приготування та пересилку 300 поховальних свинячих шкір.
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01.04.2022 08:24 Ответить
насмешили....да эти террористы не смогут воевать в полевых условиях боестолкновений армий..они "заточены" под-" стрельнул из-за угла и спрятался в толпу"...а тут совершенно другая тактика войны и прятаться в толпу таких же погонщиков верблюдов не получится- и рылом не подходят под местных,ни местные терпеливые как верблюды..Короче,обсирятся они тут..
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01.04.2022 08:30 Ответить
Оооо Roastbeef сірійський прибув!
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01.04.2022 08:37 Ответить
Аминь!
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01.04.2022 08:38 Ответить
Бабуины *баные. Нужно новость распространить сирийским ополченцам чтобы давили Асада пока его армия на гастролях
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01.04.2022 08:43 Ответить
Халяльне гарматне м'ясо буде!
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01.04.2022 08:44 Ответить
І шо? Ці 300 сірійців врятують кацапію? Ну-ну...
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01.04.2022 08:46 Ответить
Ну 300 пакетов и готовьте.
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01.04.2022 08:47 Ответить
Ціх овцейобів в полон брати мабуть не треба...
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01.04.2022 09:02 Ответить
В случае плена их участь незавидна как ка-дырок и вагнеровцев.
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01.04.2022 09:54 Ответить
Пора Украине открывать второй фронт в Сирии .Сейчас РФ стянет все силы Асада в Украину,тем самым оголит там фронт для ополчения Сирии.Украина могла бы усилить группировку оружием и ПЗРК...Давно нужно было воевать на стороне ополчения Сирии.А так свято починається .Азербайджан со дня на день вернет свои земли.Талибы отвоюют Таджикистан ,так как все российские части переброшены в Украину. Япония начала возврат Курил и т.д .Ещё бы Грузия и Молдова начали возвращать свои земли пока РФ ослаблена и воюет в Украине...Было бы вообще весело!
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01.04.2022 10:03 Ответить
погуглите статью "шурави возвращаются" - автор еще лет 6-7 назад! предсказал что рф придется срочно кидать людей в бойню Второй Афганской войны, ибо с Таджикистона они пролезут в гнойную федерацию. заодно рухнет курятник-кааРФаген, они не могут допусть потериперстижа - выхода Таджикистона из их васалитета , генералы путера повесят
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01.04.2022 12:02 Ответить
Та хоч 30тис - араби в принципі не здатні воювати, хиба що сами з собою.
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01.04.2022 10:26 Ответить
"Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз"...Так може нафтобазу в Білгороді вже сирійці й охороняли? А як щодо того аби поставити сирійців охороняти бункер Пуйла?
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01.04.2022 11:03 Ответить
Пятиминутки?! Отличные цели.
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01.04.2022 11:07 Ответить
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01.04.2022 11:18 Ответить
Йой! Этож если им донесут скока наши платят за хабар.... Хана.... Они не тошо самоли и корабли, они Кузю по степям притаранят!
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01.04.2022 11:35 Ответить
Прибули? Ну, земля їм х#ями.
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01.04.2022 11:39 Ответить
скажу так кацапьё знает, что они приехали зарабатывать бабло и немалое. То их в первую очередь кинут на убой. Ну й хер с ними ,тоже орки, больше кислорода останется в воздухе , например... и тд...
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01.04.2022 11:52 Ответить
бамбарбия!! кигруду! они едут чо б нелегально пролезть в Гейропу, смыться о путлера-асада

они против инсургентов в тапках плохо воюют - дураки они против решулярной армии переть тем более писюны обрезанные не для мартовских холодов, убегут ведь
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01.04.2022 11:58 Ответить
Видимо, на карту посмотрели (что Украина-Европа) и ломанулисью.
В первом же бою бросят оружие и ломанутся на западную границу ("косить под беженцев")!
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01.04.2022 13:09 Ответить
 
 