300 сирийских наемников прибыли в РФ для войны с Украиной, - The New York Times

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед тем, как оккупанты их отправят в Украину на войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о не менее чем 300 солдатах из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавших с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии по поддержке режима Башара Асада.

Отмечается, что по всей Сирии российские вербовщики составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Им обещают небоевую работу, такую ​​как охрана складов или нефтяных баз.

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Поскольку в Сирии после многолетней войны был причинен существенный вред экономике, местные нередко, отчаявшись найти работу, идут воевать как наемники для боевых действий в Ливии, Центральноафриканской Республике, Азербайджане. Теперь и в войне РФ против Украины.

"В целом мотивацией являются деньги", - сказал глава правозащитной организации "Сирийцы за правду и справедливость" Бассам Алахмад.

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