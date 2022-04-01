300 сирийских наемников прибыли в РФ для войны с Украиной, - The New York Times
В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед тем, как оккупанты их отправят в Украину на войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Речь идет о не менее чем 300 солдатах из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавших с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии по поддержке режима Башара Асада.
Отмечается, что по всей Сирии российские вербовщики составляют "списки тысяч заинтересованных кандидатов". Им обещают небоевую работу, такую как охрана складов или нефтяных баз.
Поскольку в Сирии после многолетней войны был причинен существенный вред экономике, местные нередко, отчаявшись найти работу, идут воевать как наемники для боевых действий в Ливии, Центральноафриканской Республике, Азербайджане. Теперь и в войне РФ против Украины.
"В целом мотивацией являются деньги", - сказал глава правозащитной организации "Сирийцы за правду и справедливость" Бассам Алахмад.
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"на один зуб" )
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/pochemu-sirijtsyi-edut-na-smert-v-ukrainu-radi-rossii-nazvana-neozhidannaya-prichina.htm Почему сирийцы едут на смерть в Украину
Бо кацапи грабують те, що охороняють, танки, продукти пальне
они против инсургентов в тапках плохо воюют - дураки они против решулярной армии переть тем более писюны обрезанные не для мартовских холодов, убегут ведь
В первом же бою бросят оружие и ломанутся на западную границу ("косить под беженцев")!